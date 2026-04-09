נעצרה: הפועל ת"א נכנעה 89:85 לאולימפיאקוס

הריצה האדומה נעצרה. אחרי שרשמה ניצחונות סופר מרשימים על פנאתינייקוס ופנרבחצ’ה ושהמאבק על הפלייאוף רותח מאי פעם, הפועל ת”א נכנעה הערב (חמישי) 89:85 למוליכת היורוליג אולימפיאקוס במסגרת המחזור ה-37. התל אביבים נותרו קרובים לאורך כל המשחק, אבל בסופו של דבר הופעה נהדרת של טיילר דורסי הלוהט נתנה ליוונים את הניצחון.

הפתיחה הייתה שייכת אך ורק לחבורה של איטודיס, כשהיוונים נותרו ללא מענה ולא מצאו את עצמם בהתקפה והאדומים עלו ליתרון 0:11 מבטיח. מכאן המשחק התאזן לו, האורחים נכנסו לקצב וקיבלנו משחק שוויוני ואיכותי לאורך כל החצי הראשון. טיילר דורסי רשם 20 דקות ראשונות נהדרות, ועם אנד וואן מהשלוש 6 שניות לסיום המחצית הוא דאג לתת את היתרון לקבוצתו.

לאורך כל המחצית השנייה השליטה הייתה של אולימפיאקוס, כשמלבד שוויון קצר ברבע האחרון, היוונים הובילו בכל הדרך. גם סשה וזנקוב נכנס לעניינים אחרי חצי ראשון ללא נקודות, וביחד עם דורסי ואלק פיטרס הם לא נתנו להפועל להתקרב יותר מדי ויצאו מסופיה עם הניצחון.

כעת, הפנים של הפועל ת”א לדרבי התל אביבי הגדול, שיתקיים לו ביום ראשון הקרוב (12.4, 21:15) בבלגרד, ולו משמעויות רבות לשאיפות של שתי הקבוצות בליגה הטובה באירופה. מהצד השני, אולימפיאקוס תגיע למחזור הסיום של המפעל מבלי לשחק בתווך, שם היא תארח בפיראוס את מילאנו ותקווה לסיים את העונה הסדירה ברגל ימין, וכשהיא מדורגת כמה שיותר גבוה בטבלה.

קלעו להפועל ת”א: אנטוניו בלייקני 16 נקודות, אלייז’ה בראיינט 15, וסיליה מיציץ’ (8 אסיסטים) 14, קולין מלקולם 11, כריס ג’ונס (8 אסיסטים) 10, דן אוטורו 9, טאי אודיאסי 8 ואיש וויינרייט 2.

קלעו לאולימפיאקוס: טיילר דורסי 23 נקודות, אלק פיטרס (8 ריבאונדים) 11, סשה וזנקוב וקורי ג’וזף 10 כל אחד, קוסטאס פאפאניקולאו וניקולה מילוטינוב 9 כל אחד, טייסון וורד ודאנטה הול 6 כל אחד, שאקיל מקיסיק 3 ותומאס ווקאפ 2.

רבע ראשון: 18:22 לאולימפיאקוס

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש ווינרייט ודן אוטורו.

חמישיית אולימפיאקוס: תומס ווקאפ, טיילר דורסי, סשה וזנקוב, קוסטאס פאפאניקולאו וניקולה מילוטינוב.

דן אוטורו ואלייז’ה בראיינט היו מדויקים בפתיחה וקלעו שלושה סלים רצופים עבור הפועל, שנותרו ללא מענה מהצד היווני. הפתיחה הטובה האדומה נמשכה עם חדירה חזקה של קולין מלקולם, וברצוקאס הזעיק פסק זמן כשעל לוח התוצאות 0:8. מיציץ’ חזר חם עם שלשה, כשלאחר מכן קצב המשחק נרגע מעט, עד שמלקולם תפר שלשה, אך קוסטאס פאפאניקולאו ענה עם אחת משלו.

אולימפיאקוס לא נתנה לפתיחה הרעה להוציא אותה מהקצב, וריצת 0:7 בהובלת טיילר דורסי החזירה אותה למשחק. קוריג ג’וזפ סיים אנד וואן נאה והוריד את ההפרש לנקודה בלבד. היוונים לא הורידו את הרגל מהגז, המשיכו בריצה שלהם ולקחו את היתרון, אחרי שהם כבר היו בבור של 11 נקודות, וגם שמרו עליו עד לתום 10 הדקות הראשונות של ההתמודדות.

רבע שני: 48:51 לאולימפיאקוס

הסטטוס קוו נשמר לו גם בסוף הרבע השני, כשקורי ג’וזפ המשיך להיראות נהדר והיה טוב התקפית אצל האורחים, אבל כריס ג’ונס וטאי אודיאסי נכנסו טוב ודאגו לשמור את האדומים קרוב. אנטוניו בלייקני קלע מחוץ לקשת והוריד את ההפרש לנקודה, ג’ונס צלף גם הוא אחת שהחזירה את היתרון להפועל וקבעה 29:31. טייסון וורד ואודיאסי החליפו סלים בתוך הצבע, ניקולה מילוטינוב הניח 2 קלות והחזיר את ההובלה לאולימפיאקוס. וסיליה מיציץ’ המשיך במגמת השיפור שלו וקלע שלשה מרשימה בתנועה, כשלאחר מכן הוא מצא את ג’ונס כשקלע בפעם השלישית במשחק מחוץ לקשת.

שאקיל מקיסיק עם אנד וואן ואלק פיטרס עם צליפה מבחוץ קבעו 41:42 לחבורה של ברצוקאס. בלייקני חזר מטיים אווט ודפק שלשה, אך מילוטינוב צינן את ההתלהבות עם צמד קליעות מהעונשין. המילה האחרונה של הרבע הייתה של טיילר דורסי, וכשנותרו 6 שניות על השעון הוא קלע שלשה וסחט עבירה, במה שדאג להוריד את אולימפיאקוס להפסקה כשהם ביתרון. חשבתם שזה נגמר כאן? טעות בידכם. דאנטה הול סיים אלי הופ אדיר מהחוץ כשבקושי נותר זמן על השעון והגדיל את ההובלה של היוונים.

רבע שלישי: 67:73 לאולימפיאקוס

סשה וזנקוב סוף סוף קלע נקודות ראשונות במשחק בפתיחת החצי השני, מילוטינוב הגדיל את היתרון היווני עם עוד 2 משלו, מיציץ’ היה שם כדי להרגיע והמשיך במשחק המצוין שלו. הרבע התאפיין בקצב הרבה יותר רגוע משהיה קודם לכן, ושתי הקבוצות המשיכו להחליף סלים ולשמור על ההפרש קטן יחסית.

דורסי המשיך ללהוט עם שלשה נוספת, אבל כל פעם להפועל הייתה תשובה, כשהפעם בראיינט חילק מסירה לדן אוטורו. בראיינט ומלקולם קלעו סלים שהשוו את התוצאה, אך וזנקוה ותומס ווקאפ היו שם כדי להריץ את אולימפיאקוס קדימה ולהחזיר אליה את ההובלה עם 67:70. היוונים לא איבדו ריכוז והצליחו אף להגדיל את ההפרש לקראת סיום הרבע, כשפאפאניקולאו ו-וזנקוב היו שם כדי להבטיח שזה קורה.

רבע רביעי: 85:89 לאולימפיאקוס

פאפאניקולאו המשיך מאיפה שהוא הפסיק וצלף שלשה, אבל אודיאסי ובלייקני דאגו לקזז את ההפרש ל-3 נקודות. בלייקני המשיך ללהוט גם הוא וקבע 77:78, אבל אלק פיטרס דאג לענות לו והניח 2 מתחת לסל. דורסי לא הפסיק לקלוע ושוב פעם הרחיק את החבורה של איטודיס. בראיינט צימק ל-2 הפרש בלבד, אבל אלק פיטרס לקח ריבאונד חשוב, ועם הרבה כוח ונחישות הוא הניח 2 קריטיות. מכאן האורחים הצליחו לשמור על ריכוז ולא נתנו להפועל לחזור, ויצאו מסופיה עם הניצחון החשוב בקרב הצמרת.