"סקנדל": הטעות הקומית שלא הובילה לפנדל

הביקורת סביב השיפוט במשחק בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד לא מתמקדת רק בכרטיס האדום לפאו קוברסי, אלא בעיקר במהלך חריג במיוחד שהתרחש במחצית השנייה, כזה שלדברי מומחים היה צריך להוביל לפנדל ברור עבור ברצלונה, אך לא נשרק.

האירוע התרחש כאשר התוצאה הייתה 0:1 לאתלטיקו, במהלך שנראה תחילה כמעט קומי, אך בפועל הסתבר כטעות שיפוטית חמורה. השוער מוסו הוציא בעיטת שוער לעבר מארק פוביל, אלא שהבלם, במקום להמשיך את המשחק, נגע שוב בכדור ביד בתוך הרחבה. למרות זאת, המשחק נמשך כרגיל ללא שריקה.

“סקנדל”

איטורלדה גונסאלס, שופט עבר וכיום פרשן ב"אס" וב"קדנה סר", לא היסס לתקוף את ההחלטה: "זו טעות טכנית עצומה. פנדל ברור. ואז עוד מבקרים את השופטים הספרדים… זה סקנדל!". לדבריו, מדובר באחת הטעויות הגדולות שנראו לאחרונה: "זו טעות טכנית כל כך גדולה, אחת הגדולות בתקופה האחרונה".

שחקני ברצלונה יורדים מאוכזבים לחדר ההלבשה (IMAGO)

החוקה ברורה מאוד לגבי מצבים כאלה. לפי התקנון, הכדור נכנס למשחק ברגע שבעיטת השוער בוצעה והוא בתנועה. במקרה הזה, מוסו אכן בעט את הכדור לעבר פוביל, והכדור היה בתנועה, כלומר המשחק כבר החל. לכן, כאשר הבלם תפס את הכדור ביד כדי לחדש כביכול את המשחק, מדובר בעבירה ברורה שמחייבת שריקה לפנדל.

למרות זאת, השופט איסטבן קובאץ' לא התערב, וגם ה-VAR לא תיקן את ההחלטה, מה שהגביר עוד יותר את תחושת הקיפוח בצד הקטלוני. חשוב לציין כי פוביל לא ספג כרטיס צהוב שני, שכן לפי ההסבר של איטורלדה, "לא מדובר היה בהתקפה מבטיחה", אך עצם העובדה שלא נשרק פנדל היא לב הבעיה.

וזו לא הייתה המחלוקת היחידה במשחק. כבר במחצית הראשונה היה מקרה נוסף, כאשר בעיטה של נהואל מולינה פגעה בידו של קובארסי ברחבה, אך שם הוחלט בצדק שלא לשרוק לפנדל. בהמשך, הגיע האירוע הדרמטי של קוברסי מול ג'וליאנו סימאונה, תחילה נשלף כרטיס צהוב, אך לאחר בדיקת VAR שונתה ההחלטה לאדום. "זה כרטיס אדום", הסביר איטורלדה, "אולי לשופט לא הייתה זווית ראייה טובה, אבל ה-VAR היה חייב להתריע".