5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

סכנין והמשטרה יקיימו הערכת מצב לקראת ריינה

הקבוצה מהמגזר תבקש אישורים לקיים את משחק הליגה בין שתי הקבוצות בדוחא במקום בר"ג. דובר המועדון: "החזרה לשגרה זה דבר אופטימי בכל המישורים"

שחקני בני סכנין מתכוננים (רועי כפיר)
בני סכנין ומכבי בני ריינה יקיימו בצהריים (חמישי) הערכת מצב במשטרת תחנת משגב בנוגע לאפשרות שהמארחת תקבל את כל האישורים הדרושים, על מנת לקיים את משחק הליגה בין שתי הקבוצות בדוחא ולא באצטדיון ר"ג, כפי שנקבע לפני הפסקת האש.

כבר עכשיו ברור שניתן יהיה להביא עד 1000 צופים למגרש. בסכנין מרוצים מעצם ההחלטה. דובר המועדון, מונדר חלאילה: "מדובר בהחלטה מהירה ונכונה שמראה על אכפתיות מצד מקבלי ההחלטות. עצם החזרה לשגרה זה דבר טוב ואופטימי בכל המישורים החברתיים.

“כדורגל תמיד היה ענף חיובי ברמת הפעילות החברתית וסימן לחברה בריאה ושפויה . אנחנו נושאים את תפלותנו לבורא עולם שהשלום הכן והאמיתי ישרור באזור וכל אם ואב יגדלו את בניהם בשקט ובשלווה", סיים.

יוסי אבוקסיס. יארח בדוחא? (רועי כפיר)יוסי אבוקסיס. יארח בדוחא? (רועי כפיר)

הצד המקצועי

בכל מה שנוגע למישור המקצועי, הרי שלרשות יוסי אבוקסיס יש כמעט את כל הזרים, שחלקם הגדול הגיע בשבוע שעבר לארץ להוציא את איברהימה דראמה. בשבוע שעבר, נחת בישראל הקשר יוהאן הנזי, שכבר הספיק להתאמן בשורות הקבוצה. סכנין רוצה להבטיח את ההישארות שלה בליגה בצורה כמעט סופית כדי להתחיל לחשוב על העונה הבאה.

