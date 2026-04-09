68%3133-336637אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
61%3005-316536ריאל מדריד4
61%3050-316936הפועל ת"א5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

רבע 3, 06:30: פאריס - מכבי ת"א 46:74

יורוליג, מחזור 37: קצב אדיר של המארחת מבירת צרפת, כאשר היא שוטפת את הפרקט עם תצוגה התקפית, כשמנגד החבורה של קטש לא מתפקדת הגנתית. ווקר בולט

רומן סורקין (רועי כפיר)
בזמן שאנחנו נערכים לחזרה לשגרה בצל הפסקת האש, מכבי תל אביב ממשיכה את מסעה ביורוליג, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל פאריס למשחק קריטי במיוחד. הצהובים מבינים שניצחון הוא חובה על מנת להשאיר את חלומות הפליי-אין בחיים.

האוהדים קיבלו בשורה משמחת אמש, כשעודד קטש האריך את חוזהו במועדון, אך המאמן מבחינתו נמצא בסיטואציה לא פשוטה, כאשר החניכים שלו הפסידו לבאסקוניה וכעת הם חייבים לנצח את כל שלושת המשחקים שנותרו להם כדי להשאיר סיכוי לפליי-אין.

הצהובים סיבכו את עצמם לגמרי עם ההפסד לספרדים, כשערב המחזור הם במקום ה-12, וניצחון הוא כאמור בגדר חובה, כשהם יודעים שהמשחק הבא הוא גם דרבי נגד הפועל ת”א. היום, הם מול קבוצה שכבר איבדה את סיכוייה במפעל.

במסגרת מפגשי העבר, העונה מכבי ת”א הפסידה לצרפתים 101:94, כשבאופן כללי המאזן לא מחייך לחבורה של קטש והיא הפסידה בכל שלושת הפעמים שפגשה ביורוליג את הקבוצה שהיום מארחת.

רבע ראשון: 24:41 לפאריס

חמישיית פאריס: ג’סטין רובינסון, סבסטיאן הררה, ג’ראד רודן, אלן דוקוסי ודריק וויליס. 

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

קצב מסחרר בפתיחה, כאשר פאריס הציגה את הקצב המהיר והמפורסם שלה, שטפה את הפרקט מהר ועלתה ליתרון, מנגד ווקר שמר את הצהובים בתמונה. החבורה של עודד קטש לא השיגה עצירות בהגנה, במה שהוביל לריצה מקומית שהעלתה את הקבוצה הצרפתית ל-12:21 וגמרה למאמן הישראלי לקחת פסק זמן.

הררה המשיך להוביל את הקבוצה המקומית והיא עלתה ליתרון דו ספרתי עם קצב התקפי מרהיב כאשר הצהובים התקשו. בסיומו של רבע גרוע במיוחד, חניכיו של עודד קטש קיבלו 41 נקודות ונקלעו לפיגור ב-17 נקודות, 41:24.

רבע שני: 38:61 לפאריס

קצב צבירת הנקודות נרגע בתחילת הרבע, אך זה לא עצר את הפריסאים מלהגדיל את ההפרש, שהגיע ל-20 (29:49) וגרם לקטש לדבר עם שחקניו בפסק זמן. היה נדמה כי שום דבר לא הולך לחבורה של קטש, כשגם כשהיא צימקה את הפער ל-15, נאדיר היפי תפר שתי שלשות שהחזירו את ההפרש מעל 20. בסיומה של מחצית ראשונה פשוט גרועה, הצהובים ירדו לחדרי ההלבשה בפיגור 61:38.

רבע שלישי:

רובינסון ודוקוסי פתחו טוב את החצי השני, כאשר שניהם החזיקו במספר דו ספרתי של נקודות, והגדילו את ההפרש ל-30, 42:72.

