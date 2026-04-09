"ליגת האלופות לא סולחת לברצלונה על טעויות"

הערב הדרמטי בקאמפ נואו הסתיים בטעם מריר עבור חניכיו של האנזי פליק, לאחר שהפסד 2:0 לאתלטיקו מדריד הותיר את הקטלונים זקוקים לנס לקראת משחק הגומלין. המשחק, שהיה בשליטה יחסית של ברצלונה בדקות הפתיחה, השתנה לחלוטין ברגע קריטי אחד: הרחקתו של הבלם הצעיר פאו קובארסי.

הכרטיס האדום לא רק הותיר את בארסה בעשרה שחקנים, אלא גם הוליד את השער הראשון בבעיטה חופשית מרהיבה של חוליאן אלברס, שסללה את הדרך לניצחון האורחת. אלכסנדר סורלות' חתם את התוצאה מאוחר יותר מול הגנה מותשת, והעביר את ההכרעה למטרופוליטנו במדריד.

הבעיטה החופשית של חוליאן אלברס (IMAGO)

העיתונות הספרדית לא נותרה אדישה למתרחש, ובמדריד חגגו את המהפך במומנטום. עיתון ה’מארקה’ בחר בכותרת ציורית במיוחד: “העכביש, היכן שקורי העכביש”, מחווה לכינויו של חוליאן אלברס ששלח את הכדור בדיוק לחיבורי השער.

בברצלונה, מנגד, התחושות נעות בין אכזבה לתקווה קלושה. ה’מונדו דפורטיבו’ התמקד בצורך ב"נס במטרופוליטנו", אך הדגיש כי עד ההרחקה של קובארסי, ברצלונה של פליק שלטה בקצב. העיתון החמיא לשחקנים שלא הרימו ידיים וחיפשו את השוויון גם בנחיתות מספרית, אך הודה שאתלטיקו הגיעה "רעננה יותר" וידעה לנצל את כלי הנשק שלה כדי להכריע את ההתמודדות.

השופט שולף את האדום לפאו קוברסי (IMAGO)

ב’ספורט’ סיכמו בנימה של אזהרה, וקבעו כי "ליגת האלופות לא סולחת על טעויות". כעת, על פי העיתון הקטלוני, ברצלונה תזדקק ל"קאמבק הירואי" במדריד כדי לא לראות את חלום התואר האירופי מתפוגג כבר עכשיו.