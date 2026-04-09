יום חמישי, 09.04.2026 שעה 14:18
כדורגל ישראלי

"מיגל סילבה משרה ביטחון, הוא חלק בלתי נפרד"

יצחקי התייחס לביקורות על השוער ודיבר לקראת בית"ר מול הפועל י-ם: "כיף לחזור לקהל בדרבי, אסור שנצא מהפוקוס". אנטווי: "לא חשבתי לעזוב את ישראל"

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
אחרי המהפך וה-2:3 על עירוני טבריה במחזור החזרה לליגת העל, בית”ר ירושלים שצמצמה את הפער מהפועל באר שבע ניצבת בפני דרבי מול הפועל ירושלים במפגש הבא שלה שנדחה ליום ראשון בשעה 20:00 וייערך עם קהל, בהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף בצל הפסקת האש. מאמן הצהובים-שחורים, ברק יצחקי, דיבר היום (חמישי) לקראת היריבה העירונית במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אתה מקבל את כל האוהדים חזרה.
”כן שמעתי כבר אתמול על אופציה שזה יקרה, כיף לחזור לשחק עם קהל. זה קצת משנה לנו את התוכן של האימונים מבחינת דחייה במשחק, נדע לטפל בזה. הבשורה הכי גדולה שנחזור לשחק עם קהל”.

יש לך קוף על הגב קצת שעוד לא ניצחת את הפועל ירושלים כמאמן?
”אני לא מסתכל על זה ככה. אני מרוצה מהמקום שאנחנו נמצאים בו ופחות מסתכל על איזו קבוצה ניצחתי ואיזו לא. זה משחק משמעותי, משחק אחרון של העונה הסדירה ואנחנו צריכים לסיים אותו בצורה טובה כדי להגיע בעמדה טובה לפלייאוף”.

ברק יצחקי: "אני בטוח שיהיה משחק קשה"

“נתייחס במלוא הכבוד להפועל ירושלים”

אם היו אומרים לך בתחילת העונה שבמחזור האחרון של העונה הסדירה, בית”ר יכולה לסיים את הליגה במקום הראשון.
”אני תמיד מטבעי מאמין שאפשר לדחוף לקצה. אני לא יודע להגיד אם הייתי חושב שנגיע למקום הראשון, אך האמנתי בקבוצה ובסגל. אנחנו רואים את ההתקדמות וזה הדבר הכי חשוב”.

בית”ר יודעת לשחק בשני מערכים, מה שעבד נגד נתניה לא עבד נגד טבריה עם שלישיית בלמים. גם שועה חסר.
”זה טוב שהקבוצה יודעת לשחק בכמה מערכים, לפעמים זה הולך ולפעמים זה לא. הדבר הטוב הוא שאנחנו יכולים להגיב תוך כדי משחק. אמרתי את זה גם אחרי טבריה, צריך להביא עוד רעיונות ודברים חדשים כדי להפתיע את היריבות”.

אמרת גם לפני טבריה שאלה משחקים שאף פעם לא קלים, להפועל ירושלים אולי נוח לפעמים יותר מול הגדולות.
”אני בטוח שהולך להיות משחק קשה. לנו יש את המטרות שלנו אך גם ליריבה יש את המטרות שלה בתחתית. אז קל זה בטוח לא הולך להיות. אני שמח שהולך להיות קהל ואווירה, אך לשום דבר אסור להזיז אותנו מהפוקוס והמטרה שלנו. נתייחס במלוא הכבוד להפועל ירושלים, אך מצד שני אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו ולעשות את הדברים בצורה נכונה”.

שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

“הצמרת צפופה, אנחנו מסתכלים על עצמנו”

עדי יונה פצוע, ירין לוי פצוע, שועה וטבארש מוצהבים. באים עם סגל קצת יותר קצר.
”נתמודד עם מה שיש. אנחנו עם סגל טוב ואני סומך על השחקנים שישחקו, בסוף נעלה לשחק כמו בקלישאה 11 נגד 11”.

נשמעת ביקורת לאחרונה לגבי מיגל סילבה, שיש לו גם את התקופות הפחות טובות. יוצא לך לקחת שחקנים מהסוג הזה לאחד על אחד? להבין אולי שיש משהו שמציק לו?
”יש לי המון שיחות עם כל השחקנים, אני לא מזהה איזו סיטואציה שאני צריך לתת לה יותר מדי תשומת לב. מיגל כבר כמה שנים בישראל והוא חלק בלתי נפרד מהדרך שהמועדון הזה עושה. הוא נמצא שם כל הזמן בשביל הקבוצה, חייו של שוער הם לפעמים פחות נעימים. הוא משרה כ”כ הרבה ביטחון, יש לו חיבור טוב עם השחקנים גם מחוץ למגרש”.

היה נדמה שזה ראש בראש מול ב”ש במאבק על התואר, אך מכבי ת”א יכולה להפוך את זה למאבק משולש.
”אנחנו מסתכלים על עצמנו. הצמרת צפופה, לא רוצה להיכנס לספקולציות לגבי מה יקרה”.

ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)

אנטווי: “לא חשבתי לעזוב את ישראל”

גם נאנא אנטווי דיבר במסע”ת. איך זה מרגיש לך לשחק בישראל בסיטואציה הזו?
”זה היה מאוד קשוח כי אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזו קודם, אך חבריי לקבוצה עזרו ועכשיו אני בטוב”.

חשבת לעזוב את ישראל?
”לא, עכשיו אני בסדר”.

שמעת שהדרבי יהיה בראשון עם קהל, יש לכם הזדמנות לעלות למקום הראשון.
”זה משחק חשוב בשבילנו, אנחנו צריכים לנצח ואת שלוש הנקודות”.

נאנא אנטווי (אורן בן חקון)

מה אתה חושב על רמת הכדורגל בישראל?
”אני חושב שהרמה היא טובה. דיברתי עם זרגרי והוא סיפר לי שבית”ר היא כמו משפחה והוא שכנע אותי להגיע. כשהגעתי הרגשתי באמת משפחה”.

אתה יכול לשחק בכמה עמדות וזה מאוד שימושי, יש לך עמדה מועדפת?
”העמדה המקורית שלי היא מגן ימני שתוקף”.

