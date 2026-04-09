יום חמישי, 09.04.2026 שעה 14:17
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"זה היה כמו לצפות בקבוצה מליגה נמוכה יותר"

קראגר לא חסך בביקורות על ליברפול אחרי ההפסד 2:0 לפ.ס.ז': "הפער ברמה היה מדאיג מאוד". שחקן העבר נכנס גם בארנה סלוט: "הוא טעה בצורה חמורה"

וירג'יל ואן דייק (רויטרס)
ליברפול בעונה לא טובה בכלל, ואתמול (רביעי) היא חפרה לעצמה בור עמוק. ההפסד 2:0 לפאריס סן ז’רמן במשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות, הפך את הסיכויים של המייטי רדס לזכות בתואר האחרון שנותר להם העונה לקטנים ביותר והם יזדקקו לנס בגומלין באנפילד.

שחקן העבר של הקבוצה, ג’יימי קראגר, לא חסך בביקורות: “זה היה כמו לצפות בקבוצה מליגה נמוכה יותר. הפער ברמה היה מדאיג מאוד מנקודת מבטה של ליברפול. במובנים מסוימים, זו תוצאה נהדרת, כי היא הייתה צריכה להיות חמש או שש. אבל הפער בין שתי הקבוצות היה פשוט מדהים כשחושבים על העונה שעברה.

“כן, ליברפול ספגה מכות מפ.ס.ז' וניצחה 0:1, אנחנו יודעים את זה. אבל הגומלין באנפילד היה משחק צמוד מאוד, שתי קבוצות מובילות. ליברפול הוציאה 450 מיליון ליש”ט בקיץ, כנראה הרבה יותר מהצרפתים. לראות את הפער הזה זה מדאיג, כי אני לא מבין איך זה נהיה כל כך גרוע”, המשיך הפרשן.

ארנה סלוט צופה בחיצה קבראצחליה ואיברהימה קונאטה נאבקים (רויטרס)ארנה סלוט צופה בחיצה קבראצחליה ואיברהימה קונאטה נאבקים (רויטרס)

“סלוט טעה בצורה חמורה”

על הטקטיקה של ארנה סלוט, גם היה לקראגר מה להגיד: “המאמן ניסה משהו חדש, אבל הוא טעה בצורה חמורה מבחינה טקטית. קל לי לומר את זה אחרי המשחק כמובן, אבל זה מה שאנחנו עושים כפרשנים”, סיים קשר העבר של ליברפול.

