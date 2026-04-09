29 לאבדיה, פורטלנד נכנעה 112:101 לסן אנטוניו

לאחר שאיבדה יתרון דו ספרתי ברבע האחרון ונכנעה לדנבר בהארכה, פורטלנד קיוותה לחזור אל מסלול הניצחונות הלילה (בין רביעי לחמישי) בחוץ מול סן אנטוניו, נטולת ויקטור וומבניאמה וסטפון קסטל, אך נכנעה לה 112:101 ופספסה הזדמנות להשיג ניצחון יקר במאבק על המקום השמיני מול לוס אנג’לס קליפרס.

דני אבדיה היה בראש טבלת הקלעים של הטרייל בלייזרס. הוא סיים את המשחק עם 29 נקודות, 6 אסיסטים, 6 ריבאונדים ו-6 איבודים ב-13 מ-21 מהשדה, 1 מ-3 לשלוש ועם 2 מ-4 מהקו ב-37 דקות. סקוט הנדרסון קלע 20 נקודות, טומאני קמארה 18, ג’רו הולידיי 13 עם 9 ריבאונדים ודונובן קלינגן רשם דאבל דאבל של 11 נקודות ו-11 ריבאונדים.

בצד השני, בהיעדרם של וומבניאמה וקסטל, מי שלקחו את המושכות הם דיאארון פוקס, שסיים עם 25 נקודות, קלדון ג’ונסון, שקלע 20, קארטר בראיינט, שקלע 17, דווין ואסל, שקלע 14, ודילן הארפר, שקלע 13 נקודות.

דני אבדיה רואה את דילן הארפר קולע (רויטרס)

פורטלנד פתחה את המשחק בצורה לא טובה וירדה בתום הרבע הראשון בפיגור 32:23, כשהספרס הצליחו להגדיל את היתרון בנקודה וירדו אל המחצית ביתרון של 10 נקודות הפרש. ברבע השלישי זה כבר הסתיים ב-73:88 לטובת המקומיים, וברבע האחרון, למרות שהבלייזרס עשו לקראת הסוף קולות של חזרה, הקבוצה שמדורגת במקום השני במערב הצליחה להשיג את הניצחון.

במשחק הבא, בשבת ב-5:00 בבוקר שעון ישראל, אבדיה וחבריו יארחו את לוס אנג’לס קליפרס, אך גם ניצחון שם לא יעזור לפורטלנד להשיג את המקום השמיני בהנחה וגם הם וגם הקליפרס ינצחו במחזור הסיום של העונה הסדירה, כשהבלייזרס יארחו את סקרמנטו והקבוצה מלוס אנג’לס את גולדן סטייט.