פאריס סן ז’רמן הצליחה לעשות צעד נוסף בדרך לשמירה על הכתר, ולהתקדם אל עבר מקום בין ארבע האחרונות בליגת האלופות אחרי שניצחה 0:2 את ליברפול במשחק הראשון ברבע הגמר של המפעל המועדונים הגדול באירופה.

מאמן הקבוצה הצרפתית, לואיס אנריקה, סיכם את ההופעה: “שיחקנו משחק שהאוהדים שלנו ראויים לצפות. שיחקנו טוב מאוד, הגיע לנו לכבוש יותר שערים, אבל זו ליגת האלופות. אנחנו שמחים, אבל יש עדיין את הגומלין. זה הפתיע אותנו לראות את ליברפול משחקת בצורה הזו, היא משתנה. אנחנו רגילים לראות יריבות שמתאימות את עצמן אלינו. זה לא משנה באיזה מגרש או מול מי נשחק, פ.ס.ז’ תמיד רוצה לנצח”.

חביצ’ה קבראצחליה, שזכה בתואר השחקן המצטיין, אמר: “היו לנו הזדמנויות לכבוש יותר שערים, והיינו צריכים לעשות זאת ברגעים מסוימים. אבל זה טוב, שיחקנו טוב ואנחנו חייבים להישאר מרוכזים. האווירה באנפילד תהיה מטורפת ונתחיל להתכונן לכך ממחר”.

חביצה קבראצחליה בטירוף (רויטרס)

קפטן ליברפול, וירג’יל ואן דייק, הסתכל מהזווית שלו: “יש לנו עבודה קשה. אני חושב שהגנו עם הרבה שחקנים ברחבה. לצערנו, הגול הראשון הגיע משינוי כיוון. היו לנו רגעים קטנים לשנות את המומנטום והיינו צריכים לעשות מזה יותר. אבל עכשיו אנחנו צריכים להסתכל כבר אל עבר פולהאם שמחכה לנו”.

“פאריס תמיד משחקת על כל המגרש. אנחנו צריכים לתקשר ולעקוב אחרי השחקנים שלהם, לקחת סיכונים בדברים האלה ולהמתין לרגע הנכון כדי לזכות בכדור. מקווה שנוכל לעשות יותר, בעיקר בכל הנוגע להחזקה בכדור באנפילד. אנחנו צריכים להיות עם עיניים על המטרה. האוהדים שלנו הם עמוד השדרה של המועדון ואני מקווה שהם יהיו עבורנו בגומלין”.

וירג'יל ואן דייק (רויטרס)

מאמן המייטי רדס ארנה סלוט היה כן לגבי ההופעה של חניכיו: “אני חושב שאנחנו ברי מזל שזה נגמר רק ב-2:0. הגול הראשון כאב. אני חושב שזה טוב שאנחנו עוד בתמונה, אנחנו יכולים להביא אותם לאנפילד ואנחנו יודעים כמה אנפילד יכול להיות טוב עבורנו”.

“אנחנו רוצים לייצר הרבה יותר מצבים. ניסינו במחצית הראשונה להוביל אותם למצב שהם עומדים גבוה, אבל הם הצליחו לחדור אותנו כשעמדנו בשמירה אישית. אני חושב שזה קרה גם במחצית השנייה. היו מעט פעמים שבהם השחקנים שלנו היו במצבים מבטיחים”.