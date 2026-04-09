יום חמישי, 09.04.2026 שעה 10:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הדרבי הירושלמי בראשון ב-20:00, ייערך עם קהל

המשחק, שאמור היה להתקיים במוצ"ש ב-20:30, נדחה כדי לתת עוד יום של התארגנות. במנהלת מקווים לשינוי הנחיות פקע"ר, מה שיביא למשחקים נוספים עם קהל

|
עומר אצילי (אורן בן חקון)
עומר אצילי (אורן בן חקון)

הפסקת האש במלחמה בין ישראל וארצות הברית לאיראן נכנסה לתוקף ואיתה גם השינוי בהנחיות פיקוד העורף ברחבי המדינה. בהמשך לכך ועם משחקי הכדורגל שכבר חזרו, מנהלת הליגות פרסמה היום (חמישי) הודעה רשמית בדבר שובו של הקהל לאצטדיונים.

יו”ר המנהלת ארז כלפון: “החל מאתמול בשעות הבוקר ולאורך כל היום, היינו בקשר רציף עם פיקוד העורף, משטרת ישראל והקבוצות, על מנת שניתן יהיה לאפשר את כניסת הקהל למשחקי המחזור הקרוב, ככל שהדבר יוכל להיעשות באופן בטוח. הקבוצות הונחו להיערך לכלל האפשרויות ואנו תקווה כי פיקוד העורף יאפשר עד לסוף היום הקלות נוספות אשר בזכות ההיערכות המוקדמת יאפשרו את כניסת הקהל לאצטדיונים”.

האצטדיונים היחידים בליגת העל שמאושרים כרגע לאירוח עם מעל 1,000 אוהדים הם טדי, טרנר והי”א. במנהלת מקווים שפיקוד העורף ישנה את ההנחיות שלו הערב ובכך יתאפשר להכניס קהל ללא הגבלה גם במקומות נוספים בארץ.

בינתיים, הדרבי בין בית”ר ירושלים להפועל ירושלים, שאמור היה להתקיים במוצאי שבת ב-20:30, יתקיים עם קהל (באצטדיון טדי אין הגבלת קהל על פי ההנחיות הנוכחיות של פיקוד העורף) ונדחה ליום ראשון ב-20:00, זאת כדי לתת עוד יום של התארגנות לקבוצות ולגופים.

יהיה קהל במשחק בוודאות, אך כמות הקהל תלויה בהיערכות של משטרת ירושלים ושל חברת האבטחה. אם לא יהיו מספיק שוטרים וסדרנים, אז עשויה להיות הגבלת קהל. כמובן שהקבוצות והגופים יעשו הכל כדי להיות מוכנים וכדי שזה לא יקרה, אך אין להם הרבה זמן כדי לעשות זאת.

מבחינת המשחק בין מכבי חיפה לעירוני קריית שמונה בסמי עופר, כרגע המשחק יתקיים ללא קהל. בנוגע למשחק בין בני סכנין למכבי בני ריינה, שאמור היה להתקיים באצטדיון רמת גן, הקבוצה של יוסי אבוקסיס תוכל לארח אותו במידה ותעמוד בדרישות המשטרה. משחקי הליגה הלאומית מחר יתקיימו עם קהל ותחת מגבלות ההתקהלות הנוכחיות (קרי 1,000 אנשים) וזאת למעט אצטדיון עכו, בו כלל אין עדיין אישור לקיים משחקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */