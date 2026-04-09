יום חמישי, 09.04.2026 שעה 10:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בהפועל ירושלים "ערוכים לדרבי עם אצטדיון מלא"

אחרי אישור המנהלת לקיום המשחק ללא הגבלת קהל, בקבוצה מצפים לסולד אאוט בטדי. הכרטיסים ייצאו היום למכירה, אוהדי בית"ר צפויים למלא את היציעים

|
לוקה גדראני מול אוהד אלמגור (רדאד ג'בארה)
לוקה גדראני מול אוהד אלמגור (רדאד ג'בארה)

אחרי הודעת מנהלת הליגה כי הדרבי הירושלמי יתקיים ביום ראשון ב-20:00 ללא הגבלת קהל באצטדיון טדי, בהפועל ירושלים נערכים לאחד המשחקים הגדולים של העונה, עם צפי לאצטדיון מלא.

על פי החלוקה, אוהדי הפועל ירושלים ימוקמו ביציע המזרחי, בעוד שאר היציעים יאוכלסו באוהדי בית”ר ירושלים. ההערכה היא כי כל הכרטיסים שיוקצו יימכרו במהירות, כאשר הצפי הוא לסולד אאוט.

הכרטיסים יוצאים לדרך

מכירת הכרטיסים צפויה להיפתח כבר היום, כאשר במועדון עודכנו על ידי משרד הכרטיסים “לאן” כי אוהדים שרכשו כרטיסים לדרבי לפני המלחמה יוכלו לממש אותם. במקביל, עובדים על הסדרת הנושא מבחינה פרוצדורלית.

במועדון מעריכים כי אוהדי בית”ר ירכשו את כל הכרטיסים שיוקצו להם, מה שיבטיח אווירה חמה במיוחד בטדי. גורם בהפועל ירושלים אמר: “יש מכירת כרטיסים, הצפי לאצטדיון מלא, אנחנו ערוכים לארח את הדרבי ביום ראשון”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

מגיעים אחרי אכזבה

הפועל ירושלים תגיע לדרבי לאחר תיקו מאכזב מול בני ריינה, אך בקבוצה של זיו אריה מאמינים כי במשחק כזה הכל פתוח, וכי ניתן להוציא נקודות גם מול היריבה העירונית. הפועל ירושלים נמצאת עדיין בסכנת ירידה וזקוקה לנקודות חשובות בכדי לשרוד בליגה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
