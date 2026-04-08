יום חמישי, 09.04.2026 שעה 00:49
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
67%3048-327736אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
63%2961-308435הפועל ת"א4
61%3005-316536ריאל מדריד5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3025-304036ברצלונה8
56%3081-313936הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
43%3068-289035פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

משחק גדול לאוקובו, 76:81 למונאקו על וילרבאן

הקבוצה מהנסיכות חזרה לנצח כשגברה על נועלת הטבלה בדרבי הצרפתי, הגארד פלרטט עם טריפל-דאבל, משחק גדול לאנגולה בצד השני. אנדולו ניצחה את פרטיזן

אלי אוקובו. פלרטט עם טריפל-דאבל (IMAGO)
המחזור ה-36 ביורוליג ננעל הערב (רביעי) עם שני המשחקים האחרונים לסיבוב וכשנותרו שני משחקים בלבד (למכבי והפועל תל אביב שלוש עם דרבי שייערך ביניהן) עד לסיום העונה הסדירה, כמעט כל תוצאה מכריעה ומשפיעה.

מונאקו – וילרבאן 76:81

מי ששיפרה את סיכוייה להגיע לשלב הפליי-אין וניצבת כעת במקום השמיני בטבלת הליגה היא הקבוצה מהנסיכות, שהצליחה לעצור רצף של שני הפסדים ולשוב למסלול הניצחונות מול נועלת הטבלה, שאמנם נהנתה ממשחק גדול של בריאן אנגולה שסיים כקלע המוביל עם 26 נקודות, אבל נתקל בהופעה גדולה של אלי אוקובו בצד השני שסיים עם 16 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. מתיאו סטראצל סיים עם 22 משלו כדי לסייע בניצחון.

בריאן אנגולה מול מונאקו. משחק גדול שלו לא הספיק (IMAGO)בריאן אנגולה מול מונאקו. משחק גדול שלו לא הספיק (IMAGO)

אנדולו אפס – פרטיזן בלגרד 72:79 (אחרי הארכה)

בקרב על הכבוד בלבד, הטורקים שניצבים במקום לפני האחרון בטבלה הצליחו להרים את המאזן שלהם מעט כשנזקקו להארכה אחרי שעם הבאזר לוח התוצאות הראה 65:65. ג’ורדן לויד הוותיק הוביל את המארחת עם 24 נקודות כשווינסנט פורייה הוסיף 17 וקטף 8 ריבאונדים בדרך לניצחון 11 העונה במפעל.

