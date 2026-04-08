טניס

קאמבק אדיר לאסטפנקו מול איאלה בלינץ

הלטבית (23 בעולם) חזרה מפיגור 5:1 במערכה השנייה וניצחה 4:6 ו-5:7 את אלכס איאלה הפיליפינית בשמינית גמר טורניר לינץ.

ילנה אוסטפנקו משחקת בחצי הגמר. (רויטרס)
טורניר לינץ 2026, ששודרג השנה לקטגוריית ה-WTA 500 ועבר למשטח חימר באולם, סיפק אתמול דרמת ענק בשמינית הגמר. ילנה אסטפנקו הלטבית, המדורגת 23 בעולם ורביעית בטורניר, ניצלה מהדחה מפתיעה והצליחה לגבור על אלכס איאלה הפיליפינית (46 בעולם) בתוצאה 4:6 ו-5:7, לאחר קאמבק בלתי נשכח במערכה השנייה. המשחק, שנמשך שעה ו-43 דקות, הוכיח שוב עד כמה מומנטום הוא גורם קריטי בענף הטניס.

ההתמודדות נפתחה בצורה שקולה, כאשר שתי השחקניות שמרו על משחקוני ההגשה שלהן בתחילת המערכה הראשונה. איאלה בת ה-20, שהגיעה לטורניר במטרה לשפר את מאזנה על משטח החימר לקראת הרולאן גארוס, הצליחה לשבור ראשונה ועלתה ליתרון 2:4. אולם, אסטפנקו, אלופת הטורניר ב-2024 וזוכת הרולאן גארוס ב-2017, סירבה לוותר. הלטבית העלתה הילוך, הפגינה את האגרסיביות האופיינית לה, וזכתה בארבעה משחקונים ברציפות בדרך לניצחון 4:6 במערכה הראשונה, תוך שהיא מנצלת ירידה באחוזי ההגשה הראשונה של יריבתה.

המערכה השנייה נראתה בתחילתה כמו מופע יחיד של הפיליפינית. איאלה שלטה בקו האחורי, הכתיבה את קצב הראלים ועלתה ליתרון מוחץ של 0:4 עם שתי שבירות מהירות. אסטפנקו נראתה מתוסכלת ואף ביצעה מספר שגיאות כפולות תחת הלחץ, מה שאפשר לאיאלה להגדיל את היתרון ל-1:5. הפיליפינית אף הגיעה לנקודת מערכה במשחקון השמיני והייתה רחוקה נקודה אחת מכפיית מערכה שלישית ומכרעת. בדיוק ברגע הזה, אסטפנקו התעוררה. היא מצאה מחדש את התזמון שלה, החלה להכות חבטות קרקע שטוחות ועוצמתיות, ורשמה ריצה מדהימה של שישה משחקונים רצופים כדי להפוך את הקערה על פיה ולנצח 5:7.

הסטטיסטיקה של המשחק מספרת את סיפור יחסי הכוחות מבחינת עוצמות: אסטפנקו המטירה לא פחות מ-41 ווינרים, לעומת תשעה בלבד של איאלה. הלטבית ניצלה שש מתוך תשע אפשרויות השבירה שעמדו לרשותה, בעוד איאלה ניצלה ארבע מתשע. עבור אסטפנקו, מדובר בניצחון ראשון בקריירה על איאלה בסבב הבוגרות, לאחר שהפיליפינית ניצחה בשני המפגשים הקודמים ביניהן בשנת 2025 בטורניר מיאמי ובאיסטבורן.

למרות ההפסד הכואב וההתפרקות בסיום, איאלה יכולה לקחת גם נקודות חיוביות מהשבוע באוסטריה, במיוחד לאור העובדה שהיא מגנה על 70 נקודות דירוג בלבד עד סוף עונת החימר, מה שמהווה הזדמנות פז עבורה לטפס בדירוג העולמי. בסיבוב הראשון היא גברה על חביבת הקהל המקומי, יוליה גראבהר האוסטרית (89 בעולם), בתוצאה 4:6 ו-3:6. באותו משחק, שנמשך שעה ו-42 דקות, איאלה הפגינה חוסן מנטלי מרשים כשהצילה תשע מתוך עשר נקודות שבירה, ורשמה 18 ווינרים מול 20 שגיאות בלתי מחויבות. המפתח לניצחון היה ההגשה השנייה, שם הפיליפינית זכתה ב-58% מהנקודות לעומת 50% של האוסטרית. זה היה ניצחונה הראשון על חימר מאז טורניר מדריד בשנה שעברה, והוא קטע רצף של שלושה הפסדים על המשטח האדום. לאחר הניצחון ציינה איאלה כי שמרה על אינטנסיביות טובה לאורך המשחק, והודתה לקהילה הגדולה של האוהדים הפיליפינים ביציעים שתמכו בה, כשאף דיברה אליהם בשפת האם שלה.

בזמן שאיאלה תארוז את המזוודות ותתכונן ליעדה הבא, טורניר ה-WTA 500 בשטוטגרט שייערך גם הוא על חימר, אסטפנקו תמשיך את דרכה בלינץ. בשלב רבע הגמר תפגוש הלטבית את אלנה-גבריאלה רוסה מרומניה, שניצחה את דיאנה יסטרמסקה האוקראינית לאחר קאמבק משלה מפיגור מערכה. במקביל, הקהל האוסטרי התנחם בהופעת הבכורה המחשמלת של לילי טאגר בת ה-18, שרשמה ניצחון סנסציוני 4:6 ו-6:7 על פאולה באדוסה הספרדייה בסיבוב הראשון של הטורניר, ותפגוש בסיבוב הבא את המדורגת שלישית, לודמילה סמסונובה.

