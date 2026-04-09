יום חמישי, 09.04.2026 שעה 10:59
יאניק סינר פרש מטורניר הזוגות במונטה קרלו

האיטלקי, שרודף אחרי המקום הראשון בעולם, החליט להתרכז בטורניר היחידים אחרי שזכה במיאמי. אלקראס הופתע: "מעיד על הכושר הפיזי והמנטלי שלו"

יאניק סינר במאמץ במהלך המשחק (אימאגו)
יאניק סינר במאמץ במהלך המשחק (אימאגו)

יאניק סינר, המדורג שני בעולם, קיבל החלטה אסטרטגית משמעותית להמשך דרכו בטורניר המאסטרס במונטה קרלו. הטניסאי האיטלקי הלוהט, שנמצא בכושר שיא, הודיע על פרישה מטורניר הזוגות בו שיתף פעולה עם זיזו ברגס הבלגי, במטרה להתמקד בטורניר היחידים ובמאבק המסקרן על המקום הראשון בדירוג העולמי מול קרלוס אלקראס.

הצמד האיטלקי-בלגי רשם פתיחה מוצלחת לטורניר הזוגות כאשר גבר בסיבוב הראשון על קספר רוד ותומאס מאחץ', אך בעקבות הפרישה של סינר, הם העניקו ניצחון טכני למדורגים שמונה בטורניר, גידו אנדראוצי ומנואל גינאר, שעלו ישירות לשלב רבע הגמר. אביו של זיזו, קואן ברגס, אישר ברשתות החברתיות כי ההחלטה הייתה של סינר והוסיף: "זה מובן לחלוטין מכיוון שהוא יכול להפוך למספר 1 בעולם בטורניר הזה. למרות זאת, זו הייתה חוויה נהדרת עבור זיזו שלעולם לא תישכח". זיזו עצמו החמיא קודם לכן לאיטלקי ואמר כי זו זכות גדולה לחלוק איתו את המגרש וללמוד ממנו.

ההחלטה של סינר לשמור כוחות מובנת בהחלט לאור העומס הרב בו הוא נמצא וההצלחה המסחררת שלו בתקופה האחרונה. האיטלקי הגיע למונטה קרלו ימים ספורים בלבד לאחר שהשלים זכייה מדהימה ב"סאנשיין דאבל" עם הנפת הגביעים באינדיאן וולס ובמיאמי. הוא מחזיק ברצף מרשים של 13 ניצחונות רצופים ו-26 מערכות רצופות ללא שמיטת סט. בסיבוב השני של טורניר היחידים בנסיכות הוא טייל עם ניצחון מוחץ 0:6, 3:6 על הצרפתי הוגו הומבר תוך קצת יותר משעה. בשלב שמינית הגמר הוא יפגוש את תומאס מאחץ' הצ'כי, מולו הוא מחזיק במאזן מושלם של שלושה ניצחונות ללא שמיטת מערכה.

היריבות מול קרלוס אלקראס על פסגת הדירוג העולמי מרחפת מעל הטורניר כולו. סינר מפגר כעת ב-240 נקודות בלבד אחרי הספרדי, ויכול לעקוף אותו אם ירשום הישג משמעותי יותר ממנו בנסיכות. עם זאת, סינר מנסה להוריד לחץ: "אני בא לכאן בתחושה די חופשית ואין עליי לחץ. בסופו של דבר המקום הראשון הוא חשוב, אבל עבורי חשוב יותר להשתפר כשחקן על משטח החימר. העונה רק התחילה ונראה איך דברים יתפתחו".

מי שהתייחס להשתתפותו של סינר בטורניר הוא יריבו הגדול, קרלוס אלקראס, שהודה כי הופתע לראות את האיטלקי מתייצב לתחרות. "בכנות, הופתעתי שסינר הגיע למונטה קרלו אחרי אינדיאן וולס ומיאמי", אמר הספרדי, שפתח את הטורניר עם ניצחון קליל 1:6, 3:6 על סבסטיאן באז. "יש בערך שבוע אחד מהיום האחרון במיאמי ועד היום הראשון כאן. מדובר בהפרשי שעות, משטח שונה, כדורים שונים. קשה מאוד להתכונן בזמן כל כך קצר. אבל אם הוא החליט לבוא, זה מעיד על הכושר הפיזי והמנטלי האדיר שהוא נמצא בו כרגע".

בזמן שסינר ואלקראס ממשיכים לדהור קדימה, הטורניר במונטה קרלו מספק לא מעט דרמות נוספות. דנייל מדבדב סיים את דרכו בטורניר בצורה צורמת לאחר תבוסה למטאו ברטיני, במשחק שכלל איבוד עשתונות מוחלט ושבירת מחבטים מצד הרוסי. אלכסנדר זברב, לעומת זאת, נאלץ לחזור מפיגור כדי לשרוד מותחן מול כריסטיאן גארין ולהבטיח את מקומו בשלב הבא של הטורניר היוקרתי.

/* LAST / NEXT ROUNDs */