אנטון גאבל מועמד לאימון באיירן בעונה הבאה

באיירן מינכן תעבור מספר שינויים בקיץ הקרוב, כשאחד מהם הוא על הקווים לאחר שהמאמן האגדי סבטיסלאב פשיץ' שזכה כמעט בכל תואר אפשרי לאורך קריירת האימון המרשימה שלו, הודיע כי יפרוש בסוף העונה. במועדון הבווארי עובדים על מציאת המאמן הבא של הקבוצה ואנטון גאבל, שחקן העבר הסלובקי-גרמני שכיום עומד על הקווים של ברוס באמברג הוא המועמד לעמוד על הקווים בעונה הבאה, כך נודע לראשונה ל-ONE.

שמו של גאבל הוא אחד המוכרים משלל סיבות. תחילה מדובר בשחקן שייצג שתי נבחרות לאומיות שונות ביורובאסקט, את זו של סלובקיה ואת זו של גרמניה. מעבר לאירוע הנדיר, כשחקן גאבל החל את הקריירה המקצוענית שלו בקרלסואה מהליגה הגרמנית משם המשיך לגיסן 46. התחנה הבאה שלו הייתה בספרד, מורסיה, ומשם המשיך לאריס ביוון. ב-2009 היה בסביט מהליגה הסלובקית, משם עבר לבאמברג ולאחר מכן לבאיירן מינכן שם סיים את הקריירה שלו, ונראה שההיסטוריה בהחלט יכולה לחזור על עצמה אם כי הפעם כמאמן.

תארים לא בדיוק חסרים לגאבל שזכה בחמש אליפויות גרמניה, שלושה גביעים ושלוש זכיות במה שהיה המקבילה הגרמנית לסופרקאפ. כשחקן הוא היה ה-MVP של הגמר ב-2013, נבחר לאולסטאר הגרמני וגם לחמישיית העונה הראשונה והשנייה. שחקן העונה הסלובקי, רוקי השנה בגרמניה, אלוף הליגה השנייה בגרמניה ופעמיים נבחר לשחקן ההגנה של הליגה הראשונה.