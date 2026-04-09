יום שבת, 11.04.2026 שעה 10:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הפועל חולון הודיעה על צירוף שני זרים חדשים

הקבוצה הכריזה על החתמתו של הרכז ג'אבון מקורמיק ששיחק העונה בליגה השנייה בליטא וקוסובו, ואיתו מצטרף גם הפורוורד קווין טיילור ששיחק באיטליה

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
הפועל חולון הודיעה היום (חמישי) על החתמתם של שני שחקנים זרים חדשים לקראת חידוש משחקי ליגת ווינר סל. מדובר ברכז ג'אבון מקורמיק (28, 1.83 מ’), ששיחק העונה בליגה השנייה בליטא במדי סילוט ובליגה בקוסובו במדי קיי בי רחובצ’י, ובפורוורד קווין טיילור (27, 1.98 מ’).

בליטא העמיד מקורמיק ממוצעים של 11.7 נק', 5.1 אס' ו-4.9 רב' ובקוסובו 20.9 נק' (43.5% לשלוש) 5.8 אס' ו-4.9 רב'. החוזה עם השחקן הוא עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת, והוא ינחת בארץ ביום שישי בטיסה מפאריס אותה מארגנת הליגה, ואיתו יגיעו באותה הטיסה אדאמה סאנוגו ודארין גרין ג'וניור. השלושה יצטרפו לאימוני הקבוצה ביום ראשון.

בנוסף לגארד, במועדון הודיעו על החתמתו של הסמול פורוורד קוויון טיילור. טיילור מגיע מ-Urania Milano מהליגה האיטלקית השנייה, שם העמיד העונה ממוצעים של 19.5 נק', 3.7 רב' ו-3.6 אס'.

במועדון מסרו: “אנו במועדון מלאי הערכה לשחקנים שבחרו להגיע לארץ בתקופה המורכבת והלא פשוטה שעוברת עלינו ותודה להם על כך”.

בתוך כך, שחקן הקבוצה, רועי רוזנברג סובל מקרע בשריר הירך וייעדר בתקופה הקרובה. הערכה מחודשת לגבי מצבו תעשה בעוד כשבוע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */