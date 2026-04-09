קליבלנד לא עצרה, ניצחון לפיסטונס וחגיגה לדנבר

העונה הסדירה ב-NBA לקראת סיום וגם הלילה (בין רביעי לחמישי) קיבלנו משחקים גדולים. קליבלנד גברה על אטלנטה, אורלנדו ניצחה את מינסוטה, דטרויט הכניעה את מילווקי, דנבר חגגה על ממפיס, פיניקס יצאה עם יד על העליונה מול דאלאס ואוקלהומה ניצחה את לוס אנג’לס קליפרס.

קליבלנד קאבלירס – אטלנטה הוקס 116:122

דונובן מיטשל סיפק 31 נקודות ואוון מובלי הוסיף 22 לצד 19 ריבאונדים (השווה שיא קריירה), כשקליבלנד המשיכה בכושר הנהדר עם ניצחון רביעי ברציפות ושביעי בשמונה משחקים בדרך להבטחת המקום הרביעי לפחות במזרח, כשהיא חצי משחק בלבד מניו יורק שבמקום השלישי. מנגד, אטלנטה, שלא הצליחה להבטיח מקום בפלייאוף, קיבלה 25 נקודות מניקייל אלכסנדר-ווקר ו-24 מהספסל מג’ונתן קומינגה, אך איבדה יתרון במחצית לאחר ריצה אדירה של הקאבס ברבע השלישי, כשבסיום איבוד כדור קריטי הוביל לסגירת הסיפור מהקו של מיטשל.

אורלנדו מג’יק – מינסוטה טימברוולבס 120:132

פאולו באנקרו הוביל עם 20 נקודות ושמונה ריבאונדים, דזמונד ביין הוסיף 18 נקודות ושישה אסיסטים ופרנץ ואגנר תרם 17, כשאורלנדו שמרה על המומנטום עם ניצחון רביעי רצוף ועלתה למקום השביעי במאבק הצמוד על הפלייאוף/פליי-אין במזרח. מנגד, מינסוטה, שחסרה את אנתוני אדוארדס ועוד מספר שחקני חמישייה, קיבלה שיא קריירה של 33 נקודות מטרנס שאנון ג’וניור ו-18 נקודות מג’יידן מקדניאלס, אך לא הצליחה לעצור בריחה של המג’יק שהובילו כבר ב-24 הפרש בדרך לניצחון במשחק הבית האחרון של העונה הסדירה.

דטרויט פיסטונס – מילווקי באקס 111:137

קייד קנינגהאם חזר מפציעת הריאה עם 13 נקודות ו-10 אסיסטים ב-26 דקות, לצד חמישה ריבאונדים ו-6 מ-11 מהשדה, כשדטרויט השיגה ניצחון שישי בשמונה משחקים, כאשר ג’יילן דורן הוסיף 21 נקודות ותשעה ריבאונדים ודאנקן רובינסון קלע 20. מנגד, מילווקי, שהפסידה 10 משחקים מ-13 ההאחרונים, קיבלה טריפל דאבל מג’ריקו סימס (11 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים) ו-23 נקודות מריאן רולינס, בעוד הפיסטונס שלטו מהפתיחה והגדילו את היתרון בהובלת קנינגהאם, כשגם אייזיאה סטיוארט שב מפציעה ותרם שמונה נקודות.

דנבר נאגטס – ממפיס גריזליס 119:136

ניקולה יוקיץ’ רשם טריפל דאבל 34 העונה עם 14 נקודות, 15 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, כשדנבר המשיכה ברצף הנהדר עם ניצחון עשירי ברציפות והעמיקה את אחיזתה במקום השלישי במערב, בעוד ג’מאל מארי הוביל עם 26 נקודות ויונאס ולנצ’יונאס תרם 14 במשחקו ה-1,000 בקריירה. בצד השני, ממפיס, עם הפסד שיש ברציפות ו-18 מ-20 המשחקים האחרונים, קיבלה 27 נקודות מסדריק קאוורד והובילה במחצית בזכות קליעה מצוינת משלוש, אך קרסה ברבע השלישי מול ריצה גדולה של הנאגטס, כשגם יוקיץ’ הגיע לטריפל דאבל ה-198 בקריירה ולא שותף ברבע האחרון.

פיניקס סאנס – דאלאס מאבריקס 107:112

37 נקודות של דווין בוקר ו-28 של דילון ברוקס הספיקו לסאנס בתוצאה הצמודה מול המאבריקס, פיניקס התקבעה במקום השביעי בקונפרנס המערבי ולה תהיה הזכות לארח את משחק הפליי אין הראשון שלה. קמאן מאלואץ' הרוקי סיים עם 14 ריבאונדים, כשמנגד מרווין באגלי היה זה שהחזיק את דאלאס המפסידה עם 20 נקודות. ג'ורדן גודווין וג’יילן גרין ספגו פציעות במהלך ההתמודדות.

לוס אנג’לס קליפרס – אוקלהומה ת’אנדר 128:110

אוקלהומה הבטיחה את המקום הראשון במערב עם ניצחונה ה-64 העונה, כשצ’ט הולמגרן חגג בגדול על הפרקט וסיים עם 30 נקודות, 14 ריבאונדים וחמישה אסיסטים. שיי גילג'ס-אלכסנדר הוסיף 20 נקודות בחצי שעה. אייזיה ג’ו הוסיף בעצמו 21 מהספסל, בעוד בצד השני קוואי לנארד קלע 20 עבור הקליפרס להם זה לא סייע. המשחק הבא של הקבוצה מלוס אנג’לס יהיה נגד פורטלנד ודני אבדיה, כשמדובר במפגש קריטי במיוחד במאבק על המקום השמיני.