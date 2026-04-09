יום שבת, 11.04.2026 שעה 08:14
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"אולימפיאקוס זה לבל אחר": דריכות שיא בהפועל

האדומים מוכנים למבחן הגדול מכולם ב-19:30: "הם הכי טובים, לנצח אותם יהיה משהו אחר, מאמינים". האולם צפוי להיות מלא, ההכנסות: כ-400 אלף אירו

אלייז'ה בראיינט, דן אוטורו וליוואי רנדולף (ראובן שוורץ)
הפועל תל אביב רשמה ניצחון ענק על פנאתינייקוס, והיא אפילו העפילה על זה עם חגיגה גדולה נגד פנרבחצ’ה. ועדיין, גם במועדון יודעים שניצחון היום (חמישי, 19:30) כבר יהיה הצהרת כוונות רצינית מאוד, כאשר האדומים יארחו בסופיה את מוליכת היורוליג אולימפיאקוס במסגרת המחזור ה-37 של המפעל, במטרה לרשום ניצחון שלישי ברציפות.

גם בהפועל ת”א יודעים שהמשחק הזה הוא שונה: “אולימפיאקוס הכי טובה ביורוליג זה שונה מכל משחק אחר. אנחנו מספיק טובים, כמעט ניצחנו אותם בחוץ ואנחנו זוכרים את זה. לנצח אותם יהיה משהו אחר, יש פה דריכות שלא הייתה פה הרבה זמן”.

האולם צפוי להיות כמעט מלא לחלוטין, כאשר כבר יותר מ-10,000 אנשים הבטיחו מושב באולם בסופיה. אגב, הטירוף סביב ההגעה מתחלק לכמה חלקים, אך הסיבה המרכזית היא הגעתו של סשה ונזקוב לאולם במדי הקבוצה האורחת, כשהוא כמובן אליל מקומי בפן הספורטיבי וללא ספק הספורטאי הכי בכיר מהמדינה בשנים האחרונות, מאז דימיטר ברבאטוב ששיחק במנצ’סטר יונייטד.

ההכנסה הצפויה: כ-400 אלף אירו

מעבר לווזנקוב, מדובר גם במפגש בין שתי קבוצות צמרת וזה מביא עניין, ובנוסף יש ביקוש לא קטן מהצד של הקבוצה היוונית להביא אוהדים. בכל מקרה, במועדון מספרים שהאירוע בסך הכל אמור להניב יותר מ-400 אלף אירו למועדון, מה שיכול לעזור במד ההכנסות שעליהם להשיג כדי להוריד את הקנס מהיורוליג על סך שני מיליון אירו, שעליו נחשף ב-ONE.

מבחינה מקצועית, דימיטריס איטודיס יהנה מסגל מלא לגמרי למעט תומר גינת וטיילר אניס, כאשר טאי אודיאסי כאמור חזר ו-וסיליה מיציץ’ כשיר גם כן. אגב, הסרבי לא בריא במאת האחוזים וכזכור היה אצל הרופא שלוב מינכן בסוף השבוע, אבל בהפועל ת”א מציינים שזה דבר שבשגרה וקורה לא מעט, כאשר בכל הזדמנות שיש במהלך העונה הרכז נוסע לגרמניה לרופא שלו.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
