"ליברפול הגיעה כנועה והודתה שהיא פחות טובה"

אחרי שבשלב הקודם לא פחות מארבע קבוצות אנגליות הודחו, ארסנל הצליחה לספק בשלישי את העבודה אך אמש (רביעי), ליברפול ספגה מכה קשה במסגרת המשחק הראשון בשלב רבע גמר ליגת האלופות כשהפסידה 2:0 למחזיקת הגביע, פאריס סן ז’רמן.

גם באנגליה לא נותרו אדישים לתוצאה, אך בעיקר להופעה המאכזבת מצד אלופת הפרמייר ליג: “בכנות, זה היה יכול להיות גרוע יותר עבור ליברפול” סיכם פרשן BBC ואגדת ריינג’רס, אלי מקויסט.

גם פרשן סקיי, לואיס ג’ונס, הצטרף: “זו לא תוצאה טובה עבורה וההופעה צריכה להדאיג אותה אפילו יותר. צ’לסי וניוקאסל הקשו על פאריס סן ז’רמן יותר ממנה. היא הצל של הקבוצה שזכתה בפרמייר ליג”.

שוער העבר פול רובינסון התייחס למשחק: “ליברפול שינתה את השיטה שלה ועלתה עם חמישה שחקנים בהגנה ומשריקת הפתיחה היא נראתה כנועה. היא הגיעה לצרפת והודתה שהיא לא טובה כמו פ.ס.ז’”.