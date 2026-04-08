נדאל מאמן את שוויונטק: "זה צריך להיות לא חוקי"

איגה שוויונטק מחפשת לחזור לעצמה לקראת עונת החימר, ונראה שהיא מצאה את הדרך המושלמת לעשות זאת. אחרי פתיחת עונה מאכזבת בסטנדרטים שלה, שכללה הדחה מפתיעה מול מגדה לינט בסיבוב הראשון של טורניר מיאמי - הפסד שקטע רצף מדהים של 73 ניצחונות בסיבובים ראשונים בסבב - ופרידה ממאמנה וים פיסט, המדורגת רביעית בעולם עשתה מהלך שמרעיד את סבב הנשים.

הפולנייה, שזכתה כבר ארבע פעמים ברולאן גארוס, צירפה לצוות שלה את פרנסיסקו רויג, מי שהיה מאמנו השני של רפאל נדאל במשך שנים רבות. מעבר למינוי המסקרן, שוויונטק העבירה את מחנה האימונים שלה לאקדמיה של נדאל במיורקה. סרטונים שעלו לרשתות החברתיות בימים האחרונים חשפו כי לא רק רויג עובד עם שוויונטק על המגרש, אלא שנדאל בעצמו, מלך החימר הבלתי מעורער, עלה למגרש כדי להעניק לה טיפים אישיים. באחד הסרטונים הוויראליים נראה הספרדי מדגים לה את חבטת כף היד האימתנית והמפורסמת שלו. לשניים, אגב, יש יחד 18 תוארי רולאן גארוס משותפים.

איגה סווייטק מתמקדת ומבצעת מכה חזקה במשחק (רויטרס)

השילוב בין שחקנית החימר הטובה בעולם כיום לבין שחקן החימר הגדול בהיסטוריה עורר תגובות נרחבות בסבב הנשים. בפודקאסט שחקניות, ג'סיקה פגולה ומדיסון קיז לא הסתירו את החשש שלהן לקראת הטורנירים הקרובים. "אני מרגישה שזה פשוט מושלם עבור איגה", אמרה פגולה. "ראיתי את הסרטון שלהם יחד על החימר ואמרתי לעצמי, 'אוי, זה רע לכולן'. התגובה הראשונה שלי הייתה שזה צריך להיות לא חוקי ושאסור לאפשר את זה". קיז הוסיפה באותו הטון: "הדבר האחרון שהיינו צריכות זה שלאיגה יהיה את רפא לצידה על החימר. זה פשוט מפחיד". שחקנית נוספת, דזירה קרווצ'יק, הודתה: "הייתי כל כך לחוצה להתאמן מולו. הייתי מתרגשת, אבל אומרת לעצמי שאסור לי להחטיא כדור מול רפא".

הבחירה ברויג אינה מקרית. טניסאי העבר גרג רוזדסקי הסביר כי הסוכנים של שוויונטק חיפשו אך ורק מאמן שכבר עבד עם המקום הראשון בעולם וזכה בגרנד סלאמים. רויג עונה בדיוק על הדרישות הללו בזכות שנותיו היפות עם נדאל. רוזדסקי גם ציין ששוויונטק נראית לעיתים מתוחה מדי, ורויג יוכל לעזור לה ללמוד כיצד להירגע מחוץ למגרש ולהביא את האינטנסיביות רק בזמן המשחק.

עם זאת, המעבר של רויג לפולנייה לא עבר בשקט. המאמן עזב במפתיע את הטניסאי הצרפתי ג'ובאני אמפטשי פריקאר, שתקף אותו על כך שעזב לטובת שוויונטק ללא הודעה מוקדמת וכינה את המהלך "מפתיע ומאכזב". אפילו קים קלייסטרס, אלופת העבר, התייחסה לתקרית החריגה ואמרה: "זה פשוט לא ייאמן. כשאתה עובד עם נדאל אתה מציב סטנדרט גבוה מאוד, וזה מפתיע לשמוע שהפרידה נעשתה בצורה כזו".

כעת, כל העיניים נשואות אל שוויונטק. היא תפתח את עונת החימר שלה בטורניר שטוטגרט, בו זכתה בעבר פעמיים, ומשם תמשיך לטורנירי המאסטרס הגדולים במדריד וברומא. המטרה הברורה היא להחזיר לעצמה את השליטה המוחלטת לקראת אליפות צרפת הפתוחה, והפעם, עם הדרכה צמודה מהאליל שלה, נראה שהיריבות שלה בהחלט צריכות לדאוג.