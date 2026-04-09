יום חמישי, 09.04.2026 שעה 09:09
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

קאני שב לסגל חיפה, בעיית צהובים לקראת הגביע

בכר לפני דילמה אמיתית: האם לסכן את מוחמד, גורה ואזולאי לקראת חצי הגמר מול מכבי ת"א? סייף, גולדברג ואוחנה יזכו לדקות משמעותיות מול ק"ש בראשון

קנג'י גורה, עלי מוחמד ואיתן אזולאי (רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)
מכבי חיפה תחדש את היום (חמישי) את אימוניה לקראת משחק הליגה ביום ראשון מול עירוני קריית שמונה בסמי עופר, שיהווה הכנה אחרונה לקראת משחק חצי גמר הגביע מול מכבי תל אביב, שלאחריו ניתן יהיה לדעת האם חיפה השאירה לעצמה סיכוי של ממש לזכות בכרטיס לאירופה או שהמשך המשחקים העונה יהפכו למשחקים לפרוטוקול בלבד .

לקראת קריית שמונה יש לברק בכר כאב ראש אמיתי בכל מה שנוגע לשחקנים שיעלו למגרש, שכן מלבד דולב חזיזה (צהובים) ונבות רטנר (הרחקה), שיגרעו מהסגל, שלושה משחקני הקבוצה – קנג'י גורה, עלי מוחמד ואיתן אזולאי נמצאים עם 4 צהובים, מה שאומר שצבירת צהוב נוסף במשחק מול הצפוניים תביא להיעדרותם במשחק חצי גמר הגביע מול מכבי תל אביב. 

מדובר בדילמה לא פשוטה כלל וכלל עבור בכר, שיצטרך להחליט האם הוא מסכן את אחד מהשלושה לקראת הגביע, כשהדברים אמורים בעיקר לגבי עלי מוחמד ואיתן אזולאי, שרק חזרו מפציעות ושולבו בהפסד מול הפועל תל אביב. אצל עלי הדבר קריטי יותר שכן הוא אמור למלא מול קריית שמונה את החלל שמותיר נבות רטנר המורחק.

ברק בכר (רדאד גברק בכר (רדאד ג'בארה)

מתוך רצון לשמור על סגל מלא, בכר יצטרך לעשות רוטציה ככל הניתן בין שחקני הסגל. מי שיחזור לסגל יהיה סילבה קאני, שיכול למלא את החלל של קנג'י גורה בכנף ימין. גם קני סייף, שנכנס כמחליף בבלומפילד, עשוי לקבל קרדיט בהרכב. מיכאל אוחנה יכול להוות אופציה טובה בעמדת ה-’10’ במקומו של דולב חזיזה המוצהב ונראה שגם שון גולדברג יזכה לדקות משחק אחרי שלא שותף מול הפועל תל אביב.

