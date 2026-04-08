ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"שיפוט עוין ומחפיר של קובאץ', בטח גאה בעצמו"

בתקשורת בברצלונה זועמים על האדום לקוברסי ועל כך שקוקה לא הורחק: "צ'ולו קובאץ', הוא בטח מרוצה מהעבודה שלו". מדריד חגגה: "דקה חלומית לאתלטיקו"

קוברסי והשופט (IMAGO)
קוברסי והשופט (IMAGO)

בברצלונה לא נשארו אדישים לשיפוט במשחק מול אתלטיקו מדריד, כאשר בתקשורת הקטלונית בחרו לתקוף בחריפות את החלטות השופט איסטבן קובאץ', שלטענתם השפיעו באופן ישיר על מהלך ההתמודדות בעקבות ההרחקה של פאו קוברסי.

הטענות החלו לקראת במהלך המחצית הראשונה, כשנכתב: "ברצלונה נשארת ב-10 שחקנים. קובאץ' כבר חסך קודם כרטיס אדום לקוקה. שיפוט עוין. שער אדיר של חוליאן בכדור חופשי. המפגש מסתבך עבור ברצלונה. לבנדובסקי נגע בכדור, לאחר שכבר קודם טעה כשלא עצר את המתפרצת של אתלטיקו".

“ג'וליאנו סימאונה התקדם לבדו מול גארסיה, כאשר פאו קובארסי הכשיל אותו מאחור והפיל אותו. תחילה שלף קובאץ' כרטיס צהוב, אך לאחר בדיקה ב-VAR שינה את ההחלטה והוציא כרטיס אדום. השופט קבע כי מדובר בהכשלה שמנעה מצב ודאי לשער מחוץ לרחבה”, הוסיפו בתיאור.

השופט שולף את האדום לפאו קוברסי (IMAGO)השופט שולף את האדום לפאו קוברסי (IMAGO)

“הוא בטח מרוצה מעצמו”

בהמשך, הדגש עבר גם להחלטות המשמעתיות של השופט, כאשר נכתב: "כרטיס צהוב למארק פוביל שיחמיץ את הגומלין. 'צ'ולו' קובאץ' מנסה לאזן זאת עם שיפוט מחפיר, הוא בטח מרוצה מאוד מהעבודה שלו".

האירוע שהוביל לשער היתרון של אתלטיקו זכה לתיאור ציורי ב’מארקה’: "'העכביש' סובב את הכדור באומנות מעל החומה, ז’ואן גארסיה לא הצליח להגיע, ואתלטיקו עלתה ליתרון. מכה קשה לברצלונה בתוך דקה אחת. דקה קסומה עבור שחקניו של צ'ולו סימאונה".

"זה כרטיס אדום, פשוט ייתכן שלשופט לא הייתה זווית הראייה הטובה ביותר על המגרש. אבל ה-VAR היה צריך להתריע בפניו", ציין איטורלדה גונסאלס, שפירש שלב אחר שלב את פעולות צוות השיפוט. השופט לשעבר הסביר מדוע מדובר בעבירה: "הכשלה שמגיעה מעולם הרוגבי. אתה רץ מאחורי השחקן, החלוץ נראה כאילו נתקל בעצמו, אבל הוא לא. הבלם הוא זה שגורם לו למעוד".

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

אגב, עוד קודם לכן, ברצלונה דרשה כרטיס אדום לקוקה: “בברצלונה מחו על כך שקוקה לא הורחק. הקשר הספרדי ביצע עבירה קשה על לאמין ימאל וספג כרטיס צהוב, אך קובאץ' סבר שאין מקום להזהרה נוספת. מוקדם יותר במשחק, שחקן אתלטיקו כבר ניצל מכרטיס צהוב נוסף לאחר עבירה על פדרי במהלך ניסיון למתפרצת”.

בקטלוניה סיכמו כי מעבר ליכולת על כר הדשא, השיפוט עמד במרכז העניינים, כאשר מבחינתם מדובר בערב שבו ההחלטות של קובאץ' עוררו לא מעט סימני שאלה והובילו לתסכול רב בקרב אנשי ברצלונה והקהל.

