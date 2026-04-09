יום חמישי, 09.04.2026 שעה 09:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
70%8416-908879בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
55%8996-916780טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
54%8987-944081שארלוט הורנטס
48%9504-956480מיאמי היט
40%9320-881580מילווקי באקס
40%9663-932080שיקגו בולס
27%9117-843379ברוקלין נטס
24%9603-891379אינדיאנה פייסרס
22%9666-880378וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8716-913479יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

"אבדיה הופיע, אך חבריו הותירו לו רק להתפלל"

בארה"ב החמיאו לישראלי וביקרו את פורטלנד אחרי ההפסד 122:101 לספרס: "דני הצטיין בזמן שקבוצתו לא אפשרה לו הרבה". וגם: המאבק על המקום ה-8 במערב

דני אבדיה (רויטרס)
“פספוס של הזדמנות גדולה”, נכתב בכותרת של ה’בלייזרס אדג’’ אחרי ההפסד הלילה (בין רביעי לחמישי) של פורטלנד 112:101 לסן אנטוניו. דני אבדיה אמנם סיפק משחק טוב ברמה האישית עם 29 נקודות, 6 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, אך זה לא הספיק לקבוצתו שספגה מכה במאבק על המקום השמיני במערב.

בארצות הברית התייחסו כמובן גם בפרט לכוכב הישראלי, שהוגדר כמצטיין על אף התוצאה המאכזבת: “הופיע שוב מול הספרס כמו שעשה עונה שלמה. היו לו גם 6 איבודי כדור, אבל חבריו לקבוצה לא אפשרו לו הרבה מלבד לרוץ קדימה ולהתפלל. לפחות הוא שמר על פורטלנד בתמונה”.

מאמן הבלייזרס, טיאגו ספליטר, הודה בסיום: “אני חושב שהם פשוט שיחקו טוב מאיתנו. זה די פשוט. לא שלטנו בריבאונד, הם פגעו בנו בכל דרך: יציאה למתפרצות, הרכבים נמוכים, גם שחקנים שלא נחשבים קלעים קלעו. אנחנו לא קלענו היום, הם היו יותר אגרסיביים, חטפו כדורים, השיגו נקודות קלות במעבר. הם פשוט היו טובים יותר”.

המאבק על השמינייה

המפגש הבא של פורטלנד ואבדיה יהיה מול הקליפרס (בין שישי לשבת ב-5:00 שעון ישראל), שרשמו הפסד קריטי לאוקלהומה, מה שהופך את ההתמודדות בין הבלייזרס לקבוצה מלוס אנג’לס לגורלית במיוחד ומכריעה עבור שני הצדדים על כניסה לטופ 8. למה המקום השמיני חשוב? בשביל עוד הזדמנות בפליי אין, השמינית משחקת מול השביעית, כשהמפסידה תפגוש את המנצחת בין התשיעית לעשירית.

כרגע בטבלה, פורטלנד של דני במקום התשיעי עם מאזן של 40:40 בעקבות ההפסד לסן אנטוניו, כשהקליפרס במקום השמיני עם מאזן של 39:41. לאחר המשחק בניהן, לכל אחת יהיה עוד משחק נוסף עד תום העונה הסדירה כשהבלייזרס יפגשו את  סקרמנטו וקוואי לנארד וחבריו יתמודדו מול גולדן סטייט.

