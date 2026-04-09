ליברפול בעונה לא טובה בכלל, ואתמול (רביעי) היא חפרה לעצמה בור עמוק. ההפסד 2:0 לפאריס סן ז’רמן במשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות, הפך את הסיכויים של המייטי רדס לזכות בתואר האחרון שנותר להם העונה לקטנים ביותר והם יזדקקו לנס בגומלין באנפילד.

שחקן העבר של הקבוצה, ג’יימי קראגר, לא חסך בביקורות: “זה היה כמו לצפות בקבוצה מליגה נמוכה יותר. הפער ברמה היה מדאיג מאוד מנקודת מבטה של ליברפול. במובנים מסוימים, זו תוצאה נהדרת, כי היא הייתה צריכה להיות חמש או שש. אבל הפער בין שתי הקבוצות היה פשוט מדהים כשחושבים על העונה שעברה.

“כן, ליברפול ספגה מכות מפ.ס.ז' וניצחה 0:1, אנחנו יודעים את זה. אבל הגומלין באנפילד היה משחק צמוד מאוד, שתי קבוצות מובילות. ליברפול הוציאה 450 מיליון ליש”ט בקיץ, כנראה הרבה יותר מהצרפתים. לראות את הפער הזה זה מדאיג, כי אני לא מבין איך זה נהיה כל כך גרוע”, המשיך הפרשן.

ארנה סלוט צופה בחיצה קבראצחליה ואיברהימה קונאטה נאבקים (רויטרס)

“סלוט טעה בצורה חמורה”

על הטקטיקה של ארנה סלוט, גם היה לקראגר מה להגיד: “המאמן ניסה משהו חדש, אבל הוא טעה בצורה חמורה מבחינה טקטית. קל לי לומר את זה אחרי המשחק כמובן, אבל זה מה שאנחנו עושים כפרשנים”, סיים קשר העבר של ליברפול.