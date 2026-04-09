אלקבץ: מצופה למשוך את ההמלצה לסיום העונה

המלצת ועדת ליגות א'-ג' תקבל תפנית עם ישיבתה של הנהלת ההתאחדות לכדורגל? הבוקר (חמישי) התעוררנו לבוקר בו קבע פיקוד העורף הנחיות חדשות לתושבי ישראל, כשבקו העימות הצפוני עדיין יש הגבלות, אלא שבשאר הארץ ניתן לקיים פעילות חינוכית, התקהלות וללכת למקומות העבודה כבשגרת יום.

על פניו, נוכח הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן, ניתן לחזור לשגרה מלאה מקו עתלית/טבריה ועד אילת. מי שמקווה שהמצב ישתנה וההחלטה להחזיר את הכדורגל בליגות הנמוכות, או לפחות בליגה א', ליגה חצי מקצוענית, הוא מאמן בית"ר יבנה, שמעון אלקבץ, שאומר כי "מצופה מועדת הליגות למשוך אחורה את ההמלצה לסיים את העונה".

עוד הוסיף בדבריו ל-ONE בבוקר זה: "בנוסף, יש להודיע לקבוצות על חזרה מיידית לפעילות. חשוב להבהיר שההתאחדות לא קיבלה החלטה רשמית על סיום העונה, וההמלצה הייתה אמורה להיבחן רק בישיבת הנהלה. כעת, עם החזרה לשגרה בעורף, המציאות השתנתה והדברים הפכו לפשוטים וברורים יותר, כך שמתבקש לא להביא לישיבת ההנהלה את ההמלצה הזו.

הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי (יונתן גינזבורג)

“אין מניעה אמיתית להחזיר את הליגה”

"עד היום הייתה אי ודאות, והיה קושי בקבלת אישורי פיקוד העורף לקיום משחקים, כעת המצב שונה ואין מניעה אמיתית להחזיר את הליגה לפעילות ולהשלים את העונה. דעתי הייתה שגם במצב הקודם לא היה מקום לסגור את ליגה א', אז על אחת כמה וכמה עכשיו, כשהאתגר הפך לפשוט יותר.

"נותרו שמונה מחזורי ליגה ופלייאוף, ולא יקרה שום דבר אם העונה תסתיים לקראת סוף מאי – זה סביר, הגיוני ובעיקר נכון ספורטיבית. כל החלטה אחרת תהיה מנוגדת לרוח הספורט ולעקרונות של כדורגל הוגן, כדורגל מכריעים על המגרש ולא בחדרי ישיבות", סיכם המאמן, שמתחילת סגירת הליגות עמד על כך שההמלצה לא הוגנת.