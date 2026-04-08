משחק גדול לאוקובו, 76:81 למונאקו על וילרבאן

המחזור ה-36 ביורוליג ננעל הערב (רביעי) עם שני המשחקים האחרונים לסיבוב וכשנותרו שני משחקים בלבד (למכבי והפועל תל אביב שלוש עם דרבי שייערך ביניהן) עד לסיום העונה הסדירה, כמעט כל תוצאה מכריעה ומשפיעה.

מונאקו – וילרבאן 76:81

מי ששיפרה את סיכוייה להגיע לשלב הפליי-אין וניצבת כעת במקום השמיני בטבלת הליגה היא הקבוצה מהנסיכות, שהצליחה לעצור רצף של שני הפסדים ולשוב למסלול הניצחונות מול נועלת הטבלה, שאמנם נהנתה ממשחק גדול של בריאן אנגולה שסיים כקלע המוביל עם 26 נקודות, אבל נתקל בהופעה גדולה של אלי אוקובו בצד השני שסיים עם 16 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. מתיאו סטראצל סיים עם 22 משלו כדי לסייע בניצחון.

בריאן אנגולה מול מונאקו. משחק גדול שלו לא הספיק (IMAGO)

אנדולו אפס – פרטיזן בלגרד 72:79 (אחרי הארכה)

בקרב על הכבוד בלבד, הטורקים שניצבים במקום לפני האחרון בטבלה הצליחו להרים את המאזן שלהם מעט כשנזקקו להארכה אחרי שעם הבאזר לוח התוצאות הראה 65:65. ג’ורדן לויד הוותיק הוביל את המארחת עם 24 נקודות כשווינסנט פורייה הוסיף 17 וקטף 8 ריבאונדים בדרך לניצחון 11 העונה במפעל.