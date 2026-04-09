יום שבת, 11.04.2026 שעה 14:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

אלקבץ: מצופה למשוך את ההמלצה לסיום העונה

החל מהבוקר הנחיות פיקוד העורף השתנו, כך שניתן לקיים פעילות חינוכית והתקהלויות, מלבד בקו העימות. "המציאות השתנתה והדברים הפכו לפשוטים יותר"

שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)

המלצת ועדת ליגות א'-ג' תקבל תפנית עם ישיבתה של הנהלת ההתאחדות לכדורגל? הבוקר (חמישי) התעוררנו לבוקר בו קבע פיקוד העורף הנחיות חדשות לתושבי ישראל, כשבקו העימות הצפוני עדיין יש הגבלות, אלא שבשאר הארץ ניתן לקיים פעילות חינוכית, התקהלות וללכת למקומות העבודה כבשגרת יום.

על פניו, נוכח הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן, ניתן לחזור לשגרה מלאה מקו עתלית/טבריה ועד אילת. מי שמקווה שהמצב ישתנה וההחלטה להחזיר את הכדורגל בליגות הנמוכות, או לפחות בליגה א', ליגה חצי מקצוענית, הוא מאמן בית"ר יבנה, שמעון אלקבץ, שאומר כי "מצופה מועדת הליגות למשוך אחורה את ההמלצה לסיים את העונה".

עוד הוסיף בדבריו ל-ONE בבוקר זה: "בנוסף, יש להודיע לקבוצות על חזרה מיידית לפעילות. חשוב להבהיר שההתאחדות לא קיבלה החלטה רשמית על סיום העונה, וההמלצה הייתה אמורה להיבחן רק בישיבת הנהלה. כעת, עם החזרה לשגרה בעורף, המציאות השתנתה והדברים הפכו לפשוטים וברורים יותר, כך שמתבקש לא להביא לישיבת ההנהלה את ההמלצה הזו.

“אין מניעה אמיתית להחזיר את הליגה”

"עד היום הייתה אי ודאות, והיה קושי בקבלת אישורי פיקוד העורף לקיום משחקים, כעת המצב שונה ואין מניעה אמיתית להחזיר את הליגה לפעילות ולהשלים את העונה. דעתי הייתה שגם במצב הקודם לא היה מקום לסגור את ליגה א', אז על אחת כמה וכמה עכשיו, כשהאתגר הפך לפשוט יותר.

"נותרו שמונה מחזורי ליגה ופלייאוף, ולא יקרה שום דבר אם העונה תסתיים לקראת סוף מאי – זה סביר, הגיוני ובעיקר נכון ספורטיבית. כל החלטה אחרת תהיה מנוגדת לרוח הספורט ולעקרונות של כדורגל הוגן, כדורגל מכריעים על המגרש ולא בחדרי ישיבות", סיכם המאמן, שמתחילת סגירת הליגות עמד על כך שההמלצה לא הוגנת.

