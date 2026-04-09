סנסציה במונטה קרלו: ואשרו הדיח את מוסטי

טורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו סיפק אמש את אחת ההפתעות הגדולות של עונת החימר עד כה. ולנטין ואשרו המונגאסקי, המדורג 23 בעולם, רשם את אחד מניצחונות השיא בקריירה שלו כאשר הדהים את המדורג חמישי בעולם ופיינליסט השנה שעברה, לורנצו מוסטי האיטלקי. ואשרו בן ה-27 ניצח בשתי מערכות צמודות, 6:7 (6) ו-5:7, והעפיל לשמינית הגמר בטורניר הביתי שלו לעיני הקהל המקומי הנלהב.

המשחק, שנערך בסשן הלילה על המגרש המרכזי שקרוי על שם רנייה השלישי, היה מותחן של ממש. ואשרו הפגין חוסן מנטלי מרשים לאורך כל ההתמודדות מול הפיינליסט אשתקד. במערכה הראשונה הוא החמיץ שלוש נקודות מערכה, אך הצליח להתעשת ולנצח בשובר השוויון הדרמטי. במערכה השנייה, המונגאסקי כבר הגיש לניצחון במשחק במצב של 4:5, אך נשבר על ידי מוסטי שהפגין ניצוצות מהטניס המוכר שלו. במקום להישבר מנטלית מההזדמנות שהוחמצה, ואשרו הגיב מיד עם שבירה משלו וסגר את הסיפור עם הגשות מוצלחות במשחקון הבא, כשהוא נעזר באחוזי הגשה מצוינים עם 79 אחוזי זכייה בנקודות לאחר ההגשה הראשונה. בכך, הוא הפך לשחקן הראשון ממונקו שמעפיל לסיבוב השלישי בטורניר מאז שנת 2006, אז עשה זאת מאמנו ואחיו למחצה, בנג'מין באלרה.

בסיום המשחק, ואשרו לא הצליח לעצור את הדמעות ופרץ בבכי מרגש על המגרש. "זה פשוט מטורף, אלו אמוציות שקשה לתאר", אמר בסיום. "אם מישהו היה אומר לי לפני שנה שאנצח שחקן טופ 5 על חימר, במגרש המרכזי שאני חובט עליו מאז שהייתי בן שש ובסשן לילה, לא הייתי מאמין בשום אופן". ואשרו התייחס גם לאווירה ביציעים, שהיו מלאים באוהדים איטלקים: "ידעתי שהאצטדיון יהיה ברובו איטלקי, הם מגיעים בהמוניהם ועושים אווירה מדהימה. אבל כשהלחץ עלה, במיוחד בשובר השוויון, השתמשתי בזה כדי לדחוף את עצמי קדימה".

הניצחון הזה מוכיח שוב שואשרו הוא כבר מזמן לא הפתעה חולפת. זהו הניצחון השני שלו בקריירה על שחקן מחמשת הגדולים בעולם, לאחר שהדיח את נובאק ג'וקוביץ' בדרך לזכייה הסנסציונית שלו בתואר המאסטרס בשנגחאי בחודש אוקטובר האחרון. ואשרו ציין כי לקח לו זמן להתרגל לחימר אחרי שחזר מפיגור של 5:7 ו-2:0 מול חואן מנואל סרונדולו בסיבוב הראשון, אך כעת הוא מרגיש שהמשחק שלו על המשטח האדום חזר בגדול. הוא סיפר כי הצליח לנטרל את תוכנית המשחק של מוסטי: "לורנצו ניסה לכפות את משחק החימר שלו עם הגשות החוצה וכדורים קצרים. הוא ניסה להכתיב את הקצב ולהריץ אותי, אבל בנקודות המפתח הוא לא הצליח כי הכדורים שלי היו עמוקים וטובים מספיק".

בצד השני של הרשת, ההפסד של לורנצו מוסטי מסמן המשך של תקופה בעייתית מאוד עבור הכישרון האיטלקי. מוסטי, שהגיע לטורניר תחת לחץ כבד להגן על 680 נקודות דירוג מהגמר אשתקד, צפוי כעת לצנוח לפחות למקום התשיעי בדירוג העולמי. האיטלקי סובל מפתיחת עונה רצופת פציעות, כולל פרישה במהלך משחק מול ג'וקוביץ' באליפות אוסטרליה הפתוחה והיעדרות מטורניר מיאמי בגלל בעיה בזרוע. כעת, מוסטי ניצב בפני סכנה ממשית להידרדר אל מחוץ לטופ 20, שכן בחודשים הקרובים עליו להגן על 800 נקודות מטורנירי מדריד ורומא, ועל 800 נקודות נוספות מחצי הגמר ברולאן גארוס אשתקד.

בשלב שמינית הגמר, ואשרו יפגוש משוכה קשה בדמותו של הוברט הורקאץ' הפולני. הורקאץ', שקטע לאחרונה רצף של שבעה הפסדים, נראה מצוין בסיבוב השני כשהביס בקלות 2:6 ו-3:6 את פביאן מרוז'אן ההונגרי. "זה הולך להיות משחק שונה לחלוטין", התייחס ואשרו ליריבו הבא. "הורקאץ' הוא שחקן מנוסה מאוד שכבר היה בעשירייה הראשונה. הוא חזר מפציעה והוא מגיש אדיר. אצטרך להגיש טוב לפחות כמו היום כדי שיהיה לי סיכוי. אני רוצה להמשיך לחלום ולהגיע כאן בבית לפחות לחצי הגמר".