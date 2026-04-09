יום חמישי, 09.04.2026 שעה 00:51
כדורסל עולמי  >> ליגה גרמנית סל
ליגה גרמנית סל 25-26
01857-217825באיירן מינכן1
02044-221826אלבה ברלין2
02179-233526באמברג3
02023-217726אולם4
02311-240029בון5
02248-229527 רוסטוק סיוולבס6
02274-229127לודוויגסבורג7
02202-221527וירצבורג8
02551-256029ראסטה וכטה9
02474-247327טרייר10
02309-227327אולדנבורג11
02365-232227המבורג12
02327-228227שמניץ13
02486-243929פרנקפורט סקייליינרס14
02355-228427מיטלדויטשר15
02434-219527סיינס סיטי ינה16
02434-218828היידלברג17
02399-214727לובן בראונשווייג18

אנטון גאבל מועמד לאימון באיירן בעונה הבאה

פרסום ראשון: מאמנה של באמברג מסומן כמחליפו של סבטיסלאב פשיץ', שהודיע כי יפרוש בסיום העונה הנוכחית, ולשוב לקבוצה בה סיים את הקריירה כשחקן

אנטון גאבל (IMAGO)


באיירן מינכן תעבור מספר שינויים בקיץ הקרוב, כשאחד מהם הוא על הקווים לאחר שהמאמן האגדי סבטיסלאב פשיץ' שזכה כמעט בכל תואר אפשרי לאורך קריירת האימון המרשימה שלו, הודיע כי יפרוש בסוף העונה. במועדון הבווארי עובדים על מציאת המאמן הבא של הקבוצה ואנטון גאבל, שחקן העבר הסלובקי-גרמני שכיום עומד על הקווים של ברוס באמברג הוא המועמד לעמוד על הקווים בעונה הבאה, כך נודע לראשונה ל-ONE.

שמו של גאבל הוא אחד המוכרים משלל סיבות. תחילה מדובר בשחקן שייצג שתי נבחרות לאומיות שונות ביורובאסקט, את זו של סלובקיה ואת זו של גרמניה. מעבר לאירוע הנדיר, כשחקן גאבל החל את הקריירה המקצוענית שלו בקרלסואה מהליגה הגרמנית משם המשיך לגיסן 46. התחנה הבאה שלו הייתה בספרד, מורסיה, ומשם המשיך לאריס ביוון. ב-2009 היה בסביט מהליגה הסלובקית, משם עבר לבאמברג ולאחר מכן לבאיירן מינכן שם סיים את הקריירה שלו, ונראה שההיסטוריה בהחלט יכולה לחזור על עצמה אם כי הפעם כמאמן.

תארים לא בדיוק חסרים לגאבל שזכה בחמש אליפויות גרמניה, שלושה גביעים ושלוש זכיות במה שהיה המקבילה הגרמנית לסופרקאפ. כשחקן הוא היה ה-MVP של הגמר ב-2013, נבחר לאולסטאר הגרמני וגם לחמישיית העונה הראשונה והשנייה. שחקן העונה הסלובקי, רוקי השנה בגרמניה, אלוף הליגה השנייה בגרמניה ופעמיים נבחר לשחקן ההגנה של הליגה הראשונה.

