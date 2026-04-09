יום חמישי, 09.04.2026 שעה 10:54
כדורגל ישראלי
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

"אם המדינה חוזרת לשגרה, הגיע הזמן שגם ליגה א'"

רוח של תקווה נוכח שינוי בהנחיות פקע"ר מ-06:00 בבוקר. דייויד ברמן מאמן מ.כ ירושלים, מקווה שההתאחדות תחליט נכון: "המנוע של הלאומית, זו שרשרת"

דייויד ברמן (יונתן גינזבורג)
שיח ער התפתח כבר אתמול (רביעי) בערב והבוקר בקרב אנשי הליגות הנמוכות ובעיקר בליגה א', הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, הליגה החצי מקצוענית, המפוקחת בידי הבקרה התקציבית. פיקוד העורף הודיע כי החל מ-06:00 בבוקר ההנחיות בשאר הארץ משתנות לטובה, כך שניתן לקיים פעילות חינוכית לצד התקהלויות. בקו העימות ובצפון, המצב שונה במקצת.

יש אמונה חזקה בקרב אנשי ליגה א' כי ברקע המלצת ועדת ליגות א'-ג' לסגור את עונת המשחקים 2025/26 כשיש עולה אחת, ללא פלייאוף עליון ותחתון, כשהיורדות מוקפאות, הנהלת ההתאחדות תשנה ההחלטה ותקבע, לכל הפחות, לקיים את המשחק שיביא לסגירת 75% ולאחר מכן לשחק את משחקי הפלייאוף העליון והתחתון.

דייויד ברמן, מאמן מ.כ ירושלים, התייחס היום להחלטת פיקוד העורף ולליגה א', כשמסר ל-ONE הדברים הבאים: "בחודש האחרון כולנו ראינו וחווינו את רוח הלחימה של עם ישראל. עכשיו הגיע הזמן לרוח הספורט. אם המדינה חוזרת לשגרה, אם העורף חוזר לפעילות, אז הגיע הזמן שגם ליגה א' תחזור ובכבוד הראוי לה".

"צריך לומר את זה בצורה ברורה: ליגה א' לא יכולה להיתפס כליגה שאפשר להזיז הצידה בכל פעם שנוח. זו חרפה, זה חוסר צדק, וזו עצימת עיניים מול המציאות של האנשים שחיים את הליגה הזאת ביום-יום. זו ליגה עם מועדונים חיים, קהלים, שחקנים, מאמנים, אנשי צוות, הנהלות ובעלים שמשקיעים המון".

ליגה א' (יונתן גינזבורג)

ברמן: ליגה א’ היא המנוע של הלאומית, צריכות ללכת יד ביד

"ויותר מזה - ליגה א' היא המנוע של הליגה הלאומית. היא חלק מהשרשרת המקצועית של הכדורגל הישראלי, ולכן היא צריכה ללכת יד ביד עם הליגה הלאומית גם בהחלטות מנהלתיות וגם בהחלטות מקצועיות. אי אפשר להתייחס אליה כאילו היא קיימת רק כשנוח. ומה שעוד יותר מקומם, זה חוסר ההיגיון וחוסר הצדק כלפי האנשים עצמם".

"אי אפשר להוציא שחקנים, מאמנים ואנשי צוות מהעבודה שלהם בחודש פברואר ואז לצפות מהם לחזור לעבודתם אחרי חצי שנה כאילו כלום לא קרה. זו לא התנהלות שמתאימה לסטנדרטים להם אנו שואפים בישראל. נותרו משחקים, יש אפשרות אמיתית לחזור, והדבר הנכון וההוגן הוא פשוט: לתת לנו לשחק כדורגל. בדיוק כמו כולם".

"מ.כ ירושלים, כמו מועדונים נוספים בליגה, השקיעה עונה שלמה של עבודה, מחויבות ואמונה בדרך. ואם יש משהו שהכדורגל חייב לשמור עליו - זה שגורלות ספורטיביים מוכרעים על המגרש, ולא על שולחן מנהלים. הגיע הזמן להתייחס לליגה א' בכבוד שמגיע לה ולהחזיר אותה למגרש", סיכם בדבריו ברמן.

