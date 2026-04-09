שחר מזרחי: המגן שעלה לבוגרים של בני יהודה

הכדורגל הישראלי חזר באופן מצומצם לפעילות לפני כשבועיים, עם חידוש משחקי הליגה הלאומית. הערב (חמישי, 19:30) יארח אצטדיון בלומפילד ביפו את משחק חצי גמר גביע המדינה בין מחזיקת הגביע, הפועל באר שבע - מוליכת טבלת ליגת העל, לבני יהודה ת"א - שמדורגת במקום החמישי בליגה הלאומית, משחק בין שתי קבוצות גביע טיפוסיות, שהניפו בעשור האחרון יותר מפעם אחת את גביע המדינה. למרות ההקלות המשמעותיות בהוראות פיקוד העורף, המשחק ייערך ללא קהל, לאכזבת ההתאחדות לכדורגל ואוהדי הקבוצות, שקיוו להחלטה שתאפשר כניסת קהל. על היערכות הקבוצות לקראת המשחק תוכלו לקרוא בכתבות במדור גביע המדינה באתר ONE.

בני יהודה תגיע למשחק בעיצומה של תקופת התאוששות ועליה במעלה הטבלה אחרי פתיחת עונה לא מוצלחת. מאז חזרת הליגה הלאומית לפעילות, שלושה שחקני הגנה מצאו את עצמם שותפים למשימותיה של הקבוצה, כשגולת הכותרת - במשחק הניצחון 0:1 על הפועל עפולה, פתחו השלושה בהרכב. המדובר במגן הימני מיכאל פיסטינר (2007) - לו הייתה זו הופעה חמישית העונה, לאחר 11 הופעות במדי הבוגרים בעונה שעברה.

הבלם נהוראי אוזנה (2007) - שרשם בעונה שעברה שבע הופעות בקבוצה הבוגרת והעונה כבר רשם 10 הופעות, בהן הופעה מלאה במשחק הניצחון 1:2 על בית"ר ירושלים ברבע גמר הגביע, והמגן השמאלי - שחר מזרחי (2006), שבעונה שעברה רשם שתי הופעות בכורה במדי הקבוצה הבוגרת, רשם הופעת בכורה לעונה זו במשחק מול עפולה, לאחר מכן, רשם עוד שתי הופעות מלאות ומוצלחות מאוד במדי הקבוצה הבוגרת: במשחק מול הפועל נוף הגליל (1:1) כבש בדקה השמינית שער לזכות קבוצתו, ביום שישי האחרון בישל בדקה ה-36 את השער שכבש אדר רטנר והוביל את הקבוצה לניצחון 0:1 על הפועל רעננה. לנהוראי אוזנה הפננו זרקור בכתבה לאחר ההופעה המוצלחת מול בית"ר ירושלים, כעת זה הזמן לזרקור לעברו של שחר מזרחי - שצפוי יחד עם נהוראי אוזנה לעלות בהרכב במשחק הערב.

שחקני בני יהודה (באדיבות המועדון)

כתום מלידה ובנשמה

שחר מזרחי, תושב ת"א, חי ונושם מילדות את בני יהודה ת"א. עוד לפני שהצטרף בגיל 7 לבית הספר לכדורגל של המועדון, מצא את עצמו מעודד את הקבוצה הבוגרת ביציע יחד עם בני משפחתו - אוהדים מושבעים של הקבוצה. בשונה מרוב כדורגלני ליגת העל לנוער, שחר מזרחי עשה מסלול רצוף במועדון שאותו הוא מייצג, ולא, הדרך לקבוצת הבוגרים לא הייתה סוגה בשושנים, כפי שמתאר חיים חיו, המנהל המקצועי בחטיבה הצעירה של המועדון: "כאחד שמכיר את שחר מגיל הטרומים, שחר הוא דוגמה ומופת לשחקן שלא נשבר, שחקן שחזק מנטלית שאף פעם לא ויתר גם בתקופות שישב על הספסל ולא שיחק. תמיד עבד מאוד קשה ואין שמח יותר ממני שהוא קיבל את ההזדמנות בבוגרים. מכאן אני מאחל לו שיהיה לו בהצלחה ויקבע יתד שם".

בלי קיצורי דרך גם בנוער

למגן העבר, אלעד גבאי, כיום מאמן קבוצת הנוער של מ.ס אשדוד, חיבור מיוחד לשחר מזרחי. גבאי אימן בהצלחה משך עונה וחצי את קבוצת הנוער של בני יהודה ת"א, דרך שהחלה בעונת הבכורה של שחר מזרחי בקבוצה. שחר מזרחי עשה תחת הדרכתו של גבאי התקדמות משמעותית, שהמשיכה גם העונה בקבוצת הנוער תחת הדרכתו של איתמר ניצן ובעת האחרונה בקבוצת הבוגרים תחת הדרכתו של אלי לוי. בעונה הנוכחית כחריג גיל בקבוצת הנוער שחר מזרחי עלה ב-25 משחקים בהרכב, ב-15 מהמשחקים רשם זמן משחק מלא. השחקן הבקיע שבעה שערים בכל המסגרות. כמו בעונות קודמות, גם העונה הרבה לספוג כרטיסים צהובים, עד כה במאזנו עשרה כרטיסים צהובים.

שחר מזרחי עם הכדור (מדיה בני יהודה)

אלעד גבאי על הקשר בין השניים: "אני שמח, שהייתה לי הזכות לתת לבחור מקסים ושחקן מוכשר בדמותו של שחר, את ההזדמנות להופעות הבכורה בקבוצת הנוער ובקבוצת הבוגרים. לקבוצת הנוער של בני יהודה הגעתי במהלך עונת 23/24, שחר עלה בעונה הזו לקבוצת הנוער והיה מגן שלישי. את ההופעה הראשונה הוא עשה במחזור ה-13, כשנכנס כמחליף במהלך המחצית הראשונה של המשחק מול מכבי נתניה, בו הפסדנו 3:0. למרות ההפסד, מצאתי לנכון להמשיך בשחר ובשבוע שלאחר מכן הוא פתח בהרכב במשחק בו ניצחנו 0:2 ועד לסיום העונה שיחק בקביעות.

“בעונה שעברה שחר המשיך בקו העליה. כשמוניתי בשלב מתקדם של העונה למאמן קבוצת הבוגרים למספר משחקים, מצאתי לנכון לשלב אותו בשני משחקים: הופעת הבכורה הייתה במשחק מול הפועל ראשל"צ בו הפסדנו 4:2, שחר עלה כמחליף בדקה ה-76. משחק לאחר מכן, שחר עלה בהרכב, ציפה לו מאצ' אפ משמעותי במיוחד מול ז'וסלן טאבי, שחר שיחק 58 דקות ועמד באתגר".

שחר מזרחי לא יודע את נפשו מאושר (חג'אג' רחאל)

זמן הבשלות

אלעד גבאי מזהה אצל שחר מזרחי פרמטרים רבים של הצטיינות ואיכות: "יש לשחר אופי טוב - הוא לא נשבר, עובד קשה, מאמין בעצמו, נמרץ, אנרגטי, רוצה ללמוד, עולה למשחקים במטרה לטרוף. שחר תמיד דוחף את עצמו אל הקצה, בחצי מהעונה שעברה התמודד עם פציעה בברך, המשיך להתאמן ולשחק בלי לעשות לעצמו הנחות. מבחינה מקצועית יש לו יתרון מאוד גדול על הרבה שחקנים, בנוסף לרגל שמאל דומיננטית יש לו גם רגל ימין טובה וחזקה, הוא יכול לשחק בשני הצדדים - הן בקו הגנה של ארבעה שחקנים והן בקו של חמישה שחקנים, שחקן מהיר וטכני, שמשלב בצורה מצוינת בין הגנה להתקפה. שחקן עם ה-DNA המקורי של בני יהודה, בדיוק מה שהקהל צמא לו. אני מאמין בשחר, שככל שיעבור את הזמן ויעשה את ההתאמות הנדרשות לבוגרים, הוא יעלה ויצליח. שחר בעל פוטנציאל להיות מגן מצליח בליגת העל".

אלעד גבאי מביע אמון בחניכיו הצעירים מהעבר לקראת המשחק הערב: "שלב חצי גמר גביע הוא מעמד מרגש לכל שחקן. אין ספק שמצפה לבני יהודה משוכה מאוד גבוהה. ייתכן שזה שהמשחק ייערך ללא קהל, זה יקל על השחקנים הצעירים של בני יהודה, אבל ראינו כבר שנהוראי אוזנה שיחק באצטדיון טדי מלא וידע לבוא לידי ביטוי על הצד הטוב ביותר, כך שלפעמים קהל גדול זה גם דבר שיכול לעזור למוטיבציה וליכולת. אני מאמין ביכולת של הצעירים להראות מה הם שווים. זו הזדמנות גדולה מאוד בשבילם. בני יהודה נותנת מעטפת מצוינת לחבר'ה צעירים, שמח לראות שהבעלים, אלירן עובד, והמאמן, אלי לוי, מאמינים בצעירים ונותנים להם ביטוי בקבוצה הבוגרת. שאפו גדול להם על כך. אני בטוח שזה ישתלם להם ומאחל להם את מרב ההצלחה במשימות בליגה ובגביע".