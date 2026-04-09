יום חמישי, 09.04.2026 שעה 10:54
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

דריכות שיא בב"ש: בני יהודה ברמה של ליגת העל

מוליכת ליגת על לא מקלה ראש בקבוצה מהלאומית לקראת חצי גמר הגביע ב-19:30: "אם קצת נזלזל - נפסיד". בלטקסה יפתח כמגן, התלבטות לגבי שחקני הכנף

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
מחזיקת הגביע, הפועל באר שבע, תמשיך במסע ההגנה על התואר ותעלה הערב (חמישי, 19:30) לאחד המשחקים החשובים שלה העונה, כשתפגוש את בני יהודה בחצי גמר גביע המדינה באצטדיון בלומפילד. בקבוצה יודעים שכל העונה יכולה לקבל תפנית כבר הערב, לטובה או לרעה.

החבורה של רן קוז'וק מגיעה אחרי ה-1:1 המאכזב מול הפועל פתח תקווה, תוצאה שטרפה מחדש את הקלפים בצמרת והחזירה קבוצות נוספות למאבק האליפות. בבאר שבע מבינים שהם לא יכולים להרשות לעצמם עוד הופעה דומה, בטח לא במשחק שבו אין ממנו דרך חזרה.

במהלך הימים האחרונים הדגש באימונים היה ברור – לתקן את הטעויות מהמשחק האחרון, ובעיקר את ההתמודדות עם משחקי המעבר של בני יהודה. בצוות המקצועי מצפים לראות קודם כל שינוי בגישה, עם יותר חדות, ריכוז ואגרסיביות. אחת הביקורות שנשמעו אחרי המשחק מול פתח תקווה היא שבאר שבע שיחקה ללא התלהבות וללא טירוף כפי שמצופה מקבוצה שרוצה לזכות בכל התארים.

למרות הפער בין הליגות, בבאר שבע לא מזלזלים לרגע בזהובים. בני יהודה הוכיחה את עצמה בגביע, כולל ניצחון חוץ מרשים על בית"ר ירושלים בטדי, ובמועדון מדגישים שמדובר בקבוצה עם סגל איכותי וניסיון במעמדים כאלה. “זו קבוצה של ברמה של ליגת העל, כל שחקן ושחקן בבני יהודה שיחק לא מזמן בליגת העל. שחקנים עם ניסיון, אם אנחנו קצת נזלזל - נפסיד".

מבחינת הסגל, באר שבע תמשיך להסתדר ללא דן ביטון וחמודי כנעאן הפצועים. גם הלדר לופס ייעדר בעקבות צהובים, כשמתן בלטקסה צפוי להיכנס לעמדת המגן השמאלי, במיוחד לאור מצבו של אופיר דוידזאדה שעדיין פצוע. בהתקפה, קוז'וק עדיין מתלבט לגבי זהות שחקני הכנף, כששלושה מועמדים נאבקים על שני מקומות: זאהי אחמד, מוחמד אבו רומי ואמיר גנאח. 

לוקאס ונטורה ושי אליאס יצטרכו להיזהר מכרטיסים צהובים, שכן הם נמצאים בסכנת הרחקה לקראת משחק הליגה הקרוב מול מכבי תל אביב בבלומפילד, שיסגור את העונה הסדירה.

