יום חמישי, 09.04.2026 שעה 02:26
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"ליגת האלופות לא סולחת לברצלונה על טעויות"

בתקשורת הספרדית סיכמו את ה-2:0 של בארסה מול אתלטיקו ("תזדקק לקאמבק הירואי") וחגגו עם גיבור הערב חוליאן אלברס ("העכביש, היכן שקורי העכביש")

שחקני ברצלונה יורדים מאוכזבים לחדר ההלבשה (IMAGO)
שחקני ברצלונה יורדים מאוכזבים לחדר ההלבשה (IMAGO)

הערב הדרמטי בקאמפ נואו הסתיים בטעם מריר עבור חניכיו של האנזי פליק, לאחר שהפסד 2:0 לאתלטיקו מדריד הותיר את הקטלונים זקוקים לנס לקראת משחק הגומלין. המשחק, שהיה בשליטה יחסית של ברצלונה בדקות הפתיחה, השתנה לחלוטין ברגע קריטי אחד: הרחקתו של הבלם הצעיר פאו קובארסי.

הכרטיס האדום לא רק הותיר את בארסה בעשרה שחקנים, אלא גם הוליד את השער הראשון בבעיטה חופשית מרהיבה של חוליאן אלברס, שסללה את הדרך לניצחון האורחת. אלכסנדר סורלות' חתם את התוצאה מאוחר יותר מול הגנה מותשת, והעביר את ההכרעה למטרופוליטנו במדריד.

הבעיטה החופשית של חוליאן אלברס (IMAGO)

העיתונות הספרדית לא נותרה אדישה למתרחש, ובמדריד חגגו את המהפך במומנטום. עיתון ה’מארקה’ בחר בכותרת ציורית במיוחד: “העכביש, היכן שקורי העכביש”, מחווה לכינויו של חוליאן אלברס ששלח את הכדור בדיוק לחיבורי השער.

“ברצלונה צריכה נס במטרופוליטנו”

בברצלונה, מנגד, התחושות נעות בין אכזבה לתקווה קלושה. ה’מונדו דפורטיבו’ התמקד בצורך ב"נס במטרופוליטנו", אך הדגיש כי עד ההרחקה של קובארסי, ברצלונה של פליק שלטה בקצב. העיתון החמיא לשחקנים שלא הרימו ידיים וחיפשו את השוויון גם בנחיתות מספרית, אך הודה שאתלטיקו הגיעה "רעננה יותר" וידעה לנצל את כלי הנשק שלה כדי להכריע את ההתמודדות.

השופט שולף את האדום לפאו קוברסי (IMAGO)

ב’ספורט’ סיכמו בנימה של אזהרה, וקבעו כי "ליגת האלופות לא סולחת על טעויות". כעת, על פי העיתון הקטלוני, ברצלונה תזדקק ל"קאמבק הירואי" במדריד כדי לא לראות את חלום התואר האירופי מתפוגג כבר עכשיו.

