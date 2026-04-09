יום חמישי, 09.04.2026 שעה 23:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%3133-336637אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
61%3005-316536ריאל מדריד4
61%3050-316936הפועל ת"א5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

נעצרה: הפועל ת"א נכנעה 89:85 לאולימפיאקוס

אחרי שני הניצחונות המרשימים מול פאו ופנר, החבורה של איטודיס הפסידה למוליכת היורוליג ולטיילר דורסי שכיכב, במשחק צמוד. הקרב על הפלייאוף הסתבך

|
וסיליה מיציץ' לא מבין (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' לא מבין (ראובן שוורץ)

הריצה האדומה נעצרה. אחרי שרשמה ניצחונות סופר מרשימים על פנאתינייקוס ופנרבחצ’ה ושהמאבק על הפלייאוף רותח מאי פעם, הפועל ת”א נכנעה הערב (חמישי) 89:85 למוליכת היורוליג אולימפיאקוס במסגרת המחזור ה-37. התל אביבים נותרו קרובים לאורך כל המשחק, אבל בסופו של דבר הופעה נהדרת של טיילר דורסי הלוהט נתנה ליוונים את הניצחון.

הפתיחה הייתה שייכת אך ורק לחבורה של איטודיס, כשהיוונים נותרו ללא מענה ולא מצאו את עצמם בהתקפה והאדומים עלו ליתרון 0:11 מבטיח. מכאן המשחק התאזן לו, האורחים נכנסו לקצב וקיבלנו משחק שוויוני ואיכותי לאורך כל החצי הראשון. טיילר דורסי רשם 20 דקות ראשונות נהדרות, ועם אנד וואן מהשלוש 6 שניות לסיום המחצית הוא דאג לתת את היתרון לקבוצתו.

לאורך כל המחצית השנייה השליטה הייתה של אולימפיאקוס, כשמלבד שוויון קצר ברבע האחרון, היוונים הובילו בכל הדרך. גם סשה וזנקוב נכנס לעניינים אחרי חצי ראשון ללא נקודות, וביחד עם דורסי ואלק פיטרס הם לא נתנו להפועל להתקרב יותר מדי ויצאו מסופיה עם הניצחון.

טיילר דורסי יוצא קדימה (ראובן שוורץ)טיילר דורסי יוצא קדימה (ראובן שוורץ)

כעת, הפנים של הפועל ת”א לדרבי התל אביבי הגדול, שיתקיים לו ביום ראשון הקרוב (12.4, 21:15) בבלגרד, ולו משמעויות רבות לשאיפות של שתי הקבוצות בליגה הטובה באירופה. מהצד השני, אולימפיאקוס תגיע למחזור הסיום של המפעל מבלי לשחק בתווך, שם היא תארח בפיראוס את מילאנו ותקווה לסיים את העונה הסדירה ברגל ימין, וכשהיא מדורגת כמה שיותר גבוה בטבלה.

קלעו להפועל ת”א: אנטוניו בלייקני 16 נקודות, אלייז’ה בראיינט 15, וסיליה מיציץ’ (8 אסיסטים) 14, קולין מלקולם 11, כריס ג’ונס (8 אסיסטים) 10, דן אוטורו 9, טאי אודיאסי 8 ואיש וויינרייט 2.

קלעו לאולימפיאקוס: טיילר דורסי 23 נקודות, אלק פיטרס (8 ריבאונדים) 11, סשה וזנקוב וקורי ג’וזף 10 כל אחד, קוסטאס פאפאניקולאו וניקולה מילוטינוב 9 כל אחד, טייסון וורד ודאנטה הול 6 כל אחד, שאקיל מקיסיק 3 ותומאס ווקאפ 2.

רבע ראשון: 18:22 לאולימפיאקוס

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש ווינרייט ודן אוטורו.

חמישיית אולימפיאקוס: תומס ווקאפ, טיילר דורסי, סשה וזנקוב, קוסטאס פאפאניקולאו וניקולה מילוטינוב.

הקהל של אולימפיאקוס (ראובן שוורץ)הקהל של אולימפיאקוס (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' מתחמם (ראובן שוורץ)
עופר ינאי ואנדריאן קראייב. קשר קבוצת הכדורגל הגיע לתמוך (ראובן שוורץ)עופר ינאי ואנדריאן קראייב. קשר קבוצת הכדורגל הגיע לתמוך (ראובן שוורץ)

דן אוטורו ואלייז’ה בראיינט היו מדויקים בפתיחה וקלעו שלושה סלים רצופים עבור הפועל, שנותרו ללא מענה מהצד היווני. הפתיחה הטובה האדומה נמשכה עם חדירה חזקה של קולין מלקולם, וברצוקאס הזעיק פסק זמן כשעל לוח התוצאות 0:8. מיציץ’ חזר חם עם שלשה, כשלאחר מכן קצב המשחק נרגע מעט, עד שמלקולם תפר שלשה, אך קוסטאס פאפאניקולאו ענה עם אחת משלו.

קולין מלקולם עולה על סשה וזנקוב (ראובן שוורץ)קולין מלקולם עולה על סשה וזנקוב (ראובן שוורץ)
טיילר דורסי (ראובן שוורץ)טיילר דורסי (ראובן שוורץ)
דן אוטורו מניח 2 (ראובן שוורץ)דן אוטורו מניח 2 (ראובן שוורץ)

אולימפיאקוס לא נתנה לפתיחה הרעה להוציא אותה מהקצב, וריצת 0:7 בהובלת טיילר דורסי החזירה אותה למשחק. קוריג ג’וזפ סיים אנד וואן נאה והוריד את ההפרש לנקודה בלבד. היוונים לא הורידו את הרגל מהגז, המשיכו בריצה שלהם ולקחו את היתרון, אחרי שהם כבר היו בבור של 11 נקודות, וגם שמרו עליו עד לתום 10 הדקות הראשונות של ההתמודדות.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
אלייזאלייז'ה בראיינט חודר (ראובן שוורץ)

רבע שני: 48:51 לאולימפיאקוס

הסטטוס קוו נשמר לו גם בסוף הרבע השני, כשקורי ג’וזפ המשיך להיראות נהדר והיה טוב התקפית אצל האורחים, אבל כריס ג’ונס וטאי אודיאסי נכנסו טוב ודאגו לשמור את האדומים קרוב. אנטוניו בלייקני קלע מחוץ לקשת והוריד את ההפרש לנקודה, ג’ונס צלף גם הוא אחת שהחזירה את היתרון להפועל וקבעה 29:31. טייסון וורד ואודיאסי החליפו סלים בתוך הצבע, ניקולה מילוטינוב הניח 2 קלות והחזיר את ההובלה לאולימפיאקוס. וסיליה מיציץ’ המשיך במגמת השיפור שלו וקלע שלשה מרשימה בתנועה, כשלאחר מכן הוא מצא את ג’ונס כשקלע בפעם השלישית במשחק מחוץ לקשת.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' חודר (ראובן שוורץ)
גאורגיס ברצוקאס (ראובן שוורץ)גאורגיס ברצוקאס (ראובן שוורץ)
אנטוניו בלייקני מכדרר (ראובן שוורץ)אנטוניו בלייקני מכדרר (ראובן שוורץ)

שאקיל מקיסיק עם אנד וואן ואלק פיטרס עם צליפה מבחוץ קבעו 41:42 לחבורה של ברצוקאס. בלייקני חזר מטיים אווט ודפק שלשה, אך מילוטינוב צינן את ההתלהבות עם צמד קליעות מהעונשין. המילה האחרונה של הרבע הייתה של טיילר דורסי, וכשנותרו 6 שניות על השעון הוא קלע שלשה וסחט עבירה, במה שדאג להוריד את אולימפיאקוס להפסקה כשהם ביתרון. חשבתם שזה נגמר כאן? טעות בידכם. דאנטה הול סיים אלי הופ אדיר מהחוץ כשבקושי נותר זמן על השעון והגדיל את ההובלה של היוונים.

אלייזאלייז'ה בראיינט נחסם (ראובן שוורץ)
סשה וזנקוב מבסוט (ראובן שוורץ)סשה וזנקוב מבסוט (ראובן שוורץ)

רבע שלישי: 67:73 לאולימפיאקוס

סשה וזנקוב סוף סוף קלע נקודות ראשונות במשחק בפתיחת החצי השני, מילוטינוב הגדיל את היתרון היווני עם עוד 2 משלו, מיציץ’ היה שם כדי להרגיע והמשיך במשחק המצוין שלו. הרבע התאפיין בקצב הרבה יותר רגוע משהיה קודם לכן, ושתי הקבוצות המשיכו להחליף סלים ולשמור על ההפרש קטן יחסית.

אלייזאלייז'ה בראיינט (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' מוסר (ראובן שוורץ)

דורסי המשיך ללהוט עם שלשה נוספת, אבל כל פעם להפועל הייתה תשובה, כשהפעם בראיינט חילק מסירה לדן אוטורו. בראיינט ומלקולם קלעו סלים שהשוו את התוצאה, אך וזנקוה ותומס ווקאפ היו שם כדי להריץ את אולימפיאקוס קדימה ולהחזיר אליה את ההובלה עם 67:70. היוונים לא איבדו ריכוז והצליחו אף להגדיל את ההפרש לקראת סיום הרבע, כשפאפאניקולאו ו-וזנקוב היו שם כדי להבטיח שזה קורה.

רבע רביעי: 85:89 לאולימפיאקוס

פאפאניקולאו המשיך מאיפה שהוא הפסיק וצלף שלשה, אבל אודיאסי ובלייקני דאגו לקזז את ההפרש ל-3 נקודות. בלייקני המשיך ללהוט גם הוא וקבע 77:78, אבל אלק פיטרס דאג לענות לו והניח 2 מתחת לסל. דורסי לא הפסיק לקלוע ושוב פעם הרחיק את החבורה של איטודיס. בראיינט צימק ל-2 הפרש בלבד, אבל אלק פיטרס לקח ריבאונד חשוב, ועם הרבה כוח ונחישות הוא הניח 2 קריטיות. מכאן האורחים הצליחו לשמור על ריכוז ולא נתנו להפועל לחזור, ויצאו מסופיה עם הניצחון החשוב בקרב הצמרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */