הדרבי הירושלמי בראשון ב-20:00, ייערך עם קהל

הפסקת האש במלחמה בין ישראל וארצות הברית לאיראן נכנסה לתוקף ואיתה גם השינוי בהנחיות פיקוד העורף ברחבי המדינה. בהמשך לכך ועם משחקי הכדורגל שכבר חזרו, מנהלת הליגות פרסמה היום (חמישי) הודעה רשמית בדבר שובו של הקהל לאצטדיונים.

יו”ר המנהלת ארז כלפון: “החל מאתמול בשעות הבוקר ולאורך כל היום, היינו בקשר רציף עם פיקוד העורף, משטרת ישראל והקבוצות, על מנת שניתן יהיה לאפשר את כניסת הקהל למשחקי המחזור הקרוב, ככל שהדבר יוכל להיעשות באופן בטוח. הקבוצות הונחו להיערך לכלל האפשרויות ואנו תקווה כי פיקוד העורף יאפשר עד לסוף היום הקלות נוספות אשר בזכות ההיערכות המוקדמת יאפשרו את כניסת הקהל לאצטדיונים”.

האצטדיונים היחידים בליגת העל שמאושרים כרגע לאירוח עם מעל 1,000 אוהדים הם טדי, טרנר והי”א. במנהלת מקווים שפיקוד העורף ישנה את ההנחיות שלו הערב ובכך יתאפשר להכניס קהל ללא הגבלה גם במקומות נוספים בארץ.

בינתיים, הדרבי בין בית”ר ירושלים להפועל ירושלים, שאמור היה להתקיים במוצאי שבת ב-20:30, יתקיים עם קהל (באצטדיון טדי אין הגבלת קהל על פי ההנחיות הנוכחיות של פיקוד העורף) ונדחה ליום ראשון ב-20:00, זאת כדי לתת עוד יום של התארגנות לקבוצות ולגופים.

יהיה קהל במשחק בוודאות, אך כמות הקהל תלויה בהיערכות של משטרת ירושלים ושל חברת האבטחה. אם לא יהיו מספיק שוטרים וסדרנים, אז עשויה להיות הגבלת קהל. כמובן שהקבוצות והגופים יעשו הכל כדי להיות מוכנים וכדי שזה לא יקרה, אך אין להם הרבה זמן כדי לעשות זאת.

מבחינת המשחק בין מכבי חיפה לעירוני קריית שמונה בסמי עופר, כרגע המשחק יתקיים ללא קהל. בנוגע למשחק בין בני סכנין למכבי בני ריינה, שאמור היה להתקיים באצטדיון רמת גן, הקבוצה של יוסי אבוקסיס תוכל לארח אותו במידה ותעמוד בדרישות המשטרה. משחקי הליגה הלאומית מחר יתקיימו עם קהל ותחת מגבלות ההתקהלות הנוכחיות (קרי 1,000 אנשים) וזאת למעט אצטדיון עכו, בו כלל אין עדיין אישור לקיים משחקים.