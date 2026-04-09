אלי-גנטי: המהפך הגדול שביצע לוי בבני יהודה

ב-25 באוקטובר, מונה אלי לוי למאמן בני יהודה. אז, בעודו מאמן כפר שלם, האחות הקטנה שבשנתיים האחרונות עולה על כל הציפיות ונמצאת בצמרת, לוי התחבט רבות אם לקחת את התפקיד ולעזוב פרויקט אחד לפרויקט אחר באמצע העונה, אך מי שגדל ביציע הכתום, החליט ללכת על האתגר.

לוי אחד שאוהב אתגרים וזכה לתמיכה למהלך תוך קבלת ברכת הדרך מאביחי יחיא ואיתן אהרון, קיבל את בני יהודה במצב לא פשוט, כשהיא נמצאת בחלק התחתון של הטבלה, כאשר ספק אם מישהו האמין שפחות מחצי שנה לאחר מכן, המצב יהיה שונה לחלוטין כאשר היא תגיע למעמד חצי גמר גביע המדינה ואף תהיה בתמונת הסיכויים להעפיל לליגת העל בתום העונה.

אלא שלא שינוי אחד הוביל את בני יהודה לרצף של 16 משחקים ללא הפסד. מדובר בתהליך רחב ועמוק שהחל מהרגע בו אלי לוי קיבל את המושכות מהבעלים אלירן עובד, ואת הגב המקצועי לבצע שינויים במערכת כולה. לוי, שהגיע חדור מטרה לשנות את המצב, הצליח להפוך את הקערה על פיה, לא לפני שביצע שינויים כמעט בכל תחום במועדון.

שחקני בני יהודה (חג'אג' רחאל)

בכלל, עוד לפני הדיבורים על בני יהודה כמועמדת לעליית ליגה, לוי בכלל רצה העדיף לעשות סדר במועדון: החלפת מאמן השוערים, שינוי בצוות שעל הספסל, החלפת האנליסט, שינוי בצוות הפיזיותרפיה, החלפת האפסנאי, שינויים אדמיניסטרטיביים במועדון, שינוי חדרי האסיפות ומעטפת מקצועית וניהולית רחבה יותר סביב הקבוצה.

ספק אם אפילו חברי הפרלמנט הקבוע, בעסק של אחיו דודי בחולון, האמינו לשינוי כ"כ חיובי. לוי הקפיד פעם אחר פעם לשמור על הנמכת ציפיות, אך אפשר לציין שדווקא השקט שהקרין, היה הנדבך החשוב בהצלחת בני יהודה. ממערכת לחוצה, כזו שמורכבת מלא מעט גורמים ביניהם מנהל מקצועי, היא הפכה למערכת שמנוהלת ע"י איש אחד, כזה שלוקח את כל האש עליו.

במערכת סוערת, רווית ציפיות לחזור לליגת העל לאחר לא מעט שנים בליגה השנייה בטיבה, לוי הצליח להרגיע ולרכז את כל התפקידים כמעט אליו: את מעברו של גולן בני, אחד ממסע הרכש בחודש ינואר, בו ניגע בהמשך, הוא סגר עקרונית עוד בשלב מוקדם של חלון ההעברות לאחר שיחה עם אביו ארז.

אלי לוי (ראובן שוורץ)

“דווקא השחקנים שלא משחקים אצלי, יעידו מי אני ומה אני”

משפט ידוע בקרב עולם הכדורגל אומר שניתן לכבס מילים בתקשורת, בפני אנשי מקצוע או אפילו בפני אוהדים, אך השופטים הכי טובים הם השחקנים. את הכבוד מהשחקנים, ניתן להרוויח באחד משני אופנים, אולי בשניהם גם יחד. עומר פרץ לדוגמה, זכה למחמאות מחניכיו לשעבר, כולל אלו שלא שיחקו אצלו, בעקבות הערכותיהם אליו כמאמן, בעוד לוי, מלבד יכולות האימונים שהוכיחו את עצמם, משלב כנות: הוא מאלה שגם אם השחקן לא ישחק, יסביר לו בפנים וישקף את התמונה, גם אם היא כואבת, אך בלי פשרות.

"אצלנו בכדורגל הישראלי, הכול עובר מפה לאוזן. כנראה שעשיתי דברים טובים מבחינה מקצועית והתנהלותית. אני אוהב שדווקא השחקנים שלא משחקים אצלי, יעידו מי אני ומה אני. בסוף הם השגרירים", הוא אמר בראיון ל-ONE, בתחילת העונה, עם מינויו למאמן הפועל כפר שלם.

אלי לוי בבכורה על הקווים בכפר שלם (שחר גרוס)

יעיד על כך הבלם תמיר ברמן, שלא נמצא בסגל בשבוע וחצי האחרונים, מאז משחק האימון מול מכבי פתח תקווה: ברמן הוחלף בשלב מוקדם לאחר טעות, אך כשביקש ללכת באמצע המשחק, נענה בשלילה. למרות התשובה, בחר ללכת לבד, מה שהוביל לכך שלא יהיה ברוטציה. לוי הבהיר בשקט: "עשית טעות". רק היום (חמישי), הוא אמור לחזור לסגל.

אפילו מתן לוי, מי שחווה פתיחת עונה לא פשוטה, איבד את מקומו אצל המאמן, אך לאחר סדרת דגשים חזר לרוטציה והפך לאחד מעמודי התווך בחזרה. לוי ידע, שלאחר סיום דרכו במ.ס אשדוד, הוא יהיה חייב לייצר הצלחה מחודשת, כאשר הוא לא פחד לרדת לליגה הלאומית ולכפר שלם בתחילת העונה, זאת שעד השלב הנוכחי של העונה, נמצאת בצמרת, כאשר כה טובים היחסים שהמאמן שמבלה שעות ארוכות במתחם האימונים, נכח שלשום במשחק הקבוצה מול הפועל רמת גן, החליף רשמים ושוחח עם אנשי ההנהלה.

מתן לוי (אופיר מגדל)

ההשקעה בסדר במועדון, וההצעה מריינה

בשיחות סגורות, לוי מודה שהשקיע כ"כ הרבה בנושא הסדר והמשמעת במועדון, עד כדי כך שאולי אפילו פספס כמה נקודות בדרך, בשל הרצון להתרכז קודם כל בארגון המועדון על פני התוצאות: "העדפתי לסדר הכול, כי ידעתי שאם אצבור נקודות ולא אסדר את מה שצריך, בעתיד זה היה מתפוצץ לי בפנים", אמר למקורביו.

כאמור, המאמן לא אוהב לעזוב תהליכים באמצע: גם הצעה מחודשת ממכבי בני ריינה (שפנתה כבר בקיץ), שהגיעה בחודש ינואר, לא הסיטה אותו מהמטרה הכתומה, כאשר הוא בחר לכבד את החוזה, מתוך מטרה להחזיר את המועדון בו גדל למקומו הטבעי. בפן התקשורתי, הדמות הקרובה ביותר בחלוף השנים, היא של אושרי דודאי, מי שהיה דובר בית"ר ירושלים ונחשב ליועצו הקרוב.

המהפכה המקצועית והבחירה ללכת עם הלב

עכשיו לפן המקצועי. בני יהודה עברה מהפכה של ממש בחודש ינואר: לא פחות מעשרה שחקנים עזבו, כאשר שבעה שחקנים כולל ישראלים בכירים דוגמת בן הדדי, אדר רטנר וגולן בני הגיעו. המחשבה? בניית קבוצה שתיאבק על העלייה בעונה הבאה. אלא שאחד הדברים החשובים בעונה, התרחש דווקא במחלקת הנוער.

לאורך השנים, הזהובים היו ידועים בשחקני הבית: חזי שירזי, סהר מזרחי ובמילניום הנוכחי אסי בלדוט ואיציק עזוז, היו שחקנים שצמחו במחלקת הנוער הכתומה ונתנו את הטון בבוגרים, כאשר העונה אלו נהוראי אוזנה ושחר מזרחי (שכבש ובישל בשני המשחקים האחרונים), שמצטרפים למיכאל פיסטינר, שפרץ כבר בעונה שעברה.

הערב ב-19:30, מחכה הפועל באר שבע. אלי לוי, כדרכו בקודש, אמנם מודע ליחסי הכוחות, אך גם לא מרגיש כאנדרדוג. המשחק מול בית"ר ירושלים בסיבוב הקודם הוכיח שהוא מסוגל להפתיע. ניצחון והעפלה לשלב גמר הגביע ישימו חותמת לתקופה מצוינת ויאפשרו לו להגיע לפרלמנט הידוע, אם לא מעט אנשי כדורגל, גאה וזקוף קומה ובעיקר יוכיח שהבחירה ללכת עם הלב, הוכיחה את עצמה.