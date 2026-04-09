הפועל חולון הודיעה על צירוף שני זרים חדשים

הפועל חולון הודיעה היום (חמישי) על החתמתם של שני שחקנים זרים חדשים לקראת חידוש משחקי ליגת ווינר סל. מדובר ברכז ג'אבון מקורמיק (28, 1.83 מ’), ששיחק העונה בליגה השנייה בליטא במדי סילוט ובליגה בקוסובו במדי קיי בי רחובצ’י, ובפורוורד קווין טיילור (27, 1.98 מ’).

בליטא העמיד מקורמיק ממוצעים של 11.7 נק', 5.1 אס' ו-4.9 רב' ובקוסובו 20.9 נק' (43.5% לשלוש) 5.8 אס' ו-4.9 רב'. החוזה עם השחקן הוא עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת, והוא ינחת בארץ ביום שישי בטיסה מפאריס אותה מארגנת הליגה, ואיתו יגיעו באותה הטיסה אדאמה סאנוגו ודארין גרין ג'וניור. השלושה יצטרפו לאימוני הקבוצה ביום ראשון.

בנוסף לגארד, במועדון הודיעו על החתמתו של הסמול פורוורד קוויון טיילור. טיילור מגיע מ-Urania Milano מהליגה האיטלקית השנייה, שם העמיד העונה ממוצעים של 19.5 נק', 3.7 רב' ו-3.6 אס'.

במועדון מסרו: “אנו במועדון מלאי הערכה לשחקנים שבחרו להגיע לארץ בתקופה המורכבת והלא פשוטה שעוברת עלינו ותודה להם על כך”.



בתוך כך, שחקן הקבוצה, רועי רוזנברג סובל מקרע בשריר הירך וייעדר בתקופה הקרובה. הערכה מחודשת לגבי מצבו תעשה בעוד כשבוע.