יום חמישי, 09.04.2026 שעה 08:31
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
8442-8441קובנטרי1
7240-6939איפסוויץ'2
7241-6241מידלסברו3
7247-5641מילוול4
6858-6341האל סיטי5
6649-6840סאות'המפטון6
6458-6341רקסהאם7
6351-6041דרבי קאונטי8
5848-5541נוריץ'9
5749-5241ווטפורד10
5751-5241בריסטול סיטי11
5763-5841ק.פ.ר12
5445-4841סטוק סיטי13
5452-4841פרסטון14
5454-4941סוונסי15
5352-4941בירמינגהאם16
5158-5741שפילד יונייטד17
4949-3841צ'רלטון18
4749-3741בלקבורן19
4556-4241ווסט ברומיץ'20
4257-4040פורטסמות'21
4163-5441לסטר22
4154-3941אוקספורד יונייטד23
-582-2541שפילד וונסדיי24

בשיא: פרץ מועמד לשחקן חודש מרץ בצ'מפיונשיפ

השוער הישראלי, שנמצא אולי בתקופה הטובה ביותר בקריירה, זוכה להכרה גם בליגה. באתר של סאות'המפטון נכתב: "הוכיח עצמו כהחתמה מעוררת השראה בינואר"

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ נמצא אולי בתקופה הטובה ביותר בקריירה שלו. אחרי חצי עונה לא פשוטה בהמבורג, השוער הישראלי מצא את מקומו בסאות’המפטון, כשהוא מוביל את הקבוצה לתקופה טובה, שכוללת מאבק על עלייה לפרמייר ליג ועלייה סנסציונית לחצי גמר הגביע האנגלי על חשבון ארסנל, מוליכת הפרמייר ליג.

היכולת הטובה של השוער הישראלי זוכה כעת גם להוקרה רשמית, כשהוא מועמד לשחקן החודש בצ’מפיונשיפ. גם מאמן הקדושים, טונדה אקרט, מועמד לפרס מאמן החודש בליגת המשנה באנגליה. הסיינטס מבחינתם המשיכו את רצף המשחקים ללא הפסד, שעומד כעת על 16 משחקים בכל המסגרות, כשצברו 10 נקודות מארבעת משחקי הליגה שלהם בחודש מרץ.

החודש החל עם סדרה של משחקי חוץ, כולל משחקי ליגה לווסט ברום, שם הסיינטס צברו נקודה בתוספת הזמן, וקובנטרי, שם ניצחו את מוליכת הליגה במה שהיה משחק חוץ רביעי ברציפות. לאחר מכן, הגיעו ניצחונות 0:1 על נוריץ' ו-0:2 על אוקספורד בבית, שגרמו לקבוצה לטפס למקומות שמובילים בפלייאוף בפעם הראשונה מאז סוף השבוע שפתח של העונה.

באתר הרשמי של סאותהמפטון נכתב: “השוער שמושאל מבאיירן מינכן הוכיח את עצמו כהחתמה מעוררת השראה בינואר, כאשר הליגה מתייחסת להצלה המופלאה שלו מול ליאם קיצ’ינג מול קובנטרי, ולעצירה הכפולה המדהימה נגד נוריץ' בשני ניצחונות מכריעים”.

פרץ יתמודד על הפרס מול ג'ורג' קמפבל (ווסט ברום), מאט קלארק (דרבי) וג'וש קובורן (מילוול), בעוד אקרט יתמודד מול מאט בלומפילד (אוקספורד), פרנק למפארד (קובנטרי) וג'יימס מוריסון (ווסט ברום) על פרס המאמן. שני הפרסים יוכרעו על ידי צוות שיפוט של הליגה ביום שישי.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
