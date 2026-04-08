יום חמישי, 09.04.2026 שעה 00:05
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"סקנדל": הטעות הקומית שלא הובילה לפנדל

שוער אתלטיקו מסר בעיטת חמש, פוביל נגע בידו ברחבה, אך ברצלונה לא קיבלה כדור עונשין: "טעות טכנית עצומה, זה פנדל ברור". ההסבר של החוקה לתקרית

המהלך שכל ספרד מדברת עליו (צילום מסך)
המהלך שכל ספרד מדברת עליו (צילום מסך)

הביקורת סביב השיפוט במשחק בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד לא מתמקדת רק בכרטיס האדום לפאו קוברסי, אלא בעיקר במהלך חריג במיוחד שהתרחש במחצית השנייה, כזה שלדברי מומחים היה צריך להוביל לפנדל ברור עבור ברצלונה, אך לא נשרק.

האירוע התרחש כאשר התוצאה הייתה 0:1 לאתלטיקו, במהלך שנראה תחילה כמעט קומי, אך בפועל הסתבר כטעות שיפוטית חמורה. השוער מוסו הוציא בעיטת שוער לעבר מארק פוביל, אלא שהבלם, במקום להמשיך את המשחק, נגע שוב בכדור ביד בתוך הרחבה. למרות זאת, המשחק נמשך כרגיל ללא שריקה.

“סקנדל”

איטורלדה גונסאלס, שופט עבר וכיום פרשן ב"אס" וב"קדנה סר", לא היסס לתקוף את ההחלטה: "זו טעות טכנית עצומה. פנדל ברור. ואז עוד מבקרים את השופטים הספרדים… זה סקנדל!". לדבריו, מדובר באחת הטעויות הגדולות שנראו לאחרונה: "זו טעות טכנית כל כך גדולה, אחת הגדולות בתקופה האחרונה".

שחקני ברצלונה יורדים מאוכזבים לחדר ההלבשה (IMAGO)שחקני ברצלונה יורדים מאוכזבים לחדר ההלבשה (IMAGO)

החוקה ברורה מאוד לגבי מצבים כאלה. לפי התקנון, הכדור נכנס למשחק ברגע שבעיטת השוער בוצעה והוא בתנועה. במקרה הזה, מוסו אכן בעט את הכדור לעבר פוביל, והכדור היה בתנועה, כלומר המשחק כבר החל. לכן, כאשר הבלם תפס את הכדור ביד כדי לחדש כביכול את המשחק, מדובר בעבירה ברורה שמחייבת שריקה לפנדל.

למרות זאת, השופט איסטבן קובאץ' לא התערב, וגם ה-VAR לא תיקן את ההחלטה, מה שהגביר עוד יותר את תחושת הקיפוח בצד הקטלוני. חשוב לציין כי פוביל לא ספג כרטיס צהוב שני, שכן לפי ההסבר של איטורלדה, "לא מדובר היה בהתקפה מבטיחה", אך עצם העובדה שלא נשרק פנדל היא לב הבעיה.

וזו לא הייתה המחלוקת היחידה במשחק. כבר במחצית הראשונה היה מקרה נוסף, כאשר בעיטה של נהואל מולינה פגעה בידו של קובארסי ברחבה, אך שם הוחלט בצדק שלא לשרוק לפנדל. בהמשך, הגיע האירוע הדרמטי של קוברסי מול ג'וליאנו סימאונה, תחילה נשלף כרטיס צהוב, אך לאחר בדיקת VAR שונתה ההחלטה לאדום. "זה כרטיס אדום", הסביר איטורלדה, "אולי לשופט לא הייתה זווית ראייה טובה, אבל ה-VAR היה חייב להתריע".

