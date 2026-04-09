בהפועל ירושלים "ערוכים לדרבי עם אצטדיון מלא"

אחרי הודעת מנהלת הליגה כי הדרבי הירושלמי יתקיים ביום ראשון ב-20:00 ללא הגבלת קהל באצטדיון טדי, בהפועל ירושלים נערכים לאחד המשחקים הגדולים של העונה, עם צפי לאצטדיון מלא.

על פי החלוקה, אוהדי הפועל ירושלים ימוקמו ביציע המזרחי, בעוד שאר היציעים יאוכלסו באוהדי בית”ר ירושלים. ההערכה היא כי כל הכרטיסים שיוקצו יימכרו במהירות, כאשר הצפי הוא לסולד אאוט.

הכרטיסים יוצאים לדרך

מכירת הכרטיסים צפויה להיפתח כבר היום, כאשר במועדון עודכנו על ידי משרד הכרטיסים “לאן” כי אוהדים שרכשו כרטיסים לדרבי לפני המלחמה יוכלו לממש אותם. במקביל, עובדים על הסדרת הנושא מבחינה פרוצדורלית.

במועדון מעריכים כי אוהדי בית”ר ירכשו את כל הכרטיסים שיוקצו להם, מה שיבטיח אווירה חמה במיוחד בטדי. גורם בהפועל ירושלים אמר: “יש מכירת כרטיסים, הצפי לאצטדיון מלא, אנחנו ערוכים לארח את הדרבי ביום ראשון”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

מגיעים אחרי אכזבה

הפועל ירושלים תגיע לדרבי לאחר תיקו מאכזב מול בני ריינה, אך בקבוצה של זיו אריה מאמינים כי במשחק כזה הכל פתוח, וכי ניתן להוציא נקודות גם מול היריבה העירונית. הפועל ירושלים נמצאת עדיין בסכנת ירידה וזקוקה לנקודות חשובות בכדי לשרוד בליגה.