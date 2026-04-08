ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

אוהדי ברצלונה זרקו אבנים על אוטובוס אתלטיקו

בדומה למשחק הגביע, גם לפני רבע גמר האלופות קהל המארחת זרק אבנים וניפץ 2 חלונות. דייגו סימאונה על התקרית: "החברה היא אותה חברה, לא מקרה בודד"

האוטובוס של אתלטיקו (צילום מסך)
אתלטיקו מדריד חוותה אירוע חמור נוסף בברצלונה, כאשר אוטובוס הקבוצה הותקף באבנים וחפצים עם הגעתו לקראת רבע גמר ליגת האלופות. מדובר במקרה דומה מאוד למה שאירע בביקור הקודם, בגומלין חצי גמר גביע המלך, כאשר גם אז האוטובוס ניזוק כתוצאה מהשלכת חפצים.

הפעם, האירוע התרחש ברחוב הסמוך לדרך המובילה לקאמפ נואו, אך התוצאה הייתה זהה: שני חלונות באוטובוס התנפצו לחלוטין. למרות שלא נרשמו פגיעות בקרב אנשי הקבוצה, הנזק לרכוש היה משמעותי, כאשר הפגיעה הייתה בצד שמול הנהג, באזור מושבו של נציג הקבוצה פדרו פאבלו מטסאנס.

תיעוד האירוע הראה בבירור את זריקת החפצים לעבר האוטובוס, במה שהוביל לשבירת החלונות ולזעם גדול בקרב אנשי אתלטיקו, במיוחד לאור העובדה שמדובר במקרה חוזר ולא באירוע חד פעמי.

החלונות השבורים (פרטי)החלונות השבורים (פרטי)

התגובה של סימאונה

דייגו סימאונה התייחס לתקרית ואמר: "החברה עדיין אותה חברה. אנחנו לא יכולים לשפר אותה. זה לא מקרה בודד, זה מה שקורה בדרך כלל כשאנחנו מגיעים לברצלונה".

במועדון הביעו זעם רב על כך שהקבוצה שוב לא הצליחה להגיע לאצטדיון בתנאי אבטחה מינימליים, והאירוע רק העמיק את תחושת התסכול לאחר שחוו סיטואציה דומה גם בביקור הקודם בעיר.

