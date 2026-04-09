יום חמישי, 09.04.2026 שעה 10:52
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

היחס להפתעה של בני יהודה מול הפועל ב"ש

ב-'Winner' קבעו: היחס לניצחון של הדרומיים בחצי גמר הגביע הוא פי 1.30, כשסנסציה כתומה שווה ליחס של פי 7.20. וגם: הפועל ומכבי ת"א ביורוליג

|
שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

אחרי שסיימנו עם יומיים משוגעים של ליגת האלופות, גם היום (חמישי) יש לנו ערב נהדר של משחקים, אך הפעם בדמותן של קבוצות ישראליות. בחצי גמר גביע המדינה, הפועל באר שבע פוגשת את בני יהודה. ביורוליג, הפועל תל אביב מארחת את אולימפיאקוס ומכבי תל אביב מתארחת אצל פאריס.

הפועל באר שבע – בני יהודה

כמה חיכינו, הרבה יותר מדי זמן, והנה סוף סוף זה מגיע, חצי גמר גביע המדינה הראשון. כמובן שיחסי הכוחות פה הם ברורים, ועל פי המומחים הפייבוריטים המובהקים הם הדרומיים עם יחס של פי 1.30 לניצחון. הפתעה של הזהובים שווה ליחס של פי 7.20, כשתיקו ב-90 דקות ׳יבל יחס של פי 5.00.

הפועל ת”א – אולימפיאקוס

עוברים לכדורסל. החבורה של דימיטריס איטודיס חזק במאבק על הפלייאוף, אבל כעת מצפה לה משוכה קשה בדמות מוליכת הטבלה הפייבוריטית, שמקבלת יחס של פי 1.80 לניצחון ב-2 נקודות ומעלה. ניצחון של האדומים בכל תוצאה או של היוונים בנקודה גם כן שווה ליחס של פי 1.80.

פאריס – מכבי ת”א

גם פה יש לנו מאבק חשוב של קבוצה ישראלית, רק שכאן הוא על הפליי-אין. החבורה של עודד קטש, שרק אתמול האריך את חוזהו, מקבלת יחס של פי 1.85 לניצחון ב-2 נקודות ומעלה. ניצחון של הקבוצה הצרפתית או של הצהובים בנקודה קיבל יחס של פי 1.75.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */