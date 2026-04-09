244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

פליק: בשביל מה יש VAR אם הוא לא מתערב?

מאמן ברצלונה לא הסתיר את זעמו אחרי ההפסד לאתלטיקו: "היה חייב להיות פנדל וכרטיס צהוב שני לשחקן שלהם". אראוחו: "אנחנו ניסע למדריד כדי לנצח"

האנזי פליק (רויטרס)
ברצלונה ממשיכה להתקשות מול אתלטיקו מדריד במשחקי נואקאאוט, ועל אף הניצחון עליה ביום שבת האחרון, אמש (רביעי) היא הפסידה לה 2:0 ברבע גמר ליגת האלופות בתום משחק סוער. כעת הקטלונים יקוו למהפך בגומלין, אך הם יודעים שהסיכויים לא לטובתם.

מאמן ברצלונה האנזי פליק לא הסתיר את זעמו על החלטות השיפוט ואמר בסיום: "אני לא יודע אם היה מספיק מגע להרחקה, אבל המקרה שבו מוסו נגע ביד היה ברור מאוד עבורי. כולנו טועים, אבל בשביל מה יש VAR אם הוא לא מתערב? זה היה חייב להיות פנדל וכרטיס צהוב שני לשחקן שלהם".

המאמן לא מוותר על העונה האירופית והוסיף בנימה אופטימית: "הפסדנו 0:2 אבל היו לנו הזדמנויות טובות מאוד ולא נרים ידיים. אנחנו מאמינים בעצמנו כי במחצית השנייה שיחקנו מצוין עם שחקן פחות".

קוברסי והשופט (IMAGO)

“אם יש מישהו שיכול להפוך את המצב הזה זה רק אנחנו”

בצד המנצח, ג'וליאנו סימאונה שחזר את המהלך שהוביל לשינוי המומנטום: "חוליאן שלח כדור מאחוריי, עברתי לפני המגן והרגשתי את המגע, ה-VAR צדק כשתיקן את הכרטיס לאדום. חוליאן הוא שחקן יוצא דופן ומגיע לו השער הזה".

סימאונה הבהיר כי המשימה טרם הושלמה: "נגד ברצלונה מעטות התוצאות שהן באמת מכריעות, הם קבוצה נהדרת עם שחקנים פנטסטיים. עשינו מאמץ אדיר כדי להשיג את התוצאה הזו, אבל אנחנו חייבים להמשיך לעבוד ולהתמקד במשחק שלנו".

גג'וליאנו סימאונה מוקף בשחקני ברצלונה (IMAGO)

גם רונאלד אראוחו בחר להסתכל קדימה אל עבר משחק הגומלין במדריד ושלח מסר לאוהדים: "אמרו לי שהיה תיקול אגרסיבי ואין מה להעביר ביקורת, המהלך הזה והשער שלהם פשוט שינו את המשחק. יהיה קשה מאוד במגרש שלהם, אבל אם יש מישהו שיכול להפוך את המצב הזה זה רק אנחנו. אנחנו צריכים להגיע בגישה חיובית ושהקהל יבטח בנו, אנחנו נוסעים לשם כדי לנסות ולנצח את ההתמודדות הזו".

/* LAST / NEXT ROUNDs */