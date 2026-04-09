יום חמישי, 09.04.2026 שעה 02:41
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"שיחקנו משחק שהאוהדים שלנו ראויים לצפות"

לואיס אנריקה החמיא לחניכיו אחרי הניצחון על ליברפול: "הגיע לנו לכבוש יותר שערים". סלוט היה כן מצדו: "אני חושב שאנחנו ברי מזל שזה נגמר ב-2:0"

לואיס אנריקה (רויטרס)
לואיס אנריקה (רויטרס)

פאריס סן ז’רמן הצליחה לעשות צעד נוסף בדרך לשמירה על הכתר, ולהתקדם אל עבר מקום בין ארבע האחרונות בליגת האלופות אחרי שניצחה 0:2 את ליברפול במשחק הראשון ברבע הגמר של המפעל המועדונים הגדול באירופה.

מאמן הקבוצה הצרפתית, לואיס אנריקה, סיכם את ההופעה: “שיחקנו משחק שהאוהדים שלנו ראויים לצפות. שיחקנו טוב מאוד, הגיע לנו לכבוש יותר שערים, אבל זו ליגת האלופות. אנחנו שמחים, אבל יש עדיין את הגומלין. זה הפתיע אותנו לראות את ליברפול משחקת בצורה הזו, היא משתנה. אנחנו רגילים לראות יריבות שמתאימות את עצמן אלינו. זה לא משנה באיזה מגרש או מול מי נשחק, פ.ס.ז’ תמיד רוצה לנצח”.

חביצ’ה קבראצחליה, שזכה בתואר השחקן המצטיין, אמר: “היו לנו הזדמנויות לכבוש יותר שערים, והיינו צריכים לעשות זאת ברגעים מסוימים. אבל זה טוב, שיחקנו טוב ואנחנו חייבים להישאר מרוכזים. האווירה באנפילד תהיה מטורפת ונתחיל להתכונן לכך ממחר”.

חביצה קבראצחליה בטירוף (רויטרס)

“אנחנו ברי מזל שזה נגמר רק ב-2:0, אנחנו עוד בתמונה”

קפטן ליברפול, וירג’יל ואן דייק, הסתכל מהזווית שלו: “יש לנו עבודה קשה. אני חושב שהגנו עם הרבה שחקנים ברחבה. לצערנו, הגול הראשון הגיע משינוי כיוון. היו לנו רגעים קטנים לשנות את המומנטום והיינו צריכים לעשות מזה יותר. אבל עכשיו אנחנו צריכים להסתכל כבר אל עבר פולהאם שמחכה לנו”.

“פאריס תמיד משחקת על כל המגרש. אנחנו צריכים לתקשר ולעקוב אחרי השחקנים שלהם, לקחת סיכונים בדברים האלה ולהמתין לרגע הנכון כדי לזכות בכדור. מקווה שנוכל לעשות יותר, בעיקר בכל הנוגע להחזקה בכדור באנפילד. אנחנו צריכים להיות עם עיניים על המטרה. האוהדים שלנו הם עמוד השדרה של המועדון ואני מקווה שהם יהיו עבורנו בגומלין”.

וירג'יל ואן דייק (רויטרס)

מאמן המייטי רדס ארנה סלוט היה כן לגבי ההופעה של חניכיו: “אני חושב שאנחנו ברי מזל שזה נגמר רק ב-2:0. הגול הראשון כאב. אני חושב שזה טוב שאנחנו עוד בתמונה, אנחנו יכולים להביא אותם לאנפילד ואנחנו יודעים כמה אנפילד יכול להיות טוב עבורנו”.

“אנחנו רוצים לייצר הרבה יותר מצבים. ניסינו במחצית הראשונה להוביל אותם למצב שהם עומדים גבוה, אבל הם הצליחו לחדור אותנו כשעמדנו בשמירה אישית. אני חושב שזה קרה גם במחצית השנייה. היו מעט פעמים שבהם השחקנים שלנו היו במצבים מבטיחים”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
