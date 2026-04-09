יום חמישי, 09.04.2026 שעה 23:09

שחקני באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)

דרמה אדירה: ב"ש בגמר אחרי 2:3 את בני יהודה

למרות שהיה נדמה שהאדומים בדרך הבטוחה לניצחון, הזהובים השוו עם שני שערים בתוספת הזמן וכפו הארכה מדהימה, אך גיא מזרחי הציל את קבוצתו בדרך לגמר

איציק כלפי | 09/04/2026 19:30
יום חמישי, 09/04/2026, 19:30אצטדיון בלומפילדגביע המדינה - חצי גמר
בני יהודה
שער נועם גיסין (91)
שער אדר רטנר (95)
בישול בישול: גולן בני
הסתיים
3 2
שופט: אביב קליין
שער ג'ייבון איסט (9)
בישול בישול: רועי לוי
שער רועי לוי (12)
בישול בישול: אמיר גנאח
שער גיא מזרחי (100)
בישול בישול: קינגס קאנגווה
הפועל ב"ש
דעת המבקר
השחקן המצטיין
רועי לוי, ציון: 8
שער ובישול, נראה נהדר גם בהגנה וגם בהתקפה. משחק מצוין
השחקן המאכזב
ויקטור סטינה, ציון: 4
לא הצליח לבלוט, וגם במצבים שהגיע אליהם לא היה חד מספיק
הרכבים וציונים
 
 

הכדורגל הישראלי חזר, ואיתו גם שלב חצי הגמר של גביע המדינה, המפעל שהוכיח לנו גם הפעם למה אנחנו כל כך אוהבים אתו. היום היום (חמישי) נפגשו להתמודדות הראשונה הפועל באר שבע ובני יהודה בבלומפילד, עדיין ללא קהל, והמשחק הסתיים ב-2:3 דרמטי לזכות מוליכת ליגת העל.

המשחק החל עם חגיגה של האדומים. הפעל באר שבע הצליחה לעלות ליתרון כפול כבר בפתיחה בזכות שערי בכורה של ג’בון איסט (9’) ורועי לוי (12’). לאחר מכן, הזהובים לחצו על הגז והיו קרובים לצמק, אך ללא הצלחה.

החצי השני היה הרבה יותר רגוע. שתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי מצבים מסוכנים, אך בתוספת הזמן הזהובים הפתיעו את כולם. החבורה של אלי לוי הצליחה להשוות משערים של נועם גיסין (90+1’) ואדר רטנר (90+5’) וכפו הארכה דרמטית.

בהארכה האדומים הצליחו להחזיר את היתרון, בזכות שער של גיא מזרחי בדקה ה-101. לאחר מכו הזהובים לא הצליחו להשוות וירדו רק עם המחמאות. המשחק הסתיים ב-2:3 נהדר במפעל שלא מפסיק להפתיע אותנו.

כאמור, חניכיו של רן קוז’וק העפילו לגמר הגביע, שם יפגשו את המנצחת בין מכבי חיפה ומכבי תל אביב. חניכיו של אלי לוי יסתפקו רק במחמאות על קמפיין נהדר, שכלל את הדחתה של סגנית המוליכה, בית”ר ירושלים, וימשיכו להילחם על העלייה לליגה הבכירה.

הארכה
  • '120+3
  • החלטת שופט
  • זה נגמר! הפועל באר שבע בגמר הגביע אחרי מותחן אדיר
  • '115
  • חילוף
  • זאהי אחמד החליף את שי אליאס
אלי לוי (רדאד ג'בארה)
  • '114
  • כרטיס צהוב
  • שי אליאס קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '110
  • החמצה
  • גנאח המשיך לבחון את ליטבינוב, אך גם הפעם השוער יצא עם ידו על העליונה
  • '103
  • החמצה
  • מה קורה פה? קינגס קאנגווה קיבל כדור קליל בהתקפת מעבר, אך החמיץ ופגע רק בקורה
שחקני בני יהודה מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
גיא מזרחי חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '101
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-2:3: גיא מזרחי סיים בצורה חדה לאחר עבודת הכנה נהדרת של קאנגווה, יספיק לאדומים הפעם?
  • '97
  • חילוף
  • תמיר ברמן החליף את גיבור הזהובים, אדר רטנר
מחצית שניה
  • '90+8
  • כרטיס צהוב
  • יובל פיבן קיבל כרטיס צהוב
שחקני באר שבע מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
בני יהודה חוגגים (רדאד ג'בארה)
אדר רטנר חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '90+5
  • שער
  • שער! בני יהודה השוותה ל-2:2: איזו דרמה! אדר רטנר קיבל כדור עומק וניצב מול אליאסי, השחקן לא התבלבל ושם את הכדור ברשת, המשחק בדרך להארכה
נועם גיסין לוקח מהר את הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '90+1
  • שער
  • שער! בני יהודה צימקה ל-2:1: נועם גיסין השתלט על כדור ארוך ודהר עד לרחבה, הצליח לעבור יפה וסיים כמו שצריך מול ניב אליאסי.
  • '84
  • החמצה
  • שי אליאס בחן את ליטבינוב, שהצליח להציל היטב
מתן לוי מאוכזב (רדאד ג'בארה)
  • '78
  • חילוף
  • חילוף נוסף של אלי לוי: שגיא דרור ירד ונכנס במקומו אורי חסן
  • '75
  • החמצה
  • מזל גדול לבאר שבע! האדומים טעו בהגנה ואפשרו לאדר רטנר להגיע למצב נוח מתוך הרחבה, אך השחקן החטיא ברשלנות
תומר ליטבינוב (רדאד ג'בארה)
  • '72
  • חילוף
  • המאמן ניצל את הפעימה האחרונה והכניס את איגור זלאטנוביץ’ במקום ג’בון איסט
אופיר מרציאנו נפצע (רדאד ג'בארה)
  • '72
  • חילוף
  • עוד חילוף כפוי של קוז’וק: ניב אליאסי החליף בין הקורות את אופיר מרציאנו
  • '67
  • החמצה
  • איזו החמצה של באר שבע! ג’בון איסט קיבל כדור לאחד על אחד מול השוער והחטיא ברשלנות, אמיר גנאח אסף את הכדור ובעט חזק לרשת החשופה, אך נבלם על ידי  סתיו ישראלי מקו השער
סתיו ישראלי (רדאד ג'בארה)
  • '65
  • חילוף
  • גיא מזרחי החליף את ג'יבריל דיופ
  • '65
  • חילוף
  • חילוף כפול גם אצל האדומים: אליאל פרץ נכנס במקומו של לוקאס ונטורה
  • '63
  • החמצה
  • התקפה יפה של האדומים: רועי לוי העביר רוחב למרכז, ג’בון איסט השאיר נהדר לקינגס קאנגווה, שבעט מעל המסגרת
שי אליאס עם העבירה (רדאד ג'בארה)
  • '60
  • חילוף
  • נועם גיסין בפנים, ויקטור סטינה בחוץ
  • '60
  • חילוף
  • אלעד שחף נכנס במקומו של ארד בר
  • '60
  • חילוף
  • חילוף משולש של בני יהודה: בן הדדי החליף את נהוראי אוזנה
מתן בלטקסה נוגח (רדאד ג'בארה)
  • '58
  • החמצה
  • אמיר גנאח המשיך לחפש את השער, ונבלם שוב על ידי שוער הזהובים
  • '56
  • החמצה
  • יובל פיבן בחן מרחוק את מרציאנו, שהצליח לעצור היטב
  • '51
  • חילוף
  • חילוף ראשון של אלי לוי: שחר מזרחי החליף את רז נחמיאס
מחצית ראשונה
רן קוז'וק, לא מרוצה מהדקות האחרונות (רדאד ג'בארה)
  • '45+1
  • החמצה
  • עוד התקפה טובה של בני יהודה: בעיטה נוספת לעבר השער נבלמה שוב על ידי מרציאנו
  • '42
  • החמצה
  • ויקטור סטינה הגיע למצב נגיחה טוב, אך נבלם על ידי אופיר מרציאנו
  • '40
  • החמצה
  • אדר רטנר הצליח לברוח מהשמירה ושחרר בעיטה יפה, שחלפה לה ליד הקורה
אמיר גנאח במאבק (רדאד ג'בארה)
  • '38
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה של הזהובים: גולן בני הובי את הכדור על לרחבה, לאחר ערבובייה הכדור הגיע לשגיא דרור, שנבלם על ידי ההגנה מתוך רחבת החמש
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • ויקטור סטינה קיבל את הכרטיס הראשון במשחק
מיגל ויטור מאוכזב (רדאד ג'בארה)
מיגל ויטור יורד בשל פציעה (רדאד ג'בארה)
  • '27
  • חילוף
  • חילוף כפוי של באר שבע: מיגל ויטור נפצע והוחלף, נכנס במקומו אור בלוריאן
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
  • '20
  • החמצה
  • הפועל באר שבע רוקדת! מהך קבוצתי ענק נוסף מצא את רועי לוי, שנבלם על ידי רז נחמיאס ברגע האחרון
  • '18
  • החמצה
  • רועי לוי במשחק ענק! המגן כמעט השלים צמד עם בעיטה מסובבת, אך ליטבינוב הציל עם קצות האצבעות
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
רועי לוי ומיגל ויטור חוגגים (רדאד ג'בארה)
  • '12
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע הכפילה את היתרון ועלתה ל-0:2: איזו פתיחה נהדרת של האדומים! עוד מהלך כדורגל נהדר הסתיים בכדור רוחב של גנאח, הקיצוני מצא את לוי, שכבש את שער הבכורה שלו בקבוצה.
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
ג'בון איסט חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '9
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: כדור עומק נהדר של מיגל ויטור מצא את רועי לוי, המגן העביר רוחב בנגיעה, ג’בון איסט הקדים את הבלמים וסיים מהלך קבוצתי נפלא.
  • '8
  • החמצה
  • אמיר גנאח קיבל כדור עומק ושחרר בעיטה טובה, אך תומר ליטבינוב בלם היטב
מתן בלטקסה מוסר (רדאד ג'בארה)
  • '4
  • החמצה
  • איום ראשון לעבר השער: דווקא הקבוצה מהלאומית בעטה ראשונה, גולן בני קיבל כדור משגיא דרור, אך נבלם על ידי ההגנה האדומה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין שרק לפתיחה! חצי הגמר יצא לדרך
הפועל באר שבע לפני המשחק (רדאד ג'בארה)
בני יהודה לפני המשחק, תעשה סנסציה? (רדאד ג'בארה)
שתי הקבוצות במנהרה עם הגביע (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
