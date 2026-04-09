דרמה אדירה: ב"ש בגמר אחרי 2:3 את בני יהודה

דעת המבקר

השחקן המצטיין רועי לוי, ציון: 8

שער ובישול, נראה נהדר גם בהגנה וגם בהתקפה. משחק מצוין השחקן המאכזב ויקטור סטינה, ציון: 4

לא הצליח לבלוט, וגם במצבים שהגיע אליהם לא היה חד מספיק

הרכבים וציונים

הכדורגל הישראלי חזר, ואיתו גם שלב חצי הגמר של גביע המדינה, המפעל שהוכיח לנו גם הפעם למה אנחנו כל כך אוהבים אתו. היום היום (חמישי) נפגשו להתמודדות הראשונה הפועל באר שבע ובני יהודה בבלומפילד, עדיין ללא קהל, והמשחק הסתיים ב-2:3 דרמטי לזכות מוליכת ליגת העל.

המשחק החל עם חגיגה של האדומים. הפעל באר שבע הצליחה לעלות ליתרון כפול כבר בפתיחה בזכות שערי בכורה של ג’בון איסט (9’) ורועי לוי (12’). לאחר מכן, הזהובים לחצו על הגז והיו קרובים לצמק, אך ללא הצלחה.

החצי השני היה הרבה יותר רגוע. שתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי מצבים מסוכנים, אך בתוספת הזמן הזהובים הפתיעו את כולם. החבורה של אלי לוי הצליחה להשוות משערים של נועם גיסין (90+1’) ואדר רטנר (90+5’) וכפו הארכה דרמטית.

בהארכה האדומים הצליחו להחזיר את היתרון, בזכות שער של גיא מזרחי בדקה ה-101. לאחר מכו הזהובים לא הצליחו להשוות וירדו רק עם המחמאות. המשחק הסתיים ב-2:3 נהדר במפעל שלא מפסיק להפתיע אותנו.

כאמור, חניכיו של רן קוז’וק העפילו לגמר הגביע, שם יפגשו את המנצחת בין מכבי חיפה ומכבי תל אביב. חניכיו של אלי לוי יסתפקו רק במחמאות על קמפיין נהדר, שכלל את הדחתה של סגנית המוליכה, בית”ר ירושלים, וימשיכו להילחם על העלייה לליגה הבכירה.