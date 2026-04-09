"אם המדינה חוזרת לשגרה, הגיע הזמן שגם ליגה א'"

שיח ער התפתח כבר אתמול (רביעי) בערב והבוקר בקרב אנשי הליגות הנמוכות ובעיקר בליגה א', הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, הליגה החצי מקצוענית, המפוקחת בידי הבקרה התקציבית. פיקוד העורף הודיע כי החל מ-06:00 בבוקר ההנחיות בשאר הארץ משתנות לטובה, כך שניתן לקיים פעילות חינוכית לצד התקהלויות. בקו העימות ובצפון, המצב שונה במקצת.

יש אמונה חזקה בקרב אנשי ליגה א' כי ברקע המלצת ועדת ליגות א'-ג' לסגור את עונת המשחקים 2025/26 כשיש עולה אחת, ללא פלייאוף עליון ותחתון, כשהיורדות מוקפאות, הנהלת ההתאחדות תשנה ההחלטה ותקבע, לכל הפחות, לקיים את המשחק שיביא לסגירת 75% ולאחר מכן לשחק את משחקי הפלייאוף העליון והתחתון.

דייויד ברמן, מאמן מ.כ ירושלים, התייחס היום להחלטת פיקוד העורף ולליגה א', כשמסר ל-ONE הדברים הבאים: "בחודש האחרון כולנו ראינו וחווינו את רוח הלחימה של עם ישראל. עכשיו הגיע הזמן לרוח הספורט. אם המדינה חוזרת לשגרה, אם העורף חוזר לפעילות, אז הגיע הזמן שגם ליגה א' תחזור ובכבוד הראוי לה".

"צריך לומר את זה בצורה ברורה: ליגה א' לא יכולה להיתפס כליגה שאפשר להזיז הצידה בכל פעם שנוח. זו חרפה, זה חוסר צדק, וזו עצימת עיניים מול המציאות של האנשים שחיים את הליגה הזאת ביום-יום. זו ליגה עם מועדונים חיים, קהלים, שחקנים, מאמנים, אנשי צוות, הנהלות ובעלים שמשקיעים המון".

ליגה א' (יונתן גינזבורג)

ברמן: ליגה א’ היא המנוע של הלאומית, צריכות ללכת יד ביד

"ויותר מזה - ליגה א' היא המנוע של הליגה הלאומית. היא חלק מהשרשרת המקצועית של הכדורגל הישראלי, ולכן היא צריכה ללכת יד ביד עם הליגה הלאומית גם בהחלטות מנהלתיות וגם בהחלטות מקצועיות. אי אפשר להתייחס אליה כאילו היא קיימת רק כשנוח. ומה שעוד יותר מקומם, זה חוסר ההיגיון וחוסר הצדק כלפי האנשים עצמם".

"אי אפשר להוציא שחקנים, מאמנים ואנשי צוות מהעבודה שלהם בחודש פברואר ואז לצפות מהם לחזור לעבודתם אחרי חצי שנה כאילו כלום לא קרה. זו לא התנהלות שמתאימה לסטנדרטים להם אנו שואפים בישראל. נותרו משחקים, יש אפשרות אמיתית לחזור, והדבר הנכון וההוגן הוא פשוט: לתת לנו לשחק כדורגל. בדיוק כמו כולם".

"מ.כ ירושלים, כמו מועדונים נוספים בליגה, השקיעה עונה שלמה של עבודה, מחויבות ואמונה בדרך. ואם יש משהו שהכדורגל חייב לשמור עליו - זה שגורלות ספורטיביים מוכרעים על המגרש, ולא על שולחן מנהלים. הגיע הזמן להתייחס לליגה א' בכבוד שמגיע לה ולהחזיר אותה למגרש", סיכם בדבריו ברמן.