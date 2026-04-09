יום חמישי, 09.04.2026 שעה 08:50
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
70%8416-908879בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
55%8996-916780טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
54%8987-944081שארלוט הורנטס
48%9504-956480מיאמי היט
40%9320-881580מילווקי באקס
40%9663-932080שיקגו בולס
27%9117-843379ברוקלין נטס
24%9603-891379אינדיאנה פייסרס
22%9666-880378וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8716-913479יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

29 לאבדיה, פורטלנד נכנעה 112:101 לסן אנטוניו

מכה במאבק על המקום השמיני: הישראלי הוסיף גם 6 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, אך הבלייזרס רשמו הפסד שני ברציפות ולא תלויים בעצמם בתחרות מול הקליפרס

דני אבדיה מול דווין ואסל (רויטרס)
דני אבדיה מול דווין ואסל (רויטרס)

לאחר שאיבדה יתרון דו ספרתי ברבע האחרון ונכנעה לדנבר בהארכה, פורטלנד קיוותה לחזור אל מסלול הניצחונות הלילה (בין רביעי לחמישי) בחוץ מול סן אנטוניו, נטולת ויקטור וומבניאמה וסטפון קסטל, אך נכנעה לה 112:101 ופספסה הזדמנות להשיג ניצחון יקר במאבק על המקום השמיני מול לוס אנג’לס קליפרס.

דני אבדיה היה בראש טבלת הקלעים של הטרייל בלייזרס. הוא סיים את המשחק עם 29 נקודות, 6 אסיסטים, 6 ריבאונדים ו-6 איבודים ב-13 מ-21 מהשדה, 1 מ-3 לשלוש ועם 2 מ-4 מהקו ב-37 דקות. סקוט הנדרסון קלע 20 נקודות, טומאני קמארה 18, ג’רו הולידיי 13 עם 9 ריבאונדים ודונובן קלינגן רשם דאבל דאבל של 11 נקודות ו-11 ריבאונדים.

בצד השני, בהיעדרם של וומבניאמה וקסטל, מי שלקחו את המושכות הם דיאארון פוקס, שסיים עם 25 נקודות, קלדון ג’ונסון, שקלע 20, קארטר בראיינט, שקלע 17, דווין ואסל, שקלע 14, ודילן הארפר, שקלע 13 נקודות.

דני אבדיה רואה את דילן הארפר קולע (רויטרס)

פורטלנד פתחה את המשחק בצורה לא טובה וירדה בתום הרבע הראשון בפיגור 32:23, כשהספרס הצליחו להגדיל את היתרון בנקודה וירדו אל המחצית ביתרון של 10 נקודות הפרש. ברבע השלישי זה כבר הסתיים ב-73:88 לטובת המקומיים, וברבע האחרון, למרות שהבלייזרס עשו לקראת הסוף קולות של חזרה, הקבוצה שמדורגת במקום השני במערב הצליחה להשיג את הניצחון. 

במשחק הבא, בשבת ב-5:00 בבוקר שעון ישראל, אבדיה וחבריו יארחו את לוס אנג’לס קליפרס, אך גם ניצחון שם לא יעזור לפורטלנד להשיג את המקום השמיני בהנחה וגם הם וגם הקליפרס ינצחו במחזור הסיום של העונה הסדירה, כשהבלייזרס יארחו את סקרמנטו והקבוצה מלוס אנג’לס את גולדן סטייט.

