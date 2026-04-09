יום חמישי, 09.04.2026 שעה 19:45
יום חמישי, 09/04/2026, 19:30אצטדיון בלומפילדגביע המדינה - חצי גמר
בני יהודה
דקה 16
2 0
שופט: אביב קליין
שער ג'ייבון איסט (9)
בישול בישול: רועי לוי
שער רועי לוי (12)
בישול בישול: אמיר גנאח
הפועל ב"ש
איציק כלפי | 09/04/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

כמה חיכינו לזה. זה נדחה ונדחה, אבל סוף סוף חצי גמר גביע המדינה הראשון כאן, כשבשעה זו הפועל באר שבע פוגשת בבלומפילד את בני יהודה למשחק ענק על הכרטיס לגמר. מי תהיה זו שתצליח במשימה, החבורה החזקה מליגת העל או ההפתעה מהלאומית?

החבורה של רן קוז’וק מגיעה למשחק אחרי שחזרה לשחק לאחר מעל לחודש ללא פעילות רשמית, אך היא לא עשתה זאת כמו שרצתה, כשסיימה בתיקו 1:1 מאכזב בבית מול הפועל פתח תקווה ובעצם ספרה משחק שני ללא ניצחון. היום היא יודעת שאין לה הזדמנות שנייה לתקן.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהליגה הלאומית פתחה את העונה בצורה גרועה מאוד, אך הצליחה להשכיח זאת לגמרי בחודשים האחרונים והיא נמצאת בתקופה נהדרת. מעבר לכך, כולם זוכרים איך היא הדיחה בצורה סנסציונית ברבע הגמר את בית”ר ירושלים בטדי.

הקבוצות למעשה לא נפגשו כבר חמש שנים, כשהפעם האחרונה שזה קרה הייתה אי שם בעונת 2020/21, אז הפועל ב”ש הייתה זאת שיצאה עם ידה על העליונה עם 0:2. הפעם האחרונה שבני יהודה ניצחה את הדרומיים הייתה ב-2019 עם 1:2.

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • אמיר גנאח קיבל כדור עומק ושחרר בעיטה טובה, אך תומר ליטבינוב בלם היטב
  • '4
  • החמצה
  • איום ראשון לעבר השער: דווקא הקבוצה מהלאומית בעטה ראשונה, גולן בני קיבל כדור משגיא דרור, אך נבלם על ידי ההגנה האדומה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין שרק לפתיחה! חצי הגמר יצא לדרך
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד