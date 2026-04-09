היחס להפתעה של בני יהודה מול הפועל ב"ש

אחרי שסיימנו עם יומיים משוגעים של ליגת האלופות, גם היום (חמישי) יש לנו ערב נהדר של משחקים, אך הפעם בדמותן של קבוצות ישראליות. בחצי גמר גביע המדינה, הפועל באר שבע פוגשת את בני יהודה. ביורוליג, הפועל תל אביב מארחת את אולימפיאקוס ומכבי תל אביב מתארחת אצל פאריס.

הפועל באר שבע – בני יהודה

כמה חיכינו, הרבה יותר מדי זמן, והנה סוף סוף זה מגיע, חצי גמר גביע המדינה הראשון. כמובן שיחסי הכוחות פה הם ברורים, ועל פי המומחים הפייבוריטים המובהקים הם הדרומיים עם יחס של פי 1.30 לניצחון. הפתעה של הזהובים שווה ליחס של פי 7.20, כשתיקו ב-90 דקות ׳יבל יחס של פי 5.00.

הפועל ת”א – אולימפיאקוס

עוברים לכדורסל. החבורה של דימיטריס איטודיס חזק במאבק על הפלייאוף, אבל כעת מצפה לה משוכה קשה בדמות מוליכת הטבלה הפייבוריטית, שמקבלת יחס של פי 1.80 לניצחון ב-2 נקודות ומעלה. ניצחון של האדומים בכל תוצאה או של היוונים בנקודה גם כן שווה ליחס של פי 1.80.

פאריס – מכבי ת”א

גם פה יש לנו מאבק חשוב של קבוצה ישראלית, רק שכאן הוא על הפליי-אין. החבורה של עודד קטש, שרק אתמול האריך את חוזהו, מקבלת יחס של פי 1.85 לניצחון ב-2 נקודות ומעלה. ניצחון של הקבוצה הצרפתית או של הצהובים בנקודה קיבל יחס של פי 1.75.