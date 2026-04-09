יום חמישי, 09.04.2026 שעה 19:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
67%3048-327736אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
63%2961-308435הפועל ת"א4
61%3005-316536ריאל מדריד5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

רבע 1, 02:48: הפועל ת"א - אולימפיאקוס 15:16

יורוליג, מחזור 37: החבורה של דימיטריס איטודיס פתחה נהדר את המשחק, כשמנגד היוונים לא מצליחים למצוא את עצמם בהתקפה מול ההגנה האדומה הקשוחה

אלייז'ה בראיינט מול קוסטאס פאפאניקולאו (ראובן שוורץ)
הפועל תל אביב התאוששה מההפסד לבסקוניה עם שני ניצחונות רצופים וחשובים נגד יריבות גדולות בדמות פנאתינייקוס ופנרבחצ’ה, כשהערב (חמישי) היא מתמודדת מול אתגר נוסף ובשעה זו “מארחת” בסופיה את מוליכת היורוליג אולימפיאקוס במסגרת המחזור ה-37 של המפעל.

האדומים הגיעו להתמודדות מהמקום הרביעי בטבלה, עם מאזן חיובי של 13:22, כאשר הדרך לפסגה עדיין פתוחה והכרטיס הבטוח לטופ 6 כדי להגיע ישירות לפלייאוף נמצא מעבר לפינה, בטח אם יושג ניצחון על חשבונם של היוונים, שכאמור בצמרת ובאים למשחק מהמקום הראשון.

החבורה של דימיטריס איטודיס תחפש לחייך בפעם השלישית ברציפות ולהיכנס לתוך מומנטום טוב לקראת תום העונה הסדירה, כשהפעם האחרונה שהיא רשמה רצף כזה הייתה לא מזמן באמצע חודש מרץ עם ניצחונות על ברצלונה, פאריס ו-וירטוס בולוניה.

בצד השני, במשחקה האחרון היריבה מיוון גברה 88:102 על ריאל מדריד, וגם לפני כן לא עצרה עם חגיגות נגד וילרבאן ופנאתינייקוס. ההפסד האחרון שלה היה מול ולנסיה בהפרש נקודה בלבד ובכלל היא עם מאזן של 12:24. בהתמודדות בין הפועל ת”א לאולימפיאקוס בסיבוב הראשון, האחרונה ניצחה 58:62 את הקבוצה מישראל.

רבע ראשון

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש ווינרייט ודן אוטורו.

חמישיית אולימפיאקוס: תומס ווקאפ, טיילר דורסי, סשה וזנקוב, קוסטאס פאפאניקולאו וניקולה מילוטינוב.

דן אוטורו ואלייז’ה בראיינט היו מדויקים בפתיחה וקלעו שלושה סלים רצופים עבור הפועל, שנותרו ללא מענה מהצד היווני. הפתיחה הטובה האדומה נמשכה עם חדירה חזקה של קולין מלקולם, וברצוקאס הזעיק פסק זמן כשעל לוח התוצאות 0:8. מיציץ’ חזר חם עם שלשה, כשלאחר מכן קצב המשחק נרגע מעט, עד שמלקולם תפר שלשה, אך קוסטאס פאפאניקולאו ענה עם אחת משלו.

