"אבדיה הופיע, אך חבריו הותירו לו רק להתפלל"

“פספוס של הזדמנות גדולה”, נכתב בכותרת של ה’בלייזרס אדג’’ אחרי ההפסד הלילה (בין רביעי לחמישי) של פורטלנד 112:101 לסן אנטוניו. דני אבדיה אמנם סיפק משחק טוב ברמה האישית עם 29 נקודות, 6 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, אך זה לא הספיק לקבוצתו שספגה מכה במאבק על המקום השמיני במערב.

בארצות הברית התייחסו כמובן גם בפרט לכוכב הישראלי, שהוגדר כמצטיין על אף התוצאה המאכזבת: “הופיע שוב מול הספרס כמו שעשה עונה שלמה. היו לו גם 6 איבודי כדור, אבל חבריו לקבוצה לא אפשרו לו הרבה מלבד לרוץ קדימה ולהתפלל. לפחות הוא שמר על פורטלנד בתמונה”.

מאמן הבלייזרס, טיאגו ספליטר, הודה בסיום: “אני חושב שהם פשוט שיחקו טוב מאיתנו. זה די פשוט. לא שלטנו בריבאונד, הם פגעו בנו בכל דרך: יציאה למתפרצות, הרכבים נמוכים, גם שחקנים שלא נחשבים קלעים קלעו. אנחנו לא קלענו היום, הם היו יותר אגרסיביים, חטפו כדורים, השיגו נקודות קלות במעבר. הם פשוט היו טובים יותר”.

דני אבדיה מול דווין ואסל (רויטרס)

המאבק על השמינייה

המפגש הבא של פורטלנד ואבדיה יהיה מול הקליפרס (בין שישי לשבת ב-5:00 שעון ישראל), שרשמו הפסד קריטי לאוקלהומה, מה שהופך את ההתמודדות בין הבלייזרס לקבוצה מלוס אנג’לס לגורלית במיוחד ומכריעה עבור שני הצדדים על כניסה לטופ 8. למה המקום השמיני חשוב? בשביל עוד הזדמנות בפליי אין, השמינית משחקת מול השביעית, כשהמפסידה תפגוש את המנצחת בין התשיעית לעשירית.

כרגע בטבלה, פורטלנד של דני במקום התשיעי עם מאזן של 40:40 בעקבות ההפסד לסן אנטוניו, כשהקליפרס במקום השמיני עם מאזן של 39:41. לאחר המשחק בניהן, לכל אחת יהיה עוד משחק נוסף עד תום העונה הסדירה כשהבלייזרס יפגשו את סקרמנטו וקוואי לנארד וחבריו יתמודדו מול גולדן סטייט.