הפועל חולון צירפה את הרכז ג'אבון מקורמיק

הפועל חולון הודיעה הבוקר (חמישי) על החתמתו של שחקן זר חדש לקראת חידוש משחקי ליגת ווינר סל. מדובר ברכז ג'אבון מקורמיק (28, 1.83 מ’), ששיחק העונה בליגה השנייה בליטא במדי סילוט ובליגה בקוסובו במדי קיי בי רחובצ’י.

בליטא העמיד ממוצעים של 11.7 נק', 5.1 אס' ו-4.9 רב' ובקוסובו 20.9 נק' (43.5% לשלוש) 5.8 אס' ו-4.9 רב'. החוזה עם השחקן הוא עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת.

השחקן ינחת בארץ ביום שישי בטיסה מפאריס, אותה מארגנת מנהלת הליגה, ואיתו יגיעו באותה הטיסה אדאמה סאנוגו ודארין גרין ג'וניור. השלושה יצטרפו לאימוני הקבוצה ביום ראשון.

בחולון הודיעו כי החתימו שחקנים נוספים שעדיין פעילים בקבוצותיהם וההודעות לגביהם יפורסמו כשיתאפשר. “אנו במועדון מלאי הערכה לשחקנים שבחרו להגיע לארץ בתקופה המורכבת והלא פשוטה שעוברת עלינו ותודה להם על כך”, הוסיפו.

בתוך כך, שחקן הקבוצה, רועי רוזנברג סובל מקרע בשריר הירך וייעדר בתקופה הקרובה. הערכה מחודשת לגבי מצבו תעשה בעוד כשבוע.