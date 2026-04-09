בשיא: פרץ מועמד לשחקן חודש מרץ בצ'מפיונשיפ

דניאל פרץ נמצא אולי בתקופה הטובה ביותר בקריירה שלו. אחרי חצי עונה לא פשוטה בהמבורג, השוער הישראלי מצא את מקומו בסאות’המפטון, כשהוא מוביל את הקבוצה לתקופה טובה, שכוללת מאבק על עלייה לפרמייר ליג ועלייה סנסציונית לחצי גמר הגביע האנגלי על חשבון ארסנל, מוליכת הפרמייר ליג.

היכולת הטובה של השוער הישראלי זוכה כעת גם להוקרה רשמית, כשהוא מועמד לשחקן החודש בצ’מפיונשיפ. גם מאמן הקדושים, טונדה אקרט, מועמד לפרס מאמן החודש בליגת המשנה באנגליה. הסיינטס מבחינתם המשיכו את רצף המשחקים ללא הפסד, שעומד כעת על 16 משחקים בכל המסגרות, כשצברו 10 נקודות מארבעת משחקי הליגה שלהם בחודש מרץ.

החודש החל עם סדרה של משחקי חוץ, כולל משחקי ליגה לווסט ברום, שם הסיינטס צברו נקודה בתוספת הזמן, וקובנטרי, שם ניצחו את מוליכת הליגה במה שהיה משחק חוץ רביעי ברציפות. לאחר מכן, הגיעו ניצחונות 0:1 על נוריץ' ו-0:2 על אוקספורד בבית, שגרמו לקבוצה לטפס למקומות שמובילים בפלייאוף בפעם הראשונה מאז סוף השבוע שפתח של העונה.

באתר הרשמי של סאותהמפטון נכתב: “השוער שמושאל מבאיירן מינכן הוכיח את עצמו כהחתמה מעוררת השראה בינואר, כאשר הליגה מתייחסת להצלה המופלאה שלו מול ליאם קיצ’ינג מול קובנטרי, ולעצירה הכפולה המדהימה נגד נוריץ' בשני ניצחונות מכריעים”.

פרץ יתמודד על הפרס מול ג'ורג' קמפבל (ווסט ברום), מאט קלארק (דרבי) וג'וש קובורן (מילוול), בעוד אקרט יתמודד מול מאט בלומפילד (אוקספורד), פרנק למפארד (קובנטרי) וג'יימס מוריסון (ווסט ברום) על פרס המאמן. שני הפרסים יוכרעו על ידי צוות שיפוט של הליגה ביום שישי.