קאני שב לסגל חיפה, בעיית צהובים לקראת הגביע

מכבי חיפה תחדש את היום (חמישי) את אימוניה לקראת משחק הליגה ביום ראשון מול עירוני קריית שמונה בסמי עופר, שיהווה הכנה אחרונה לקראת משחק חצי גמר הגביע מול מכבי תל אביב, שלאחריו ניתן יהיה לדעת האם חיפה השאירה לעצמה סיכוי של ממש לזכות בכרטיס לאירופה או שהמשך המשחקים העונה יהפכו למשחקים לפרוטוקול בלבד .

לקראת קריית שמונה יש לברק בכר כאב ראש אמיתי בכל מה שנוגע לשחקנים שיעלו למגרש, שכן מלבד דולב חזיזה (צהובים) ונבות רטנר (הרחקה), שיגרעו מהסגל, שלושה משחקני הקבוצה – קנג'י גורה, עלי מוחמד ואיתן אזולאי נמצאים עם 4 צהובים, מה שאומר שצבירת צהוב נוסף במשחק מול הצפוניים תביא להיעדרותם במשחק חצי גמר הגביע מול מכבי תל אביב.

מדובר בדילמה לא פשוטה כלל וכלל עבור בכר, שיצטרך להחליט האם הוא מסכן את אחד מהשלושה לקראת הגביע, כשהדברים אמורים בעיקר לגבי עלי מוחמד ואיתן אזולאי, שרק חזרו מפציעות ושולבו בהפסד מול הפועל תל אביב. אצל עלי הדבר קריטי יותר שכן הוא אמור למלא מול קריית שמונה את החלל שמותיר נבות רטנר המורחק.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

מתוך רצון לשמור על סגל מלא, בכר יצטרך לעשות רוטציה ככל הניתן בין שחקני הסגל. מי שיחזור לסגל יהיה סילבה קאני, שיכול למלא את החלל של קנג'י גורה בכנף ימין. גם קני סייף, שנכנס כמחליף בבלומפילד, עשוי לקבל קרדיט בהרכב. מיכאל אוחנה יכול להוות אופציה טובה בעמדת ה-’10’ במקומו של דולב חזיזה המוצהב ונראה שגם שון גולדברג יזכה לדקות משחק אחרי שלא שותף מול הפועל תל אביב.