"שיפוט עוין ומחפיר של קובאץ', בטח גאה בעצמו"

בברצלונה לא נשארו אדישים לשיפוט במשחק מול אתלטיקו מדריד, כאשר בתקשורת הקטלונית בחרו לתקוף בחריפות את החלטות השופט איסטבן קובאץ', שלטענתם השפיעו באופן ישיר על מהלך ההתמודדות בעקבות ההרחקה של פאו קוברסי.

הטענות החלו לקראת במהלך המחצית הראשונה, כשנכתב: "ברצלונה נשארת ב-10 שחקנים. קובאץ' כבר חסך קודם כרטיס אדום לקוקה. שיפוט עוין. שער אדיר של חוליאן בכדור חופשי. המפגש מסתבך עבור ברצלונה. לבנדובסקי נגע בכדור, לאחר שכבר קודם טעה כשלא עצר את המתפרצת של אתלטיקו".

“ג'וליאנו סימאונה התקדם לבדו מול גארסיה, כאשר פאו קובארסי הכשיל אותו מאחור והפיל אותו. תחילה שלף קובאץ' כרטיס צהוב, אך לאחר בדיקה ב-VAR שינה את ההחלטה והוציא כרטיס אדום. השופט קבע כי מדובר בהכשלה שמנעה מצב ודאי לשער מחוץ לרחבה”, הוסיפו בתיאור.

השופט שולף את האדום לפאו קוברסי (IMAGO)

“הוא בטח מרוצה מעצמו”

בהמשך, הדגש עבר גם להחלטות המשמעתיות של השופט, כאשר נכתב: "כרטיס צהוב למארק פוביל שיחמיץ את הגומלין. 'צ'ולו' קובאץ' מנסה לאזן זאת עם שיפוט מחפיר, הוא בטח מרוצה מאוד מהעבודה שלו".

האירוע שהוביל לשער היתרון של אתלטיקו זכה לתיאור ציורי ב’מארקה’: "'העכביש' סובב את הכדור באומנות מעל החומה, ז’ואן גארסיה לא הצליח להגיע, ואתלטיקו עלתה ליתרון. מכה קשה לברצלונה בתוך דקה אחת. דקה קסומה עבור שחקניו של צ'ולו סימאונה".

"זה כרטיס אדום, פשוט ייתכן שלשופט לא הייתה זווית הראייה הטובה ביותר על המגרש. אבל ה-VAR היה צריך להתריע בפניו", ציין איטורלדה גונסאלס, שפירש שלב אחר שלב את פעולות צוות השיפוט. השופט לשעבר הסביר מדוע מדובר בעבירה: "הכשלה שמגיעה מעולם הרוגבי. אתה רץ מאחורי השחקן, החלוץ נראה כאילו נתקל בעצמו, אבל הוא לא. הבלם הוא זה שגורם לו למעוד".

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

אגב, עוד קודם לכן, ברצלונה דרשה כרטיס אדום לקוקה: “בברצלונה מחו על כך שקוקה לא הורחק. הקשר הספרדי ביצע עבירה קשה על לאמין ימאל וספג כרטיס צהוב, אך קובאץ' סבר שאין מקום להזהרה נוספת. מוקדם יותר במשחק, שחקן אתלטיקו כבר ניצל מכרטיס צהוב נוסף לאחר עבירה על פדרי במהלך ניסיון למתפרצת”.

בקטלוניה סיכמו כי מעבר ליכולת על כר הדשא, השיפוט עמד במרכז העניינים, כאשר מבחינתם מדובר בערב שבו ההחלטות של קובאץ' עוררו לא מעט סימני שאלה והובילו לתסכול רב בקרב אנשי ברצלונה והקהל.