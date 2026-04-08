אוהדי ברצלונה זרקו אבנים על אוטובוס אתלטיקו

אתלטיקו מדריד חוותה אירוע חמור נוסף בברצלונה, כאשר אוטובוס הקבוצה הותקף באבנים וחפצים עם הגעתו לקראת רבע גמר ליגת האלופות. מדובר במקרה דומה מאוד למה שאירע בביקור הקודם, בגומלין חצי גמר גביע המלך, כאשר גם אז האוטובוס ניזוק כתוצאה מהשלכת חפצים.

הפעם, האירוע התרחש ברחוב הסמוך לדרך המובילה לקאמפ נואו, אך התוצאה הייתה זהה: שני חלונות באוטובוס התנפצו לחלוטין. למרות שלא נרשמו פגיעות בקרב אנשי הקבוצה, הנזק לרכוש היה משמעותי, כאשר הפגיעה הייתה בצד שמול הנהג, באזור מושבו של נציג הקבוצה פדרו פאבלו מטסאנס.

תיעוד האירוע הראה בבירור את זריקת החפצים לעבר האוטובוס, במה שהוביל לשבירת החלונות ולזעם גדול בקרב אנשי אתלטיקו, במיוחד לאור העובדה שמדובר במקרה חוזר ולא באירוע חד פעמי.

החלונות השבורים (פרטי)

התגובה של סימאונה

דייגו סימאונה התייחס לתקרית ואמר: "החברה עדיין אותה חברה. אנחנו לא יכולים לשפר אותה. זה לא מקרה בודד, זה מה שקורה בדרך כלל כשאנחנו מגיעים לברצלונה".

במועדון הביעו זעם רב על כך שהקבוצה שוב לא הצליחה להגיע לאצטדיון בתנאי אבטחה מינימליים, והאירוע רק העמיק את תחושת התסכול לאחר שחוו סיטואציה דומה גם בביקור הקודם בעיר.