פליק: בשביל מה יש VAR אם הוא לא מתערב?

ברצלונה ממשיכה להתקשות מול אתלטיקו מדריד במשחקי נואקאאוט, ועל אף הניצחון עליה ביום שבת האחרון, אמש (רביעי) היא הפסידה לה 2:0 ברבע גמר ליגת האלופות בתום משחק סוער. כעת הקטלונים יקוו למהפך בגומלין, אך הם יודעים שהסיכויים לא לטובתם.

מאמן ברצלונה האנזי פליק לא הסתיר את זעמו על החלטות השיפוט ואמר בסיום: "אני לא יודע אם היה מספיק מגע להרחקה, אבל המקרה שבו מוסו נגע ביד היה ברור מאוד עבורי. כולנו טועים, אבל בשביל מה יש VAR אם הוא לא מתערב? זה היה חייב להיות פנדל וכרטיס צהוב שני לשחקן שלהם".

המאמן לא מוותר על העונה האירופית והוסיף בנימה אופטימית: "הפסדנו 0:2 אבל היו לנו הזדמנויות טובות מאוד ולא נרים ידיים. אנחנו מאמינים בעצמנו כי במחצית השנייה שיחקנו מצוין עם שחקן פחות".

קוברסי והשופט (IMAGO)

“אם יש מישהו שיכול להפוך את המצב הזה זה רק אנחנו”

בצד המנצח, ג'וליאנו סימאונה שחזר את המהלך שהוביל לשינוי המומנטום: "חוליאן שלח כדור מאחוריי, עברתי לפני המגן והרגשתי את המגע, ה-VAR צדק כשתיקן את הכרטיס לאדום. חוליאן הוא שחקן יוצא דופן ומגיע לו השער הזה".

סימאונה הבהיר כי המשימה טרם הושלמה: "נגד ברצלונה מעטות התוצאות שהן באמת מכריעות, הם קבוצה נהדרת עם שחקנים פנטסטיים. עשינו מאמץ אדיר כדי להשיג את התוצאה הזו, אבל אנחנו חייבים להמשיך לעבוד ולהתמקד במשחק שלנו".

ג'וליאנו סימאונה מוקף בשחקני ברצלונה (IMAGO)

גם רונאלד אראוחו בחר להסתכל קדימה אל עבר משחק הגומלין במדריד ושלח מסר לאוהדים: "אמרו לי שהיה תיקול אגרסיבי ואין מה להעביר ביקורת, המהלך הזה והשער שלהם פשוט שינו את המשחק. יהיה קשה מאוד במגרש שלהם, אבל אם יש מישהו שיכול להפוך את המצב הזה זה רק אנחנו. אנחנו צריכים להגיע בגישה חיובית ושהקהל יבטח בנו, אנחנו נוסעים לשם כדי לנסות ולנצח את ההתמודדות הזו".