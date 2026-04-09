הרכבים וציונים



קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

כמה חיכינו לזה. זה נדחה ונדחה, אבל סוף סוף חצי גמר גביע המדינה הראשון כאן, כשבשעה זו הפועל באר שבע פוגשת בבלומפילד את בני יהודה למשחק ענק על הכרטיס לגמר. מי תהיה זו שתצליח במשימה, החבורה החזקה מליגת העל או ההפתעה מהלאומית?

החבורה של רן קוז’וק מגיעה למשחק אחרי שחזרה לשחק לאחר מעל לחודש ללא פעילות רשמית, אך היא לא עשתה זאת כמו שרצתה, כשסיימה בתיקו 1:1 מאכזב בבית מול הפועל פתח תקווה ובעצם ספרה משחק שני ללא ניצחון. היום היא יודעת שאין לה הזדמנות שנייה לתקן.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהליגה הלאומית פתחה את העונה בצורה גרועה מאוד, אך הצליחה להשכיח זאת לגמרי בחודשים האחרונים והיא נמצאת בתקופה נהדרת. מעבר לכך, כולם זוכרים איך היא הדיחה בצורה סנסציונית ברבע הגמר את בית”ר ירושלים בטדי.

הקבוצות למעשה לא נפגשו כבר חמש שנים, כשהפעם האחרונה שזה קרה הייתה אי שם בעונת 2020/21, אז הפועל ב”ש הייתה זאת שיצאה עם ידה על העליונה עם 0:2. הפעם האחרונה שבני יהודה ניצחה את הדרומיים הייתה ב-2019 עם 1:2.