דרמה אדירה: ב"ש בגמר אחרי 2:3 את בני יהודה

השחקן המצטיין
רועי לוי, ציון: 8
שער ובישול, נראה נהדר גם בהגנה וגם בהתקפה. משחק מצוין
השחקן המאכזב
ויקטור סטינה, ציון: 4
לא הצליח לבלוט, וגם במצבים שהגיע אליהם לא היה חד מספיק
הכדורגל הישראלי חזר, ואיתו גם שלב חצי הגמר של גביע המדינה, המפעל שהוכיח לנו גם הפעם למה אנחנו כל כך אוהבים אתו. היום היום (חמישי) נפגשו להתמודדות הראשונה הפועל באר שבע ובני יהודה בבלומפילד, עדיין ללא קהל, והמשחק הסתיים ב-2:3 דרמטי לזכות מוליכת ליגת העל.
המשחק החל עם חגיגה של האדומים. הפעל באר שבע הצליחה לעלות ליתרון כפול כבר בפתיחה בזכות שערי בכורה של ג’בון איסט (9’) ורועי לוי (12’). לאחר מכן, הזהובים לחצו על הגז והיו קרובים לצמק, אך ללא הצלחה.
החצי השני היה הרבה יותר רגוע. שתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי מצבים מסוכנים, אך בתוספת הזמן הזהובים הפתיעו את כולם. החבורה של אלי לוי הצליחה להשוות משערים של נועם גיסין (90+1’) ואדר רטנר (90+5’) וכפו הארכה דרמטית.
בהארכה האדומים הצליחו להחזיר את היתרון, בזכות שער של גיא מזרחי בדקה ה-101. לאחר מכו הזהובים לא הצליחו להשוות וירדו רק עם המחמאות. המשחק הסתיים ב-2:3 נהדר במפעל שלא מפסיק להפתיע אותנו.
כאמור, חניכיו של רן קוז’וק העפילו לגמר הגביע, שם יפגשו את המנצחת בין מכבי חיפה ומכבי תל אביב. חניכיו של אלי לוי יסתפקו רק במחמאות על קמפיין נהדר, שכלל את הדחתה של סגנית המוליכה, בית”ר ירושלים, וימשיכו להילחם על העלייה לליגה הבכירה.
הארכה
-
'120+3
- זה נגמר! הפועל באר שבע בגמר הגביע אחרי מותחן אדיר
-
'115
- זאהי אחמד החליף את שי אליאס
-
'114
- שי אליאס קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'110
- גנאח המשיך לבחון את ליטבינוב, אך גם הפעם השוער יצא עם ידו על העליונה
-
'103
- מה קורה פה? קינגס קאנגווה קיבל כדור קליל בהתקפת מעבר, אך החמיץ ופגע רק בקורה
-
'101
- שער! הפועל באר שבע עלתה ל-2:3: גיא מזרחי סיים בצורה חדה לאחר עבודת הכנה נהדרת של קאנגווה, יספיק לאדומים הפעם?
-
'97
- תמיר ברמן החליף את גיבור הזהובים, אדר רטנר
מחצית שניה
-
'90+8
- יובל פיבן קיבל כרטיס צהוב
-
'90+5
- שער! בני יהודה השוותה ל-2:2: איזו דרמה! אדר רטנר קיבל כדור עומק וניצב מול אליאסי, השחקן לא התבלבל ושם את הכדור ברשת, המשחק בדרך להארכה
-
'90+1
- שער! בני יהודה צימקה ל-2:1: נועם גיסין השתלט על כדור ארוך ודהר עד לרחבה, הצליח לעבור יפה וסיים כמו שצריך מול ניב אליאסי.
-
'84
- שי אליאס בחן את ליטבינוב, שהצליח להציל היטב
-
'78
- חילוף נוסף של אלי לוי: שגיא דרור ירד ונכנס במקומו אורי חסן
-
'75
- מזל גדול לבאר שבע! האדומים טעו בהגנה ואפשרו לאדר רטנר להגיע למצב נוח מתוך הרחבה, אך השחקן החטיא ברשלנות
-
'72
- המאמן ניצל את הפעימה האחרונה והכניס את איגור זלאטנוביץ’ במקום ג’בון איסט
-
'72
- עוד חילוף כפוי של קוז’וק: ניב אליאסי החליף בין הקורות את אופיר מרציאנו
-
'67
- איזו החמצה של באר שבע! ג’בון איסט קיבל כדור לאחד על אחד מול השוער והחטיא ברשלנות, אמיר גנאח אסף את הכדור ובעט חזק לרשת החשופה, אך נבלם על ידי סתיו ישראלי מקו השער
-
'65
- גיא מזרחי החליף את ג'יבריל דיופ
-
'65
- חילוף כפול גם אצל האדומים: אליאל פרץ נכנס במקומו של לוקאס ונטורה
-
'63
- התקפה יפה של האדומים: רועי לוי העביר רוחב למרכז, ג’בון איסט השאיר נהדר לקינגס קאנגווה, שבעט מעל המסגרת
-
'60
- נועם גיסין בפנים, ויקטור סטינה בחוץ
-
'60
- אלעד שחף נכנס במקומו של ארד בר
-
'60
- חילוף משולש של בני יהודה: בן הדדי החליף את נהוראי אוזנה
-
'58
- אמיר גנאח המשיך לחפש את השער, ונבלם שוב על ידי שוער הזהובים
-
'56
- יובל פיבן בחן מרחוק את מרציאנו, שהצליח לעצור היטב
-
'51
- חילוף ראשון של אלי לוי: שחר מזרחי החליף את רז נחמיאס
מחצית ראשונה
-
'45+1
- עוד התקפה טובה של בני יהודה: בעיטה נוספת לעבר השער נבלמה שוב על ידי מרציאנו
-
'42
- ויקטור סטינה הגיע למצב נגיחה טוב, אך נבלם על ידי אופיר מרציאנו
-
'40
- אדר רטנר הצליח לברוח מהשמירה ושחרר בעיטה יפה, שחלפה לה ליד הקורה
-
'38
- ההזדמנות הכי טובה של הזהובים: גולן בני הובי את הכדור על לרחבה, לאחר ערבובייה הכדור הגיע לשגיא דרור, שנבלם על ידי ההגנה מתוך רחבת החמש
-
'33
- ויקטור סטינה קיבל את הכרטיס הראשון במשחק
-
'27
- חילוף כפוי של באר שבע: מיגל ויטור נפצע והוחלף, נכנס במקומו אור בלוריאן
-
'20
- הפועל באר שבע רוקדת! מהך קבוצתי ענק נוסף מצא את רועי לוי, שנבלם על ידי רז נחמיאס ברגע האחרון
-
'18
- רועי לוי במשחק ענק! המגן כמעט השלים צמד עם בעיטה מסובבת, אך ליטבינוב הציל עם קצות האצבעות
-
'12
- שער! הפועל באר שבע הכפילה את היתרון ועלתה ל-0:2: איזו פתיחה נהדרת של האדומים! עוד מהלך כדורגל נהדר הסתיים בכדור רוחב של גנאח, הקיצוני מצא את לוי, שכבש את שער הבכורה שלו בקבוצה.
-
'9
- שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: כדור עומק נהדר של מיגל ויטור מצא את רועי לוי, המגן העביר רוחב בנגיעה, ג’בון איסט הקדים את הבלמים וסיים מהלך קבוצתי נפלא.
-
'8
- אמיר גנאח קיבל כדור עומק ושחרר בעיטה טובה, אך תומר ליטבינוב בלם היטב
-
'4
- איום ראשון לעבר השער: דווקא הקבוצה מהלאומית בעטה ראשונה, גולן בני קיבל כדור משגיא דרור, אך נבלם על ידי ההגנה האדומה
-
'1
- השופט אביב קליין שרק לפתיחה! חצי הגמר יצא לדרך