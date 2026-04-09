בני סכנין - ריינה יתקיים בדוחא עם 1000 צופים

בני סכנין ומכבי בני ריינה קיימו בצהריים (חמישי) הערכת מצב במשטרת תחנת משגב והמארחת קיבלה את כל האישורים הדרושים, על מנת לקיים את משחק הליגה בין שתי הקבוצות בדוחא ולא באצטדיון ר"ג, כפי שנקבע לפני הפסקת האש.

על פי ההחלטה, ניתן יהיה להביא עד 1000 צופים למגרש, עם 30 שוטרים ו-30 סדרנים. בסכנין מרוצים מעצם ההחלטה. דובר המועדון, מונדר חלאילה: "מדובר בהחלטה מהירה ונכונה שמראה על אכפתיות מצד מקבלי ההחלטות. עצם החזרה לשגרה זה דבר טוב ואופטימי בכל המישורים החברתיים.

“כדורגל תמיד היה ענף חיובי ברמת הפעילות החברתית וסימן לחברה בריאה ושפויה . אנחנו נושאים את תפלותנו לבורא עולם שהשלום הכן והאמיתי ישרור באזור וכל אם ואב יגדלו את בניהם בשקט ובשלווה", סיים.

יוסי אבוקסיס. יארח בדוחא? (רועי כפיר)

הצד המקצועי

בכל מה שנוגע למישור המקצועי, הרי שלרשות יוסי אבוקסיס יש כמעט את כל הזרים, שחלקם הגדול הגיע בשבוע שעבר לארץ להוציא את איברהימה דראמה. בשבוע שעבר, נחת בישראל הקשר יוהאן הנזי, שכבר הספיק להתאמן בשורות הקבוצה. סכנין רוצה להבטיח את ההישארות שלה בליגה בצורה כמעט סופית כדי להתחיל לחשוב על העונה הבאה.