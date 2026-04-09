רבע 4, 09:59: פאריס - מכבי ת"א 58:93

בזמן שאנחנו נערכים לחזרה לשגרה בצל הפסקת האש, מכבי תל אביב ממשיכה את מסעה ביורוליג, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל פאריס למשחק קריטי במיוחד. הצהובים מבינים שניצחון הוא חובה על מנת להשאיר את חלומות הפליי-אין בחיים.

האוהדים קיבלו בשורה משמחת אמש, כשעודד קטש האריך את חוזהו במועדון, אך המאמן מבחינתו נמצא בסיטואציה לא פשוטה, כאשר החניכים שלו הפסידו לבאסקוניה וכעת הם חייבים לנצח את כל שלושת המשחקים שנותרו להם כדי להשאיר סיכוי לפליי-אין.

הצהובים סיבכו את עצמם לגמרי עם ההפסד לספרדים, כשערב המחזור הם במקום ה-12, וניצחון הוא כאמור בגדר חובה, כשהם יודעים שהמשחק הבא הוא גם דרבי נגד הפועל ת”א. היום, הם מול קבוצה שכבר איבדה את סיכוייה במפעל.

במסגרת מפגשי העבר, העונה מכבי ת”א הפסידה לצרפתים 101:94, כשבאופן כללי המאזן לא מחייך לחבורה של קטש והיא הפסידה בכל שלושת הפעמים שפגשה ביורוליג את הקבוצה שהיום מארחת.

רבע ראשון: 24:41 לפאריס

חמישיית פאריס: ג’סטין רובינסון, סבסטיאן הררה, ג’ראד רודן, אלן דוקוסי ודריק וויליס.

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

קצב מסחרר בפתיחה, כאשר פאריס הציגה את הקצב המהיר והמפורסם שלה, שטפה את הפרקט מהר ועלתה ליתרון, מנגד ווקר שמר את הצהובים בתמונה. החבורה של עודד קטש לא השיגה עצירות בהגנה, במה שהוביל לריצה מקומית שהעלתה את הקבוצה הצרפתית ל-12:21 וגמרה למאמן הישראלי לקחת פסק זמן.

הררה המשיך להוביל את הקבוצה המקומית והיא עלתה ליתרון דו ספרתי עם קצב התקפי מרהיב כאשר הצהובים התקשו. בסיומו של רבע גרוע במיוחד, חניכיו של עודד קטש קיבלו 41 נקודות ונקלעו לפיגור ב-17 נקודות, 41:24.

רבע שני: 38:61 לפאריס

קצב צבירת הנקודות נרגע בתחילת הרבע, אך זה לא עצר את הפריסאים מלהגדיל את ההפרש, שהגיע ל-20 (29:49) וגרם לקטש לדבר עם שחקניו בפסק זמן. היה נדמה כי שום דבר לא הולך לחבורה של קטש, כשגם כשהיא צימקה את הפער ל-15, נאדיר היפי תפר שתי שלשות שהחזירו את ההפרש מעל 20. בסיומה של מחצית ראשונה פשוט גרועה, הצהובים ירדו לחדרי ההלבשה בפיגור 61:38.

רבע שלישי: 58:93 לפאריס

רובינסון ודוקוסי פתחו טוב את החצי השני, כאשר שניהם החזיקו במספר דו ספרתי של נקודות, והגדילו את ההפרש ל-30, 42:72. החבורה מצרפת לא הפסיקה ללחוץ על דוושת הגז, וההפרש רק הלך ותפח, דווקא במשחק כה חשוב עבור הצהובים. בירידה אל הרבע המכריע, התוצאה עמדה על 58:93 לזכות המארחת.

רבע רביעי: