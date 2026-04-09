דריכות שיא בב"ש: בני יהודה ברמה של ליגת העל

מחזיקת הגביע, הפועל באר שבע, תמשיך במסע ההגנה על התואר ותעלה הערב (חמישי, 19:30) לאחד המשחקים החשובים שלה העונה, כשתפגוש את בני יהודה בחצי גמר גביע המדינה באצטדיון בלומפילד. בקבוצה יודעים שכל העונה יכולה לקבל תפנית כבר הערב, לטובה או לרעה.

החבורה של רן קוז'וק מגיעה אחרי ה-1:1 המאכזב מול הפועל פתח תקווה, תוצאה שטרפה מחדש את הקלפים בצמרת והחזירה קבוצות נוספות למאבק האליפות. בבאר שבע מבינים שהם לא יכולים להרשות לעצמם עוד הופעה דומה, בטח לא במשחק שבו אין ממנו דרך חזרה.

במהלך הימים האחרונים הדגש באימונים היה ברור – לתקן את הטעויות מהמשחק האחרון, ובעיקר את ההתמודדות עם משחקי המעבר של בני יהודה. בצוות המקצועי מצפים לראות קודם כל שינוי בגישה, עם יותר חדות, ריכוז ואגרסיביות. אחת הביקורות שנשמעו אחרי המשחק מול פתח תקווה היא שבאר שבע שיחקה ללא התלהבות וללא טירוף כפי שמצופה מקבוצה שרוצה לזכות בכל התארים.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

למרות הפער בין הליגות, בבאר שבע לא מזלזלים לרגע בזהובים. בני יהודה הוכיחה את עצמה בגביע, כולל ניצחון חוץ מרשים על בית"ר ירושלים בטדי, ובמועדון מדגישים שמדובר בקבוצה עם סגל איכותי וניסיון במעמדים כאלה. “זו קבוצה של ברמה של ליגת העל, כל שחקן ושחקן בבני יהודה שיחק לא מזמן בליגת העל. שחקנים עם ניסיון, אם אנחנו קצת נזלזל - נפסיד".

מבחינת הסגל, באר שבע תמשיך להסתדר ללא דן ביטון וחמודי כנעאן הפצועים. גם הלדר לופס ייעדר בעקבות צהובים, כשמתן בלטקסה צפוי להיכנס לעמדת המגן השמאלי, במיוחד לאור מצבו של אופיר דוידזאדה שעדיין פצוע. בהתקפה, קוז'וק עדיין מתלבט לגבי זהות שחקני הכנף, כששלושה מועמדים נאבקים על שני מקומות: זאהי אחמד, מוחמד אבו רומי ואמיר גנאח.

מתקן בלטקסה. יפתח כמגן שמאלי (ראובן שוורץ)

לוקאס ונטורה ושי אליאס יצטרכו להיזהר מכרטיסים צהובים, שכן הם נמצאים בסכנת הרחקה לקראת משחק הליגה הקרוב מול מכבי תל אביב בבלומפילד, שיסגור את העונה הסדירה.